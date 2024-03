Zdánlivě nemožný odchod Maxe Verstappena z Red Bullu je najednou na spadnutí, Helmut Marko má být suspendován před 10 hodinami | Petr Miler

V už tak bláznivé kauze nastal další zvrat, který skutečně může vyústit ve spekulovaný, ale dosud velmi nepravděpodobný odchod trojnásobného mistra světa Formule 1 ze skoro neporazitelné stáje. Smysl to pořád dává malý, s Helmutem Markem je ale zřejmě amen.

Pozadí kauzy, která momentálně zmítá týmem Red Bull Racing ve Formuli 1, jsme detailně probírali včera. Nechtěli jsme se k touto tématu hned tak vracet, hned dnes se ale ukázalo, že dosud nepotvrzené informace o mocenském boji na pozadí veřejnosti známých událostí od našeho zdroje jsou přesné. A rýsovat se začíná jeho další oběť.

Magazín Motorsport s odkazem na zdroje uvnitř Red Bullu informuje, že jedna z klíčových osobností „rakousko-německé kliky” v týmu, doktor Helmut Marko, měl být tím, kdo na veřejnost vypustil materiály z interního vyšetřování Hornerovy kauzy. A hned po aktuální Grand Prix Saúdské Arábie bude v rámci interního vyšetřování suspendován. Je-li to tak - a potvrdí-li se toto obvinění - je jasné, že se uvnitř týmu skutečně odehrává mocenský boj mezi nejvýše postavenými manažery týmu. A že za delší kus provazu nyní tahají lidé okolo Christiana Hornera.

Že se něco děje, potvrdil pro ORF sám Marko, který byl tázán, zda v pondělí skutečně může být suspendován. „Řeknu to takhle: Těžko soudit. Anebo to řeknu ještě jinak: Nakonec se sám rozhodnu, co udělám. Tato teoretická možnost vždy existuje,” uvedl poněkud zmateně a dodal: „Myslím, že je to složitý problém. Opět chceme v týmu klid. Toto mistrovství světa bude s 24 závody dost těžké samo o sobě a my se na to musíme soustředit.” Kdyby informace o jeho vyšetřování byly vymyšlené, takto by nezareagoval.

Mohlo by se zdát, že tím může být celá záležitost vyřešena. Vypadá to jako nepovedený pokus o puč, který Horner úspěšně odvrátil. A jeho strůjci budou potrestáni. Jenže vše má ještě jeden háček - i když není jasné, proč by to pro trojnásobného šampiona mělo být důvodem ke změně týmu, případný odchod Marka mu k tomu údajně dává smluvní možnost. A dosud spíše vedle stojící Verstappen najednou sám kupodivu takový vývoj připouští.

Tázán opět ORF k věci řekl: „Nečekal jsem, že tohle Helmut řekne. Bez něj v týmu to bude problém, i pro mě. Vždy jsem Helmutovi hodně důvěřoval,” uvedl překvapivě Super Max a dodal: „To, co vybudoval společně s Dietrichem (Mateschitzem - pozn. red.), by se také nemělo zapomínat. Někdo takový za to musí být respektován. Rozhodně se za něj postavím. Promluvíme si o tom příští týden. Říkal jsem to každý rok a všichni v Red Bullu to vědí, že Helmut tam vždycky musí být.”

Opravdu je nám záhadou, proč by v týmu musel být tento 80letý muž, aby v něm Verstappen mohl být dál, ale takhle teď věci stojí. S pobavením to musí sledovat hlavně Toto Wolff, mimochodem také Rakušan, který by do Mercedesu velmi potřeboval špičkového pilota po odchodu Lewise Hamiltona, aby udržel pro změnu svou stáj pohromadě. A hodit by se mu mohli i lidé, kteří by s Verstappenem mohli odejít. Nechceme zbytečně spekulovat, ale že by ani tohle nebyla náhoda?

Tým Red Bullu se možná opravdu začíná rozkládat, což z něj ve výsledku může vyhnat nejen Maxe Verstappena, ale i Adriana Neweyho. Toto Wolff se naopak na úkor Christiana Hornera může jen smát... Foto: Red Bull Racing, tiskové materiály

Zdroje: Motorsport, ORF

Petr Miler

