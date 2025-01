Zkrachovalý dealer Maserati rozprodává zbylá skladová auta. Pryč půjdou za téměř jakoukoli cenu dnes | Petr Miler

/ Foto: Maison Gauducheau-Jezequel, tiskové materiály

Maserati navzdory řadě novinek v nabídce padá ke dnu a jeho prodeje jsou tak nízké, že všechny dealery prostě neuživí. Někteří tak končí, tento francouzský se svých skladových aut zbavuje skoro za každou cenu.

„Likvidace, všechno musí pryč!” Tak na tenhle marketing jsme naposledy slyšeli někdy v 90. letech, kdy jej sem „dovezli” ze zahraničí místní prodejci zejména oblečení. Znělo to tehdy velkolepě, jako opravdu mimořádná šance dostat se levně k jinak drahým věcem v situaci, kdy prodejna pro neúspěch končí, čemuž naznačovaly i vyprázdněné regály plné pouze na tiskárně vytištěných či nanejvýš ručně barevnými fixami napsaných informací o nastalém stavu.

Jaké bylo pozdější překvapení některých, když ta sama prodejna s tím samým provozovatelem následující sezónu pokračovala dál normálním gardu. Některé to dráždilo, proto se tomu pak začalo říkat „likvidace prodejny”, posléze „likvidace skladu”, dnes tyto metody snad nepoužívá skoro nikdo, protože lidé už dobře ví, že je to slevová akce jako každá jiná. Na jednu stranu proč ne, ani technicky to vlastně není úplně nekorektní. Neboť i když lidé mají slovo „likvidace” zažité jako zničení nebo zrušení, což fakticky vyjadřuje, sémanticky vychází z likvidnosti, tedy zpeněžitelnosti. Když dojde na likvidaci firmy, jsou zpeněžena její aktiva a končí. Na tu druhou je to zkrátka trochu matoucí, kontroverzní termín, který lidé v případě marketingových akcí začali spíš ignorovat než na něj slyšet.

S ohledem na zmíněné se tedy informace o likvidaci dealerství Maserati ve francouzském Rennes, při které „všechno musí pryč”, zdají poněkud pochybné. Jenže jsou skutečné. Firma CLG Motors, která jej provozovala, mezi prvními neustála prodejní úpadek automobilky, který nutí dealery prodávat, jak se dá. Prodává se toho tedy málo. A co se prodá, se prodává levně. To není recept na dobrý obchodní život, a tak GLC Motors jako dealer Maserati končí a skrze aukční Maison Gauducheau-Jezequel bude dnes od 11 hodin rozprodávat veškeré zbylé zásoby aut.

To obecně vzato není mimořádné, jak ale informují lidé z ItalPassion, auta chce dražební společnost prodat prakticky za jakoukoli cenu. Nastavila tedy nějaká (veřejně známá) minima, aby se snad něco neprodalo za 1 Kč, ale pokud třeba nejeté Maserati Granturismo Trofeo ceníkově za 6,4 milionu Kč může někomu připadnout už za 2 miliony, je to potenciální obchod roku.

Samozřejmě, je to aukce, takže ceny se mohou vyšplhat leckam, při současném (ne)zájmu o Maserati všeho druhu bychom si ale nemalovali, že se o nabízená auta strhne nějaká řež. Tím méně o ta předváděcí či ojetá, která půjdou pryč už za 500 nebo 750 tisíc Kč. Pokud byste tedy měli zájem, do aukce se můžete zapojit, třeba z toho něco kápne. Náš tip? Všech 13 aut, která vám ukážou přehledy níže, se ani s tak malými minimálními cenami nepodaří rozprodat, Maserati je prostě na trhu moc a zákazníků málo. Jsme zvědavi, jak to dopadne...

Tohle je vážně slušný výprodej. Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: ItalPassion



Všechna nabízená auta jedním vrzem. Foto: Maison Gauducheau-Jezequel, tiskové materiály



Je libo nové Maserati Levante za 1,5 milionu Kč? I na takový prodej dnes ve Francii může dojít. Ilustrační foto: Maserati

Zdroje: Maison Gauducheau-Jezequel, ItalPassion

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.