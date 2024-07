Automobilka musí majiteli elektromobilu zaplatit 475 tisíc Kč za škodu způsobenou vylhaným dojezdem, rozhodl nejvyšší soud před 8 hodinami | Petr Miler

Udávané spotřeby aut jakéhokoli typu nikdy nebyly moc reálné. V případě elektromobilů se ale z nich odvozené dojezdy stávají velmi problematickými sliby, které se v případě jejich nenaplnění mohou výrobcům vrátit i s úroky. V tomto případě to tak bylo skoro doslova.

Lež má krátké nohy a daleko neuteče, říkali snad každému z nás od útlého dětství. A život nás postupně přesvědčil o tom, že to tak je. Jsou tedy lži sofistikovanější a méně sofistikované, nebudeme ale nikomu věřit, že nikdy nikomu nelhal. A pokud to udělal, že mu to vždy prošlo. Zejména v případě méně méně sofistikovaného balamutění to praskne velmi brzy, až se někdy člověk diví, proč se někteří pokouší jiným věšet bulíky na nos.

Mezi takové případy patří udávané dojezdy moderních elektrických aut, které s realitou mnoho společného věru nemají. Automobilky to dobře ví, stojí ale před volbou hodnou té Sophiiny - buď „přiznají barvu” a neprodají nic, nebo realitu namalují narůžovo a budou doufat, že se jim to nevrátí jako bumerang. Aby tedy daly těmto vozům alespoň nějakou naději na úspěch, hovoří o dojezdu 400, 500 nebo 600 km na jedno nabití, což nezní nepoužitelně. Trochu jinak se to jeví, když si do rovince přidáte informace o tom, jak složité může být tento dojezd „obnovit”, ale o tom se obvykle nemluví, popř. znovu jen idealizovaně.

Samozřejmě, automobilky si tato čísla nevymyslely, nějakým způsobem v rámci cyklu měření spotřeby dosažitelná jsou. Musíte ale jet nesmyslně pomalu v nepoužitelném módu auta s nereálnou mírou využití komfortních prvků apod. U spalovacích aut to není jiné, jeden podstatný rozdíl tu ale je - vzhledem k mizerné energetické hustotě dnešních akumulátorů, kdy i velké pakety odpovídají zhruba 20litrové nádrži s palivem v konvenčním autě, má najednou teoreticky stejný přístup prakticky úplně jiné dopady.

Každá přetvářka je zkrátka v případě elektromobilu znát mnohem víc, zvlášť když dobíjení trvá věcnost. Selsky řečeno: Když máte 60litrovou nádrž a pojedete místo 7 litrů paliva na 100 km za 10 litrů, ujedete místo 857 km jen 600 km. Zabolí to, ale pořád dojedete 600 km daleko a dotankovat 60 litrů paliva bude na minuty. Koho to bude trápit? Když ale máte ekvivalent jen 20litrové nádrže a znovu pojedete s obdobně rozdílnou spotřebou energie, ujedete místo 285 km jen 200 km. To už moc daleko není a pokud vás pak čeká hodina dobíjení...

Proto i úplně ta samá přetvářka „víc bolí”, proto se stává takovým zdrojem kontroverze. V případě některých kupců elektrických aut, kteří výrobcům uvěřili, se takový vůz stává rázem prakticky nepoužitelný pro řešení jejich životních potřeb, jak už dříve poznal jeden z nizozemských kupců Jaguaru I-Pace, obrovského elektrického propadáku značky ve všech smyslech těchto slov. Nyní má na kontě další škraloup.

Jak už jsme dříve probírali, dotyčný si vůz koupil v roce 2018, kdy u něj Jaguar inzeroval dojezd 480 kilometrů na jedno nabití. Majitel to vzal ne snad jako fakt, ale jako něco, čemu by se realita mohla aspoň vzdáleně blížit. Jenže když vůz začal používat, zjistil, že s vozem reálně dál než 280 km nedojede. Nečekal zázraky, ale 200 km rozdíl? To je obrovská diference, která znamenala, že takový vůz nedokáže bez problémů každodenně používat. Obrátil se tedy na zastoupení Jaguaru, aby si automobilka vůz vzala zpět, ta to ale odmítla.

Dotyčný proto auto koupené za 89 tisíc euro (přes 2,2 milionu Kč) prodal jako pro něj nepoužitelné za 65 tisíc euro (1,62 milionu Kč) a o rozdíl zažaloval Jaguar, neboť takovou škodu v podobě ztráty hodnoty utrpěl jen kvůli tomu, že si koupil něco, co by si se znalostí všech relevantních informací od dealera nepořídil. Do hry vstoupil soudní znalec, který konstatoval, že auto šlo reálně prodat o 5 tisíc euro dráž, takže předmětem sporu se stala kompenzace 19 tisíc euro, asi 475 tisíc Kč ztráty hodnoty. Přesně tu soudy nižší úrovně majiteli přiznali s tím, že zákazník byl záměrně uveden v omyl, když prodejce značky ignoroval interní směrnice a nesdělil kupci, že dojezd může za neoptimálních podmínek klesnout až na 270 kilometrů. O tom zákazníci měli být informováni, říkat takové věci se ale nehodí, pochopitelně, neslouží to obchodním zájmům automobilek.

Jaguar se odvolal k nejvyššímu soudu, na svou stranu (nepřekvapivě) získal i státní orgány, ale nejvyšší soud verdikt nižších instancí s definitivní platností potvrdil, jak nyní informuje opět De Telegraaf. Zákazník tak dostane nejen kompenzaci ve zmíněné výši, ale automobilka musí zaplatit i dalších 5 045 Eur, tedy asi 126 tisíc Kč, za soudní výlohy a výdaje bývalého zákazníka za právní zastoupení.

To je samozřejmě nepříjemné, ještě nepříjemnější je ale širší kontext celé věci. Jednak jde o velmi špatnou reklamu na elektrická auta, neboť jedna velká přetvářka spektakulárně praskla, také se ale jedná o nemilý precedens, který může posloužit jako základ dalších podobných žalob. Přitom stačilo tak málo - říkat pravdu. A tou opravdu není, že zákazník může u 400koňového SUV o hmotnosti 2,2 tuny s ekvivalentem 20litrové nádrže reálně očekávat 470km dojezd. Proč se automobilky něco takového s vědomím možných negativních dopadů vůbec pokouší tvrdit, jde mimo nás, jsou to velmi krátkozraké, nesofistikované přetvářky.

Pokud byste si tedy chtěli elektrické auto pořídit, jistě nespoléhejte na avíza automobilek, ale sami si spočítejte, co je reálné. Upřímně - narazit dnes na elektrické auto, které by ujelo víc jak 200 až 300 km na jedno nabití při bezstarostné komfortní jízdě za neoptimálních (tedy skoro každých skutečných) okolností je obtížné. Na větší akční rádius by tyto vozy musely mít více baterek, méně hmotnosti, méně fyzické velikosti nebo úplně nejlépe všechno tohle dohromady.

