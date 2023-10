Ceny nových aut tváří v tvář nezájmu konečně klesají, někde až o 150 tisíc Kč. A neměla by to být konečná před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Citroën

Žně výrobců očividně skončily, na nová auta má stále méně lidí. A řeč není jen o elektromobilech, ale o všech autech bez ohledu na pohon. Známé značky navíc musí počítat s větší konkurencí, to všechno tlačí ceny aut opět dolů.

S příchodem koronaviru došlo v prvé fázi na uzavření továren na auta i dealerství jednotlivých značek. Pro automobilky to nakonec dobrá zpráva, jakkoli se zpočátku zdálo, že jde o pravý opak. Politici nasypali do ekonomik spoustu peněz, což s nemožností vyrábět a prodávat auta způsobilo značný přetlak poptávky nad nabídkou. Vše následně ještě umocnil chaos a trhliny v dodavatelských řetězcích. Rázem tak došlo na horečnaté zdražování, jaké svět dávno nepamatuje. Výrobci se jeden za druhým chlubili rekordními zisky, i když celkové prodeje zamířily dolů. A doufali, že to tak bude věčně, letos se ale situace začala vracet do normálu.

Data spojená nejen s německým trhem pak naznačují, že žně jsou vážně již u konce. Celá řada výrobců totiž vyrukovala se slevami, které se ještě před pár měsíci zdály být věcí nereálnou. Oproti květnu totiž průměrné ceny poklesly o 2,3 procenta na 39 988 Eur (cca 982 tisíc Kč), některé značky ale ceny svých aut poslaly dolů daleko intenzivněji. Třeba v případě Citroënu se jedná v průměru o 9 procent nebo také až o 6 000 Eur (bezmála 150 tisíc Kč). Peugeot je pak na 10 procentech, Volvo na osmi a Renault na pěti.

Za pozornost stojí pád cen napříč celým portfoliem o 12 procent u Jeepu. V případě této značky je však vysvětlení poměrně prosté - ještě na počátku roku automobilka zkoušela nabízet mnohé vozy bez čistě spalovacího ústrojí. To ovšem vedlo k poklesu prodejů, do hry se tak velmi rychle vrátil spalovací pohon. S tím jsou přitom spojené nižší ceny, proto je tu i onen pád. Není to však jediný důvod, proč jsou nové vozy levnější, dalším je stále četnější konkurence z Číny.

Na návrat mnohých hlavně benzinových motorů došlo i u ostatních automobilek, v jejich případě však celkové zlevňování skutečně vychází ze slev. Kvůli emisní politice Evropské unie totiž z trhu mizí malá auta jako třeba Ford Ka a Fiesta nebo zatím poslední oběť jménem Volkswagen up!. Bez tohoto vozu a při zachování původních cen by ovšem tato automobilka již nemohla být lidová, proto u nás aktuálně nabízí Golf za menší peníze, než na jaké vyjde Škoda Octavia.

Mladoboleslavská automobilka si ostatně již začíná rovněž uvědomovat, že její sebevědomí až tak moc nekoresponduje s realitou. Proto je třeba inovovaný Enyaq nabízen za stejné peníze jako dosud, i když disponuje vyšším výkonem a lepším dojezdem. Za tím nestojí jen vylepšený software, ale rovněž zcela nová elektrická jednotka. Tu ovšem lidem značka nabízí v podstatě zdarma. Jinou možnost ale ve finále nemá, neboť lidí ochotných zaplatit přes 1,2 milionu Kč za novou Škodu mnoho není.

Otázkou nicméně je, zda něco takového bude stačit k obratu. Ekonomická situace zůstává obecně složitá a vnucování elektromobilů nikam nemizí, což bude znamenat přetrvávání problematických tlaků na obou stranách trhu. Dá se tedy očekávat, že ceny nových aut budou dále klesat, i když pro to zdánlivě není prostor. Pro automobilky je pořád lepší prodávat se ztrátou než vyrábět na sklad.

C5 Aircross v Německu zlevnil až o skoro o 150 tisíc Kč, nyní tak na západ od našich hranic startuje v přepočtu na 606 000 Kč. V Česku zatím značka pod kotlem slev až tak netopí, aktuální nejnižší cena 595 000 Kč je ale ještě o fous nižší. Foto: Citroën

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

