Zemřel tvůrce nejfuturističtějších aut dějin, do posledních dnů se nevzdal svého snu před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Vector Motors

Žádný snílek, ale mimořádně schopný technik, který byl schopen dostat do výroby a prodeje vizuálně i technicky výjimečná auta. Chybělo mu vždy trochu štěstí, aby skutečně uspěl, přesto to nikdy nepřestal zkoušet. Už se mu to nepodaří, Jerry Wiegert nás opustil.

Jeho život napsal jeden z nejpozoruhodnějších automobilových příběhů, který se jednoho dne skoro jistě dočká filmového zpracování. Byl plný vzestupů a pádů, triumfálních vítězství i hořkých porážek, jedno se jím ale neslo za všech okolností - buldočí vůle schopná poprat se se vším, co mu vstoupilo do cesty. I proto Jerry Wiegert bojoval až do konce svých dnů, aby na svět přivedl úspěšný superport, jedno z nejrychlejších aut světa, o kterém vždy snil. Nakonec už se mu to ale nepodaří.

Gerald Alden „Jerry“ Wiegert z našeho pohledu vystoupil z anonymity v roce 1971, kdy založil automobilku Vector Motors. Šlo tehdy o vůbec první americkou odpověď na evropskou ligu supersportů zastoupenou hlavně značkami Ferrari a Lamborghini. Její ambice nicméně nebyly zcela naplněny činy, zpočátku bylo totiž možné nalézt tuto společnost jen na autosalonech, kde se předváděla pouze s koncepty. První produkční vůz tak dorazil až v roce 1989 a mohla to být velká pecka, ani ten ale nakonec nepřinesl pronikavý úspěch.

Model W8 měl dobře nabito, pod kapotu dostal sedmilitrový osmiválec s 634 koňmi a 880 Nm točivého momentu. To jsou působivá čísla i dnes, před třiceti lety ale budila nemalé pozdvižení. Zvláště když značka dále tvrdila, že vůz zvládne zrychlit na stovku za 3,9 sekundy a maximálně pokoří 389 km/h. Této mety přitom testovací prototyp skutečně dosáhl.

Detailně jsme na něj vzpomínali nedávno, a to mimo jiné v souvislosti s tím, že si Vector W8 objednal i tehdy nadmíru populární tenista Andre Agassi. Ten ovšem nakonec nechtěl příliš akceptovat skutečnost, že vůz je vyráběn ručně a jeho dodání tedy zabere o trochu delší čas. Od automobilky si jej proto vyžádal ještě před dokončením, přičemž měl souhlasit s tím, že jej pouze vystaví, ale nebude ho řídit. Své slovo bohužel nedodržel.

Následovalo tedy nevyhnutelné, vůz se na silnici začal potýkat s technickými problémy. Ač šlo přitom o tenistovu chybu a Vector dokonce Agassimu vrátil veškeré peníze, negativní publicita se nakonec obrátila pouze proti automobilce. Ta tedy nakonec vyrobila jen 22 exemplářů, z čehož pouze sedmnáct zamířilo do běžného prodeje. Agassiho vůz byl jedním z nich, nakonec byl přeprodán někomu jinému.

Wiegert měl v dané době již připravené další lákadlo, a sice kupé Avtech WX-3 a roadster Avtech WX-3R. V obou případech šlo o evoluci předchozího modelu, jež ovšem mohla být objednána také s osmiválcem vyladěným na neskutečných 1 210 koní. Vůz se ukázal v roce 1993 na autosalonu v Ženevě, kde sklidil zasloužený potlesk. Ten ale nečekal Wiegerta po návratu domů.

Ve stejné době, kdy byl zakladatel automobilky na motor show, převzala indonéská společnost Megatech kontrolní balík akcií. Wiegert byl následně požádán, aby předal novým majitelům veškeré pravomoce a následně byl z automobilky vyhozen. Vector se následně přesunul na Florid, a jelikož de facto spadal pod Lamborghini, došlo k nahrazení amerického osmiválce italským dvanáctiválcem.

Ani tato éra automobilky však nebyla úspěšná, do konce roku 1999 tak vzniklo jen čtrnáct kusů modelu M12, což bylo jméno pro produkční verzi zmiňovaného kupé WX-3. Vector tak začal mířit do propadliště dějin, přičemž pozůstatky firmy odkoupila společnost American Aeromotive. Za tou stál právě Wiegert, který se tak oklikou vrátil zpět ke kormidlu. Firmu pak přejmenoval zpět na Vector Motors.

Přes všechny patálie Wiegert plánoval velkolepý návrat, a to s kupé WX-8, které mělo pokořit metu 500 km/h. Dosáhnout by toho mělo za pomoci desetilitrového osmiválce, nicméně kromě něj firma zvažovala také použití osmiválcové hybridní jednotky. Motor pak měl být obklopen karbonovým šasí a kompozitní karoserií.

Ať už se ale nakonec rozhodla jakkoliv, ani z toho úspěch nebude. Sám Wiegert na vývoji auta do letošního roku pracoval, dokončit ho ale nestihl. Ze zatím nezjištěných příčin zemřel ve věku nedožitých 77 let. Čest jeho památce, byl jedním z těch, kteří jsou naprosto oddáni své myšlence a nezastaví je ani velké nezdary. Těžko bychom v historii našli někoho, kdo opakovaně dostal do výroby či na její pokraj tak futuristická auta, současně bychom ale marně hledali někoho, kdo tolikrát došel tak daleko, ale nikdy nedorazil do svého cíle.

Gerald Alden „Jerry“ Wiegert do posledních chvil pracoval na vývoji superaut, letošní leden ale za jeho životem udělal definitivní tečku. Foto: Vector Motors



Sériová verze Vectoru V8 byla svého času jedním z nejrychlejších sériově vyráběných aut světa a vypadala jako z jiné planety. Po fiasku s autem pro André Agassiho už si ho ale nekoupil nikdo. Foto: Vector Motors



Prototypy WX-3 nakonec pramenily v sériový model M12, ani z toho ale nakonec nebyl prodejní úspěch. Weigert to zkoušel dál, další koncepty už ale do sériový výroby nedotáhl. Foto: Vector Motors

Zdroj: Vector Motors

Petr Prokopec