Chcete dobré auto za rozumné peníze? Kupte si Porsche, radí Britové. A myslí to smrtelně vážně

Zní to jako vtip, jako hloupá knížecí rada, takto to ale míněno určitě není. Je třeba pohlédnout na věc tou správnou optikou a zjistíte, že některé značky dnes nabízí své vozy překvapivě výhodně. A jde nezřídka o ty, které byste označili za rozmařilé a „nenažrané”.

Ceny aut rostou raketovým tempem, to nemohl přehlédnout ani ten nejapatičtější motorista na světě. I když nahoru míří ceny všeho možného, relativní změny cenovek na nových vozech obvykle dalece překonávají inflaci, o absolutních posunech ani nemluvě. Ty mohou leckomu přivodit těžké spaní, však i za prakticky stále stejnou a technicky v lecčem horší (tříválec místo čtyřválce) základní Škodu Octavia dnes dáte o skoro 200 tisíc a 55 % víc než za tentýž vůz předchozí generace. To je opravdu bláznivé.

Není to jen český problém, jde o zejména evropský a do jisté míry i světový fenomén. Automobilky jej budou vysvětlovat inflací, covidem nebo válkou, což jsou jistě též faktory, které ničemu nepomohly, tím dominantním je ale něco docela jiného. Jde o tržní regulace, které - obecně řečeno - mají za cíl rezignaci většiny automobilek na snahu nabízet maximální hodnotu za peníze pro každého konkrétního zákazníka, kterou v prvé řadě nahradila snaha vyhovět normám.

Za hranicí jejich splnění sice trh stále existuje, ale co z něj skutečně zbude, když někdo nařídí, že určitý produkt musí být např. krychle o velikosti 1x1x1 metr v černé barvě a hmotnosti 5 kg? Mnoho prostoru k uspokojování specifických požadavků nezbude a nemusí nutně jít ani o to, že se někdo opováží chtít kouli. Už zaoblené hrany budou problém...

Finální ránou se ale ukázaly být tlaky na rozmach elektromobilů, které dnes sice přímo nařízené nejsou, automobilky je ale chtě nechtě vyrábět musí kvůli limitům emisí CO2. Chvíli se mohlo zdát, že s tímto systémem půjde nějak vyjít, protože elektromobily zlevní a bude jimi možné vyvažovat emise CO2 spalovacích aut relativně efektivně. To se ale nestalo, elektromobily za jejich skutečné ceny nikdo nekoupí. A náklady na jejich vývoj, výrobu a prodej je třeba promítnout do cen spalovacích vozů, které jsou navíc samy zatěžovány pokutami za nadlimitní emise CO2... Tím se rozjede šílený kolotoč, který vede nejen ke zdražování, ale třeba i k situacím, do nichž které dnes dostávají zákazníci Škody.

Že se tak děje všude, připomíná Mike Rutherford s kolegy z britského Auto Expressu, který vykresluje ještě bláznivější (protože Británie je ještě zelenější) míru zdražení tamních aut za posledních 10 let. VW Golf stál před v zemi před 10 léty od 16 330 liber, dnes je to od 25 610 liber, a to Mike dodává, že jde o horší auto. Polo dříve stálo 10 420 liber, dnes je za 19 030 GBP. Takový VW up! byl za 8 tisíc, dnes je za 14 tisíc. A třeba Kia Kia Sorento startovala v roce 2012 pod 20 000 librami, dnes je to vůz za více jak 40 tisíc GBP.

To jsou skutečně drastické nárůsty až o více než 100 procent za 120 měsíců, které i v „UK” dalece překonávají nárůst všeobecné cenové hladiny. Mike si ale všímá i jiné věci - všichni nezdražili stejně. Jednak jsou tu obyčejné značky jako Dacia nebo Suzuki, které s cenami nešly nahoru tak moc, zvláštní pozornost ale věnuje Porsche - třeba model Cayman začínal v roce 2012 na 39 207 librách, dnes stojí od 47 700 liber. To představuje asi 22% nárůst, za takovou dobu - zvlášť vzhledem k inflaci posledního roku a něco - nic dramatického.

