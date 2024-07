Američané se topí v automobilových dluzích, auta pro nesplácení zabavují milionům lidí. A má být ještě hůř včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo

Pokud je dění v USA znakem toho, co se bude dít také v Evropě, pak bůh s námi. Soustavné zdražování nových vozů přimělo Američany k tomu, aby si brali stále větší úvěry se stále delší dobou splácení za vysokých úrokových sazeb. A nedopadá to dobře.

O růstu cen nových aut se mluví hlavně v souvislosti s Evropou, ostatně u nás pod 300 tisíc korun nepořídíte skoro nic a na solidní všestranný vůz bývá i půl milionu málo. Ke zdražování ovšem dochází také na druhé straně Atlantiku, tedy ve Spojených státech, obecně více konkurenčním prostředí, kde lidé nejsou zatěžováni takovými nepřímými daněmi. I proto stále je možné koukat přes „velkou louži“ s nemalou závistí, ani tam už ovšem není tak levně.

V případě nejdostupnějších aut jsou na tom dnes Američané dokonce hůř než my, neboť nejlevnějším autem současnosti je pro ně Nissan Versa za 16 680 USD (cca 390 tisíc Kč). Ten se u nás sice neprodává, o 15 dolarů (350 Kč, sic) dražší Mitsubishi Space Star však ano - koupit jej přitom můžete od 309 760 Kč. Ony dva vozy jsou navíc v USA jedinými, které startují pod metou 20 tisíc dolarů (asi 467 tisíc Kč).

Pod touto hranicí se před pouhou dekádou nacházelo daleko víc aut. A jakkoli v mezičase došlo na růst příjmů amerických domácností, životní náklady se zvýšily ještě víc. V důsledku toho ovšem i Američanům již zbývá na nákup nového vozu méně finančních prostředků, hlavně pak těch vlastních. Magazín Edmunds tak po druhém letošním čtvrtletí důrazně poukazuje na to, že lidé mají stále větším problém se splácením vypůjčených prostředků. Potřebují jich totiž více, na déle a za stavu vysokých úrokových sazeb.

Z dat kolegů vyplývá, že míra ročních úrokových sazeb poskočila ze 7,1 na 7,3 procenta. Nad sedmi procenty je tak již šestý po sobě jdoucí kvartál, v důsledku čehož průměrná výše splátky vzrostla na 740 USD (asi 17 300 Kč). Souběžně s tím ale narostla i délka splácení, v průměru jsme totiž již na 69 měsících neboli na pěti a tři čtvrtě roku. To je vůbec nejdelší doba od konce roku 2022, ovšem v té době se úrokové sazby pohybovaly pod 7 procenty.

Američané se tak dostávají do stále větších problémů se splácením, jak pro změnu dokládají data Cox Automotive. Ve srovnání s loňským rokem totiž letos vzrostl počet zabavených leasingů o 23 procent. Analytici tak předpokládají, že na konci letošního roku bude lidem, kteří mají problém se splácením, odebráno 1,6 milionu aut. A to není konec, vyhlídky do budoucna jsou ještě skeptičtější, za další čtyři roky má jít už o 1,8 milionu aut za rok.

„Je třeba si uvědomit, jaká je dnes výše splátek a kolik stojí parkování či pojištění. Všechny tyto věci zasáhly zákazníky velmi tvrdě, a oni si musí vybírat, co zaplatí. Stále více lidí je tak pozadu se splátkami, neboť vše je dražší,“ uvedl ke studii šéf ekonomické sekce Jeremy Robb.

Jedním z důvodů, proč přitom v koronavirových letech 2020-2022 nebylo lidem zabaveno tolik aut, byla série proti-pandemických opatření. Třeba banky v jejich rámci lidem umožňovaly snížení splátek, stejně jako jejich odklad. Jenže takové kroky jsou dnes již spíše minulostí. A i když inflace již není rekordní, zbohatl málokdo a rozpočty lidí jsou stále napjatější.

Nezdá se přitom, že by situace vedla ke stejným problémům, jaké přišly v roce 2008, když praskla realitní bublina. Na druhou stranu je stále více jasné, že vrchol automobilové branže tu již byl, přičemž objemy se nyní začnou výrazně zmenšovat. Nepředpokládáme totiž, že by pod metu 20 000 USD zamířila nová auta. Na výběr tak budou už jen ta drahá, u nichž hrozí nemístné zadlužení. A proto se mnozí před showroomy spíše otočí na podpatku a řeknou si, že už to „doklepou“ s tím starým.

Počet zabavených leasingů se po koronavirovém útlumu znovu zvedá, od roku 2028 má být rekordní. Za vším lze hledat stále větší drahotu. Grafika: Cox Automotive, tiskové materiály

Zdroj: Edmunds, Cox Automotive

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.