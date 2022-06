Žena prodává dodnes skoro nejetou původní Octavii po tátovi, je to levná cesta k zánovnímu autu se vším všudy před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Petra, publikováno se souhlasem

Na dnešním trhu abyste pohledali cokoli, co lze označit za zánovní a přitom dostupné. Tohle auto ale mezi takové patří. A navzdory jeho místu spíše v učebnicích automobilové historie je mnohem mladší, než byste na první pohled řekli.

V moderní automobilové historii Česka nenajdeme důležitější auto než Škodu Octavia první generace. Její původní cíle byly možná trochu jiné, tak jako tak ale znamenala definitivní odtržení od komunistické historie firmy, která technickou úroveň jejích aut strhla daleko za soudobé standardy. Úkolem Octavie I bylo dohnat ztracený čas a vrátit Škodu zpět na automobilovou mapu světa. Přes počáteční těžkosti se to povedlo, ve srovnání s Felicií šlo o vůz jako z jiné planety a následné ladění zjišťovaných nedostatků z ní postupně udělalo velmi oblíbené zboží.

Škoda dnes prodává Octavii v její čtvrté generaci a byť po mnoha úspěšných letech nyní hodně strádá, jistě napsala příběh jednoho velkého úspěchu. Při pohledu do současného ceníku je zjevné, jak moc škodovce od časů první „oktávky” vzrostlo sebevědomí, dnes se ale podíváme blíže začátku celého příběhu. Nebude to až do roku 1996, kdy Octavia I startovala, to ani zdaleka, ale na samý konec její éry, kdy už byl vůz nahrazen druhou generací a vzhledem ke své popularitě se dále nabízel po jejím boku.

Auto ze samého konce těchto dob, registrované dokonce až v roce 2010, se nyní objevilo v prodeji v Německu. A je to pozoruhodná věc. Nejde tu o vůz jako takový, koupit Octavii I není žádná výzva ani u nás, ale v tomto stavu a s takovou historií. Jde jinak o docela nuznou verzi Tour s motorem o pouhých 102 koních (prodávající se mýlí, když hovoří o 75 koních, jde o kilowatty), jejíž vrchol výbavy končí u manuální klimatizace. Na druhou stranu je to ale pozdní provedení vozu s už solidním interiérem s tmavými plasty a vůbec vychytanými dětskými nemocemi všeho druhu.

Co je ale nejpodstatnější - vůz má za 12 let provozu na tachometru jen 26 tisíc km a je to na něm znát. Jeho majitelem byl starší pán, invalidní důchodce, jehož dcera dnes auto prodává. Na rovinu přiznává, že otec nebyl dokonale pohyblivý, a tak vůz schytal pár menších šrámů, jinak byl ale garážován, minimálně používán a pravidelně servisován. Podívejte se na něj sami, je to pořád zánovní auto, které se i bez jakékoli předprodejní přípravy leskne i na amatérských fotkách.

Na dnešní dobu je to snad i terno, však kdo vám prodá zánovní auto na pomezí nižší střední a střední třídy z roku 2010 za 5 500 euro. V inzerátu svítí 6 000 euro, dáma vůz prodávající ale rovnou říká, že je ochotna jít o 500 euro níž a přidá i kompletní sadu zimních pneu s disky. Máme tu tedy Octavii I v mimořádném stavu se vším všudy za asi 138 tisíc Kč. Pokud bychom měli spadeno na podobný stroj, dlouho bychom neváhali, takové už se nevidí.

Původní Octavia se v prodeji v tomto stavu už nevídá. Je to verze Tour přihlášená až v roce 2010 a vypadá skvěle, na tachometru má totiž jen 26 tisíc km najetých jediným majitelem. Foto: Petra, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

