Bavorák šitý ještě podle tradičního vzoru jako ojetý láká charakterem, spolehlivostí i cenou

Žádných velkých ovací se krom vrcholného provedení nikdy nedočkal, proto není ani jako ojetý bůhvíjak vyhledávaným vozem. To ale neznamená, že by původní dvojkové kupé bylo špatným autem, naopak ve stínu charakteru nástupce láká ještě víc.

Pokud vám v těle namísto krve koluje vysokooktanový benzin, prakticky ani nemůžete nebýt fanouškem BMW. Je sice pravdou, že mnichovská automobilka se v posledních letech pohybuje na velmi rozporuplné hraně, ovšem stále je s ní spojován tak velký sportovní kredit, že by to stačilo hned několika výrobcům dohromady. Spojován je obvykle s řadou 3, pokud ale chcete cosi jako duchovního nástupce dnes již legendární řady 3 generace E46, musíte sáhnout po kupé řady 2.

BMW s tímto modelem přišlo v roce 2014, přičemž předloni došlo na střídání stráží. Novince se nicméně netleská, za čímž stojí její poněkud pouťový design. Kromě toho již není k mání s manuální převodovkou. Naštěstí si ale ještě zachovala pohon zadních kol, stejně jako šestiválcové motory. Ovšem i tak u tradičních fandů boduje stále méně, pro které tak najednou může být zajímavější alespoň fajnšmekry oceňovaný předchůdce, zvláště pak ve verzi M2.

Proč tomu tak je, jsme již částečně zmínili. Ve výčtu pozitiv nicméně můžeme ještě pokračovat. Dvojkové kupé je totiž spojováno se slušnou spolehlivostí, jakkoli německý TÜV Report řadí auto kamsi k průměru. Dáno je to však tím, že kvůli nižším prodejům došlo na sloučení s řadou 1, která má těch škraloupů na kontě trochu více. Když se nicméně zadíváme na řadu anket zkoumajících spolehlivost, je na tom řada 2 asi třikrát lépe než je průměr všech modelů BMW.

Na první pohled se přitom může zdát, že toto hodnocení je opravdu nezasloužené a kupé opravdu patří maximálně k průměrným vozům. Máme tu totiž zmínky o zaseknutých motorech, vadném senzoru hřídele, defektním systému EGR, ucpaných filtrech či kolapsu posilovače řízení. Dále pak lze zmínit i vadné moduly airbagů, uvolněné šrouby na zadní nápravě nebo vadný mechanismus bezpečnostních pásů, který vám v zimě neumožní zapnutí.

Je ale třeba dodat, že veškeré tyto potíže jsou spojené s vozy, které se vyráběly nejpozději do roku 2018. Produkce z let 2019 až 2021 je tak vlastně naprosto spolehlivá. Kromě toho BMW veškeré problémy napravovalo prakticky na počkání, a navíc bezplatně. Pokud tedy existuje něco, čeho se obávat, pak je to osoba předchozího majitele. V případě zájmu tak karoserii obejděte pomalu s lupou, stejně jako litá kola - hlavně ta s větším průměrem.

Přesunout se můžeme k cenám, jenž u nejstarších kousků startují pod 300 tisíci korunami, což je velmi lákavá cena. A pokud chcete jistotu, že vůz již nebude zatížen výše popsanými porodními bolestmi, pořád se dostanete do půl milionu korun. Dvojkové kupé první generace je tak lákavým vozem, a to nakonec i proto, že nástupci chybí „fofrklacek“ a jakási nadčasová elegance. A jeho přitažlivost potvrzují i němečtí kolegové, kteří se svezli s variantou 220i Sport Line poprvé zaregistrovanou až v lednu 2020. Přesto za ni majitel požaduje přijatelných 27 990 Eur (cca 662 tisíc korun) za vůz s výkonem 184 koní, nájezdem jen 30 000 km a úplnou servisní historií.

Necháme tedy na vás, zda budete raději lovit v bazarech či showroomech s novými vozy. Protože ale prioritním posláním tohoto vozu je pobavit majitele, za nás doporučujeme první možnost. Platí to hlavně v případě zájmu o vrcholné provedení M2, které dříve bylo s manuálem k mání rovněž.

První generace dvojkového kupé oslní nejen spolehlivostí, ale i možností spárovat šestiválec a pohon zadních kol se šestistupňovým manuálem. Nemusí být drahá, pokud ale zvolíte vrcholnou verzi M2, levný špás to nebude. Foto: BMW

