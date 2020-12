Zklamání z nové generace japonské ikony je tak velké, že 1,5 milionu stojí i olítané kusy před 3 hodinami | Petr Prokopec

Příchod nové generace téměř jakéhokoli auta obvykle pošle ceny jeho předchůdce o hodně níže. Ne tak v případě nové Supry, tady se stále více děje pravý opak.

Z nové generace Toyoty Supra jsou nadšení snad jen její tvůrci, pro většinu ostatních jde o velké zklamání. Jakkoliv bylo od počátku známo, že japonské kupé sdílí platformu s BMW Z4, každý doufal v neviditelnost německé techniky. Nicméně uvnitř je jasně patrný volně stojící displej multimediálního systému iDrive, pod kapotou pro změnu narazíte na bavorský přeplňovaný třílitrový šestiválec. Ten navíc se zadními koly spojuje pouze automat, a vůz tak s ryze japonským předchůdcem sdílí do značné míry jen název.

Právě kvůli tomu je nová Supra stále větší prodejní průšvih a z majitelů předchozí generace se stali přes noc boháči. Jejich vozy jsou dnes vyvažovány zlatem a není to tak, že lidé jsou ochotni směnit žlutý kov jen za kusy s nízkým nájezdem kilometrů a v perfektním stavu. Rozličné aukce ukazují, že stav tachometru i stav některých detailů vozu začíná být stále více druhotný - pro zájemce je důležité pouze to, zda je v pořádku karoserie a interiér a že vůz nebyl zprzněn tuningem.

Dokazuje to i čerstvě skončená aukce na webu Bring A Trailer, v níž byl nabízen exemplář Supry Targa Turbo s manuální převodovkou z roku 1994. To zní dobře, vůz ale má najeto již přes 88 tisíc mil, tedy 142 tisíc kilometrů. To na supersport není zanedbatelné, navíc nelze říci, že by nájezd na autě nebyl znát. Karoserie lakovaná modrou barvou Baltic Blue Metallic má dost drobných vad a interiér na tom není lépe. Zejména béžové kožené čalounění a černé plasty 26 let stáří a relativně vysoké číslo na počítadle ujetých km nezapřou.

Rovněž technika už něco pamatuje. Nabízená Supra se v roce 2014 s dočkala nového rozvodového řemene, spojky nebo setrvačníku. Část elektroniky je nefunkční a majitel zmiňuje také drobné průsaky oleje. I tyto skutečnosti ale nakonec potvrzují, že Supra čtvrté generace se stala Svatým grálem, po jehož vlastnictví dnes touží kde kdo i v případě, že nejde o muzejní exemplář.

Tím se dostáváme k ceně, která se v aukci vyšplhala na 71 000 dolarů, tedy více jak 1,5 milionu Kč. To je docela absurdní suma za 26 let starý vůz, který se kdysi prodával jako housky na krámě a není to zdaleka jediný takový případ - podobnou Supru nekoupíte pod milion ani omylem. Na to, že tomu tak dnes bude, by si ještě před odhalením nástupce nevsadil zřejmě nikdo.

