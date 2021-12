Dacia Duster je podle Němců jedna z nejhorších ojetin, jakou lze koupit, přijde i dráž než nové auto před 6 hodinami | Petr Prokopec

Pohled na některá auta se časem mění, a tak němečtí kolegové naznali, že bude dobré se znovu podívat na zoubek původní Dacii Duster. Jejich závěry jsou ale nadále nekompromisní, jako ojetina je Duster ekonomický nesmysl.

Na Dacie řada lidí hledí s despektem. Dáno je to hlavně jejich nízkou cenou, která dlouho dobu odkazovala na nižší společenské postavení. K tomu se navíc přidaly ještě problémy s kvalitou a spolehlivostí, však auta rumunské značky pravidelně tvoří chvost německého TÜV Reportu. Vlastně tak není překvapivé, že spíše než chvála létá vzduchem kritika. Je ovšem oprávněná? To se na základě vlastních poznatků, zkušeností svých čtenářů i servisních techniků rozhodl znovu prozkoumat německý Auto Bild, který se zaměřil na verzi vyráběnou v letech 2010 až 2018.

Rumuni přitom takový Duster titulují první generací, zatímco o voze vyráběném od roku 2017 hovoří jako o druhé generaci. Jde nicméně spíše o výraznější facelift, neboť jakkoliv se měnil víceméně každý panel karoserie, v případě rozměrů a techniky již na výraznou inovaci nedošlo. Rozvor 2 673 milimetrů zůstal zachován, délka 4 315 mm pak narostla na 4 320 mm jen díky příchodu masivnějších nárazníků. V případě šířky (1 822 mm) a výšky (od 1 630 mm) ale již na změny nedošlo.

Stávající provedení, které nedávno prošlo lehčí modernizací, nicméně ponechme stranou. Soustředit se budeme na původní Duster, který již povětšinou přišel o jednu ze svých největších výhod. Tou je zůstatková hodnota, která po třech letech zůstává na poměrně vysoké úrovni. Často tak můžete narazit na ojeté exempláře s rozsáhlou výbavou, jenž vám budou nabízeny za vyšší ceny, než s jakými je spojen zcela nový základ. Až od čtvrtého roku dále Duster výrazněji padá na ceně, a to právě kvůli (ne)spolehlivosti.

Pohled do inzerce nicméně naznačuje, že i přes nemalý výčet stížností odolává rumunské SUV poklesu hodnoty lépe než mnohá konkurence. Ceny totiž startují na 90 tisících korunách, což v případě jedenáctiletých aut opravdu není žádná láce, zvláště pak s ohledem na nemalý nájezd a původní cenu. Na dané úrovni navíc velmi často figurují exempláře osazené 1,5litrovým dieselem, u kterého dochází na únik oleje. Zkontrolovat byste pak měli i jeho turbodmychadlo či palivovou pumpu.

S kritikou jsou nicméně spojené i benzinové jednotky, a to kvůli svíčkám či řídicí jednotce. Stížnosti se stáčí rovněž k převodovce, stejně jako k výfukovému systému. Platí to hlavně u šestiletých a starších aut, u nichž je navíc jistotou výměna světel. Dle techniků totiž problémy s nimi spojené dvojnásobně překonávají zbytek branže. Stejně tak se jako problematický jeví podvozek, neboť platforma původně vyvinutá pro Renault Clio v důsledku kil navíc trpí.

Výčet závad tím nekončí, dále se totiž může porouchat i ukazatel stavu palivové nádrže, stejně jako třeba spojkové válce. V mnoha případech došlo také na problémy s rámy sedadel, mimo to Dacia povolávala vozy do servisů kvůli defektním airbagům a selhání systému start-stop. Opravy tak opravdu nemusí být zrovna levné, načež není překvapivé, že Němci znovu dochází k podobnému závěru. Duster se coby ojetina jeví jako extrémně nevýhodná koupě a pokud o něj máte zájem, zvažte, zda si raději nevzít o trochu vyšší půjčku a nevyrazit místo do autobazaru do showroomu s novými vozy.

Ojetá Dacia Duster vás v důsledku nižší ztráty hodnoty a mizerné výdrži nemusí vyjít vůbec levně. Oblastí, kde může selhat, je poměrně hodně, a tak za ojetinu a její opravy dáte klidně i větší sumu než za zcela nový vůz. Foto: Dacia

Petr Prokopec

