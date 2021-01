Ze svého času nechtěného ostrého VW je dnes v bazarech stále více ceněné zboží před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Z některých aut udělá čas zapomenutou hříčku historie, jiným dovolí vystoupit ze stínu svého někdejšího neúspěchu a na druhý pokus se stát něčím, na co lidé hledí s obdivem. VW Lupo GTI je ten případ.

Když se řekne Volkswagen Golf GTI, ví hned snad každý, o čem je řeč. A o Polu GTI slyšela též i spousta těch, které míjí většina automobilových novinek krom Škoda Octavia. Krom těchto dvou modelů ale VW svá tři ikonická písmena svěřil i pár dalším, které už budou známe o mnoho méně. A tím úplně nejmenším se stalo Lupo GTI.

Malinké, u nás téměř neznámé auto, se dočkalo své vrcholné verze v době, kdy si Ferdinand Piëch našel v rámci snad každé řady typ, kterému by šlo dodat punc výjimečnosti. Lupo tato výsada neminula, a tak jako GTI dostal 125 koní a výbavu, o které si mohlo běžné Lupo jen nechat zdát. A svým způsobem to byl skoro dokonalý duchovní nástupce Golfu GTI první generace.

Výkonu 125 koní se možná u ostrého auta už teď smějete, je ale třeba nezapomínat, že Lupo přišlo na trh ještě v době, kdy hmotnost aut nezačínala na 1,5 tuny bez ohledu na třídu. Lupo GTI ukazovalo na vahách 975 kilogramů a pod přední kapotou mělo točivou atmosférickou šestnáctistovku, což znamenalo poměr výkonu k hmotnosti 128,2 koní na tunu. A to není na kapesní raketu z roku 2000 vůbec špatné číslo. Přidejte si k tomu kola v rozích auta a je nasnadě, proč spoustě lidem tenhle vůz připadal jako Golf I GTI v moderním hávu.

Zvenčí si Lupo GTI se standardním Lupem těžko splést. Jednak je samotné Lupo či dvojče Seat Arosa na našich silnicích hodně vzácný úkaz a jednak dostala verze GTI 16" kola, centrální výfuk, upravený přední i zadní nárazník, střešní spoiler a bixenonové světlomety. Ty mimochodem nebyly k mání k civilnímu Lupu, montovaly se jen na verzi GTI.

Unikátní prvky pokračují i v interiéru. Samozřejmě tu byla možnost připlácet za různé věci a ne všechno bylo ve standardu, ale mohli jste mít kožené sedačky, automatickou klimatizaci nebo rádio s měničem na 6 CD. V sférách městských nákupních tašek nic takového rozhodně není běžné ani dnes, natož tehdy.

Byla to skutečně pořádně splašená nákupní taška. Stovka za 7,8 vteřiny a maximálka 204 km/h jsou slušná čísla i dnes, zejména na auto, jehož základní motor měl 50 koní a čas zrychlení na stovku rovných 18 sekund. Pokud vás tohle auto svým způsobem fascinuje, docela vám rozumíme, svého času ale nešlo zrovna o prodejní hit. Drahé splašené supermini možná fungovalo jako tvůrce image celé modelové řady, jako prodejní artikl ale selhávalo ve snaze oslovit jakkoli větší množství zákazníků.

Co ale bylo svého času nechtěné, bývá později žádoucí a přesně to je i případ Lupa GTI. I na skoro všeobjímajícím Mobile.de se obvykle najde na prodej kolem 10 aut, která se s cenou dostávají pod 200 tisíc Kč jen pokud mají najeto přes 100 tisíc km a nebo vypadají od pohledu opotřebovaně. Na pěkný exemplář to chce 250 tisíc Kč, což je opravdu hodně za malé auto staré i více než 20 let. A když se objeví v prodeji málo jetý kousek, je na něj třeba klidně i přes půl milionu Kč a rychle zmizí z nabídky. A tak v tuto chvíli není na prodej jediné Lupo GTI, které by šlo označit za opravdu sběratelské. Inu, čas je někdy k hodnocení atraktivity toho či onoho auta opravdu milosrdný.

VW Lupo GTI bylo svého času nežádaným vrcholem nabídky obecně nepříliš dobře prodávané modelové řady. S odstupem 20 let je všechno jinak. Foto: Volkswagen

Zdroj dat o cenách: Mobile.de

Petr Miler