Podobná situace panuje také u nás a netýká se jen Porsche. Také další drahé značky jako BMW zdražily relativně mnohem méně, za srovnatelné modely dnes zaplatíte jen o málo víc než před nějakými 5 roky. Důvod? Znovu ony regulace, které zachází s celým trhem stejně. Mají stejné požadavky z hlediska povinné výbavy na Dacie i na Ferrari, vyžadují plnění téměř stejných limitů emisí (drahé automobilky mají dokonce obvykle vyšší díky vysoké průměrné hmotnosti, dřívějším vyšším průměrům apod.) za pomoci stejných řešení se stejnými pokutami na závěr. Člověk nemusí být Einstein, aby si domyslel, k čemu to vede.

Pokud Škodě nařídíte vybavovat své vozy určitou výbavou, plnit určitou hranici průměrných emisí a hlavní cestou k tomu vedoucí se stane prodej elektrických aut (a když se to nepovede, napálíte jí pokutu 95 Eur za každý gram nad limit za každé prodané auto), je to ekonomicky zničující. Fabia nemusí mít v základní výbavě ESP, protože spousta lidí s takovým autem jezdí jen v létě pro rohlíky, ale má ho. Když chcete u takové značky „vyléčit” vysoké emise elektrickým pohonem, znamená to přidat k ceně vozu třeba 300 tisíc Kč, což cenu Fabie zdvojnásobí. A když budete chtít setrvat u spalovacího pohonu a aktuální limit 95 g CO2/km překročíte o 15 gramů (což bude pořád znamenat velmi úsporný vůz), zatížíte jeho každé auto pokutou 15 x 95 Eur, tedy 1 425 Eur. To je 35 tisíc Kč. Přičtěte to k základní ceně Fabie 350 tisíc Kč a máte tu 10% zdražení jen kvůli pokutám za CO2, ostatní pomíjeje.

A teď si to samé promítněte třeba do nabídky BMW nebo Porsche. V EU povinnou výbavu tyto vozy dávno mají, protože měřítka ve vysokých třídách jsou jinde, takže nula. Když musíte prodávat nějaké elektromobily, znamená to výdaj třeba 450 tisíc navíc na vůz, ale když se přičte k ceně auta 3 miliony Kč, je to 15 %, ne 100 % navíc. A když prodáte Porsche 911 Turbo S s emisemi CO2 ve výši 254 g/km, je to pech, protože 159 gramů nad limit (reálně to bude méně, limit Porsche nebude 95 g/km - nedá se specificky zjistit, neboť prodeje Porsche zapadají do struktur VW Group) znamená potenciální pokutu 369 tisíc Kč. Fůra peněz, ale u auta za 6 162 830 Kč v základu? Najednou nejde o 10 %, ale o 6 % ceny.

Jinými slovy - cena všemožných eurovýmyslů s rostoucí cenou auta relativně výrazně klesá (a i Velká Británie všechna pravidla EU na tomto poli přijímá za svá, někdy zachází i dál), proto také levné vozy zdražují o 80 nebo 100 procent, ale drahé snadno o 20 nebo 30 procent. Jasně, absolutně půjde o podobné částky, ale co koho vytlačuje z trhu? Kupec Fabie za 300 tisíc na auto za 600 tisíc nemá. Kupci Porsche za 3 miliony je docela jedno, že stojí 3,3 milionu - červené obšití čalounění, kožené obroučky ventilace, bílé budíky a karbonová pádla pod volantem budou stát víc...

Tak se stalo, že zatímco škodovky a jim podobné vozy extrémně zdražují, auta jako Porsche jsou relativně stále levnější. Samozřejmě, pořád jsou nominálně velmi drahá (a také stále dražší), nůžky se ale zavírají a v poměru výkonu a ceny vychází drahé vozy stále lépe. Takže se nakonec EU stará o to, že máme „levnější” Porsche? Chvála EU, chvála jí...

Porsche 718 Cayman nevypadá jako dobré auto za rozumné peníze, relativně je jím ale stále více. Zatímco obyčejné vozy zdražily v Británii až o více než 100 % za posledních 10 let, Cayman je nahoře o 22 %. A situace u nás je podobná, regulace EU totiž dopadají hlavně na obyčejné vozy. Foto: Porsche

