Že jsou všechna moderní auta na nic? Lidé se v Clarksonově slavném vystoupení soustředili na špatnou část před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Amazon Press Center

Expresivní vyjádření Jeremyho Clakrsona na adresu moderních a ještě víc elektrických aut udělalo titulky, Jezza ale nakonec řekl i podstatnější věc. Že ho nová auta po 35 letech v branži v podstatě přestala zajímat. A jen on za to podle nás skutečně nemůže.

Jeremy Clarkson minulý týden znovu dokázal, že je pořád daleko nejvlivnější osobou automobilového světa. Možná vypadá pomalu jako bezdomovec, zcela jistě stárne a je zjevně ještě míň fit než kdy dřív, jenže pořád mu to pálí. A když se jeho schopnost se zřetelně a nekompromisně vyjádřit téměř k čemukoli spojí s ožehavým tématem, jeho slova rezonují jako žádná jiná.

Minulý týden neudělal nic většího, než že chvíli odpovídal na otázky lidí na soukromé akci a pár návštěvníků si ho u toho natočilo. Kompletní záznam jeho reakcí se objevil na naprosto bezvýznamném kanálu na Youtube, přesto to stačilo, aby si celý automobilový svět o chvíli později povídal o identitě posledního Stiga a především rozebíral jeho drsná vyjádření na adresu moderních aut.

Titulky udělalo jeho vulgární vyjádření, že „jsou to teď všechno ..ačky” (v originále konkrétně „s**t”, dá se to přeložit i jinak), což ještě více spojil se vším elektrickým, jak ale o víkendu správně upozornil kolega Gustavo Henrique Ruffo z Auto Evolution, za tímto křiklavým vyjádřením zanikla vlastně podstatně výmluvnější slova.

„Asi vám to můžu říci, protože budeme na stejné lodi - 80 % z nich, možná 90 % z nich ani nedokážu rozeznat. Nevím, co jsou zač a ani mě to nezajímá. 'Máme nový hybridní systém' - je mi to úplně ukradené,” pronesl také Clarkson a především řekl: „Cítím po 35 letech kariéry tu samou lásku k autům jako dřív? Ne. Upřímně ne.”

Tohle je totiž hlavní problém moderních aut, jak jsme i my v našich článcích opakovaně probírali. Není to tím, že jsme staří, není to tím, že jsme otupělí, sám za sebe můžu říci, že mi dnes opravdu úchvatné auto zvýší tep úplně stejně, jako když mi bylo 20 let. Ale kolik takových vozů dnes přichází na trh? Pomineme-li drahá či ještě dražší auta od Porsche 911 GT3 až po novinky Pagani nebo ještě exotičtějšího GMA, je těžké vzpomenout si na jediný „normální” a v Evropě standardně dostupný vůz, který by aspoň při virtuální premiéře vzbuzoval touhu. Natož aby vás vzrušil při fyzickém kontaktu s ním - jakkoli divně to může znít.

Jak praví Gustavo Henrique: „Odpovězte rychle: Existuje nějaké nové auto, o kterém sníte? Pokud jste schopni zmínit víc než jedno, máte buď štěstí, že bydlíte s v místech, kde pár takových možností existuje, nebo jste prostě někdo, koho je snadné potěšit. Možná dokonce splňujete obě podmínky zároveň, ale jde o to, že většina lidí tahle auta postrádá. Zapůsobit na velkou část populace vyžaduje mimořádné produkty, které se automobilovému průmyslu nedaří prezentovat v takové míře jako dřív,” praví.

Přesně tak to bohužel je. Kdysi jsme rok co rok psali o nespočtu lákavých automobilových novinek, z nichž se možná pokaždé nevyklubala „ta pecka”, kterou dotyčný vůz měl být, i tak ale bylo z čeho vybírat. Pokud jste byli při penězích, mohli jste vyměnit několik nových aut za rok a prožívat jednu automobilovou slast za druhou. Dnes? Když náhodou - skutečně náhodou - narazíte na vůz, který nesplňuje Clarksonovu definici („s**t”), okamžitě s ním jedete do garáže, abyste si ho náhodou neojezdili. A začnete ho dříve nebo později „sušit” s tím, že ho jednou dobře prodáte, protože nic takového už znovu nebude.

A vlastně smutné je, že ona starší auta na člověka fungují pořád stejně, pořád dokola. Kolega mi před pár dny vlastně skoro smutně psal poté, co sedl do skoro 20 let starého BMW M3, neboť byl unešený i zklamaný současně: „Do toho sedneš a máš pocit, že to je rozbitý. Slyšíš motor, diferenciál, převodovku… A za chvíli pochopíš, jak krásný je to všechno vnímat. V G80 akorát slyšíš, jak je to ošizený, jinak... (zbytek musím cenzurovat stejně jako Clarksonovo vyjádření - pozn. red.).” Proč takové věci nejde v nových autech zažít?

Je samozřejmě snadné kritizovat a nenabízet odpovědi řešení. Jenže co to vůbec způsobilo - a jak z toho ven - je na hodiny trvající analýzu. Pro tuto chvíli řekneme jen jedno, byť to není celá skutečnost: Zcela nepochybně to má souvislost s uškrcením celého odvětví přemírou regulací, které fakticky znemožňují auta určitými způsoby udělat. Když mluvím s lidmi z vývoje, nejsou to žádní hlupáci ani znudění zaměstnanci, jsou to obvykle stejní nadšenci jako já, možná vy, určitě Jeremy Clarkson. Oni ví, jak my bychom to chtěl, oni ví, jak by to oni chtěli, oni dokonce dobře ví, jak to technicky udělat. Ale nemají nejmenší ponětí, jak zařídit, aby motor 2,0 s turbem, elektromotorem a filtrem pevných částic, který plní Euro 3000, zněl jako 4,0 V8 bez turba, bez filtru, bez elektrické podpory, který plní tak nanejvýš Euro 4. Prostě to nejde.

Zbytek je umění možného, který vedle toho, co už bylo, vypadá přesně tak, jak popisuje Clarkson. Jsou to „..ačky”, „s**t”, pocitově to tak je, nová auta jsou často emotivně vtip vedle toho, co už jste dávno mohli zažívat. A to i když konkrétní řešení může být mistrovské technické dílo svého druhu. Zájem nejen nadšenců v takovém momentě vzbuzují jen velmi, velmi obtížně.

Clarkson není žádný přestárlý dinosaurus, který se nedokáže přizpůsobit běhu dějin, on není ten problém. Problém je onen běh dějin, který neprobíhá přirozeně a vzdaluje automobilové produkty těm, kteří by je měli kupovat. Foto: Amazon Press Center

Zdroje: Autoforum, Auto Evolution, carandclassic@Instagram

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.