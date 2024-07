Žena čelí obvinění z řízení bez řidičského průkazu poté, co jela na motorizovaném kufru zvládajícím 13 km/h před 5 hodinami | Petr Miler

Pokud máte pocit, že to čeští policisté někdy přehání se svou aktivitou v případě usměrňování řidičů, můžeme se pokusit vás utěšit konstatováním, že nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.

„Moc makáte, chlapi, moc makáte.” Tato věta z jednoho slavného skeče Kaisera a Lábuse mi pravidelně vytane na mysli, když vidím, jakou aktivitu jsou schopni vyvíjet čeští dopravní policisté. Často se věnují potírání fakticky bezproblémového, ovšem formálně snadno pokutovatelného jednání, a to s neobyčejnou vervou. Nedávno jsem je kupříkladu viděl stát na konci nově upraveného úseku silnice, do kterého byl jen ze setrvačnosti ještě zakázán vjezd den před formálním otevřením. Byl dávno hotový, nikdo na něm už nepracoval, a tak lidé logicky měli tendenci ho začít používat. Ze strany policistů tady zkrátka nebylo čemu pomoci (a i kdyby, mohli se postavit na začátek, čímž by používání efektivně zamezili), přesto s gustem rozdávali pokuty za ryze formální pochybení, ač by větším přínosem mohli být jinde.

Očividně to není česká specialita, jinde dokonce může být i hůř, jak přibližují Straits Times. Ty informují o případu, kdy se policisté v Japonsku už měsíce zabývají naprosto nicotným případem, ve kterém nachytali ženu, jak řídí bez řidičského průkazu. To může být problém, ale ne v případě, kdy dotyčná osedlala motorizovaný kufr určený právě k tomu.

Nevíme, jestli tento produkt lidské lenosti znáte, ale některé firmy nejprve začaly nabízet pro snazší, zejména letištní transfery zavazadla s vlastním pohonem, abyste je při někdy i kilometrových pěších túrách nemuseli po letištích vláčet jen vlastní silou. Dříve nebo později muselo někoho napadnout osedlat je též, aby ušetřil i sílu za vlastní přesun, což znovu logicky vedlo k tomu, že některé kufry byly uzpůsobeny právě k tomu.

Mezi takové patří také model SE3 od firmy Airwheel, který můžete osedlat jako malou elektrickou motorku pro děti a uhánět i se zavazadly pod zadnicí rychlostí až 13 km/h prakticky kudykoli. Není to nic proti ničemu, i na kole pojedete rychleji, je to výbava určená pro pohyb v přeplněných prostorech, takže z podstaty není vysloveně nebezpečná a už vůbec to není de facto (a obvykle ani de iure) auto. Japonským policistům ale zjevně stačilo, že tamní zákony takovou věc nedefinují jako „neauto” a konali.

Celý případ se odehrál už 13. března, kdy žena s tímto vozítkem bez řidičáku jela po chodníku. Kdyby aspoň policistům vadilo, že jela po chodníku, ale ne, prý by bylo vše v pořádku, kdyby měla řidičský průkaz. Ale ten neměla, a tak ji začali stíhat a po dlouhých 3 měsících a 10 dnech vyšetřování (!) ji 25. června obvinili z řízení bez řidičáku. „Neidentifikovala jsem to jako automobil a nemyslela jsem si, že na to musím mít řidičský průkaz,” brání se dnes žena.

Zní to férově, zvlášť když Japonsko nevyžaduje řidičák pro jízdu s jinými elektrifikovanými vozítky, pakliže neuhání rychleji než 20 km/h. Předpis je ale předpis, a tak policisté mají jasno: „Cokoli, co nesplňuje zákonnou definici, i když to vypadá jako elektrický skútr, je považováno za běžný moped nebo auto a vyžaduje řidičský průkaz,” praví policisté. „Vozy, které nesplňují pravidla, nejsou považována za specifické malé motorové dopravní prostředky, když mají podobný tvar, a budou nadále podléhat pravidlům silničního provozu podle jejich klasifikace coby motorových vozidel,” říkají dále.

Přijde nám to dokonale absurdní. Doufáme, že soud to shodí ze stolu a někdo od policie bude potrestán za tři měsíce marnění prostředků svěřených daňovými poplatníky. Ale abychom se nedivili, zrovna v Japonsku je asi u soudu možné snad všechno.

