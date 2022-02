BMW řady 5 je jedním z nejporuchovějších ojetých aut vůbec, tomu odpovídají i jeho ceny před 5 hodinami | Petr Prokopec

Německá auta této třídy lidé vnímají jako jedny z největších držáků, jenže platí to jen o Audi a Mercedesu. BMW naopak okupuje chvost statistické spolehlivosti, což vysvětluje i fakt, proč jako ojetina stojí totéž co řada 3, třebaže je jako nové o mnoho dražší.

BMW řady 5 je po léta velmi žádaným vozem. Tomu se nelze divit, neboť zejména v případě verze kombi nabízí prostorná karoserie dostatek místa pro pětici cestujících i jejich zavazadla. Pod přední kapotou pak odváděly a do značné míry stále odvádí svou práci zejména řadové šestiválce, jejichž nemalý výkon míří primárně na zadní nápravu. Ta přední tak mohla posílat k řidiči dostatek informací, díky kterým jste mohli bez problémů odvézt děti do školky, starou almaru na chatu a ještě se na zpáteční cestě pobavit s rozevlátou zádí ovládanou prostřednictvím plynového pedálu.

Problémem byla vždy vyšší cena. Jako manažerská limuzína či kombík prémiové značky BMW 5 nikdy nebylo levným vozem a v posledních letech je to patrné obzvlášť. Současná provedení G30 a G31 startují na 1,36 milionu korun, na trhu ale jsou už od roku 2017. Dopřát si je tedy můžete i jako ojetiny, což pochopitelně platí také o předchůdcích. Musíte se však připravit na to, že souběžně s poklesem cen dochází také k růstu počtu problémů, neboť o spolehlivé auto skutečně nejde.

Je to zvláštní, neboť jak Audi A6, tak Mercedes třídy E platí za pravý opak. Řada 5 je ale ostudou německého TÜV Reportu, když už i mezi nanejvýš 3 roky starými vozy okupuje 118. místo ze 128 a nemá daleko ani k poslední Dacii Logan, i když v průměru najede jen o 11 tisíc km více. Mezi 4- až 5letými vozy je dokonce úplně poslední s celkem suverénně největším průměrným počtem problémů. S dalšími roky se situace o něco zlepšuje (ono ode dna se dá jen odrazit...), i nejstarší vozy ale dalece zaostávají za zmíněným Mercedesem E, který ve statistikách TÜV naopak naprosto exceluje.

Tím řada 5 skutečně neláká, její špatná pověst se ale odráží v cenách, které lákat naopak mohou. Podívejme se tedy na jednotlivé generace a jejich typické problémy, abyste věděli, jakých kusů se vyvarovat, když na pětku budete mít přece jen spadeno. Rozhodně totiž neplatí, že by jakýkoli použitý exemplář byl automaticky špatný.

Nejprve si posvítíme na poslední generaci, u které již musíte dávat velký pozor na to, co vlastně kupujete. I když jde stále o typicky alespoň šestiválcové auto, pod označením 530i se nyní skrývá už jen čtyřválcová verze, což je řadu 5 přece jen poněkud neadekvátní. Šestiválcová verze 540i pak v dlouhodobém testu příliš neoslnila Auto Bild, neboť muselo být nahrazeno řízení a systém Vanos působil nemalé problémy. Další problémy způsobilo špatné upevnění sedadla řidiče či palivové pumpy, což musely vyřešit oficiální svolávací akce. Tak jako riziko samovznícení od baterie.

Stěžejní problémy tím ale u nejnovějšího provedení v podstatě končí, v dalších případech již není na vině ani tak automobilka, jakožto spíše předchozí majitel. Proto vyhlédnutý vůz řádně zkontrolujte, ceny startují už pod hranicí 500 tisící Kč, což je na stále vyráběný vůz této třídy lákavá suma. Totéž pak ve výsledku musíte udělat i u předchozí generace F10 (sedan) a F11 (kombi). Nejlevnější kousky navíc můžete mít už od 150 tisíc Kč, což na maximálně 12 let staré auto není vůbec špatné. Jenže tomu je přímo úměrná také míra potenciálních rizik, zvlášť u pětky.

Nemalé problémy může způsobit parkovací brzda, která vysává baterku rychleji než Češi točené pivo po návratu na restaurační zahrádky. Stejně tak tu máme úniky oleje, špatně těsnící ventil recirkulace výfukových plynů, špatně sestavené předpínače bezpečnostních pásů, selhání dětských pojistek či znovu trable se systémem Vanos u šestiválcových motorů. A aby toho nebylo málo, vyplatí se také zkontrolovat tlumiče a pružiny, stejně jako hřídele. V podstatě tak stačí zvolit špatný vůz, a rázem jej platíte dvakrát.

Situace se nemění ani ve chvíli, kdy se rozhodnete, že váš rozpočet stačí pouze na koupi generace E60/E61. Ta je sice k dispozici od pouhých 50 tisíc korun, nicméně vysněné vlastnictví se velmi snadno může změnit v noční můru. Pomalu neexistuje oblast, kterou byste neměli prověřit s velkou obezřetností, zvláště pokud kupujete exemplář z počátku výroby. O výfuk se sice ještě bát nemusíte, ovšem únik oleje z motoru je pomalu jistotou, přičemž rozhodně nejde o levnou záležitost.

Péči budou potřebovat rovněž brzdy, a to nikoliv jen kotouče nebo destičky, ale také hadičky, které již mohou být zpuchřelé. Stejně tak je třeba u dvoulitrových dieselů dávat pozor na rozvodový řetěz, zatímco u šestiválců může dojít k destrukci klapek sání. Elektrickou soustavu trápí zkraty baterie a u této generace se mohou objevit problémy se světly, které jinak trápí hlavně mainstreamové značky. A to klidně již po dvou třech letech, zatímco v případě BMW jde spíše o sedm či devět let.

Suma sumárum se tak BMW řady 5 jeví jako sice lákavá koupě, potenciálních patálií je ale slušný seznam. A omlouvat to nelze ani tím, že mnichovský sedan a kombík najíždějí ve spousty kilometrů, protože třída E a A6 na tom nejsou jinak. Pokud se vám ale podaří najít garážovou královnu se slušnou péčí, kostlivec by na vás vypadnout nemusel. Je ale třeba počítat s tím, že za kvalitu se vždy příplácí.

