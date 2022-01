Značka oddaná elektromobilům odhalila nové obří SUV s mohutným přeplňovaným motorem pod kapotou před 10 hodinami | Petr Miler

Je jasné, že když chcete za pár let prodávat jen elektromobily, je nejlepší cestou k přilákání loajální klientely nabídnutí několikatunového SUV s výkonem možná až 700 koní z motoru V8 s kompresorem, to dá rozum. Přesně to nyní dělá Cadillac.

Je to jedna z těch značek, které oznámily brzký přechod k čistě elektrickému pohonu a opravdu nechápeme, proč to dělá. A zjevně to nechápe ani spousta jejích dlouholetých dealerů, z nichž více jak třetina raději zavře, než aby pokračovaly s automobilkou na této cestě. Podobný plošný přechod lze ještě nějak chápat v Evropě, kde sice zákazníci elektrickým autům nejsou nakloněni velmi podobným způsobem, všechny místní tlaky od pokut pro výrobce jinak pojatých vozů na začátku, krutě manipulativní taxonomii uprostřed a dotace na konci tlačí všechny a všechno jedním směrem a někteří věří, že se to podaří. Ale totéž v pořád o poznání méně regulovaných USA?

Těžko říci, zda je to odvážné nebo naivní, až čas ukáže, jak Cadillac bude s touto strategií úspěšný. Pozoruhodné nicméně je, že ač firma v tuto chvíli říká, že za pár let bude prodávat jen elektrická auta, dnes nenabízí ani jedno. A jeho poslední novinka je něco jako bílá vedle černé, jing vedle jangu, Klaus vedle Jakeše. Je to prostě auto totálně odlišného střihu, které se přírodě snaží zavděčit snad jen tak, že stromy u silnic pořádně nakrmí oxidem uhličitým.

Tou novinkou je Cadillac Escalade-V, což, jak lidé znalí názvosloví této značky rychle pochopí, je obrovité SUV (5,14 metru na délku) ve své ostré verzi. Automobilka k němu zatím mnoho neřekla, přesto je z dostupných materiálů jasné, že jde o bumbrlíčka mezi bumbrlíčky, monstrum mezi monstry - auto, vedle kterého si i vrcholná výkonná SUV od Audi, BMW nebo Mercedesu budou nutě připadat méněcenně, možná i asketicky.

Cadillac ale v prvé řadě odhalil vzhled, který nemá moc čím překvapit. Je to lehce vizuálně upravený Escalade s prvky typickými pro ostrá provedení V, vidíme specifické nárazníky, více černých prvků a klasické odznáčky amerických Véček. V interiéru čekejme něco podobného, výrobce ale zatím ukázal jen volant s obvyklým logem, z toho si člověk lepší obrázek neudělá.

O technice nepadlo slovo, ovšem z doprovodného videa je patrné, že pod kapotou je kompresorem přeplňovaný motor V8, nejspíše ten o objemu 6,2 litru z modelů Blackwing, který dosud dává až 677 koní výkonu a 893 Nm točivého momentu. Na to nemá žádný z německých konkurentů ani objemem, ani výkonem, ani točivým momentem, navíc je docela dobře možné, že pro velký a těžký Escalade dostane ještě ambicióznější naladění.

Zajímavé auto, proč ne. Jen nás trochu míjí, co jím Cadillac ve své současné fázi vývoje sleduje. Jak to jde dohromady s brzkou úplnou elektrifikací portfolia? Jaký smysl má budovat image značky takovým vozem pár let před tím, než nabídnete jen a pouze něco úplně jiného? Buď Američané neříkají pravdu, když hovoří o kompletní elektrifikaci a půjde jen o část nabídky. Nebo jsou zmatení jako sáňky v létě, protože snažit se teď budovat si loajální klientelu podobnými specialitami, které za pár let už nechcete prodávat? To tak akorát někoho naštve, ne přiváže k značce.

