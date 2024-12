Elektrická Hyundai za miliony odchází i českým zákazníkům. Bez aut jsou měsíce, výrobce arogantně popírá zjevné selhání včera | Petr Prokopec

/ Foto: P. N., publikováno se souhlasem

Přímo tohle auto si jeden z našich čtenářů pořídil už v listopadu 2023 za cenu blížící se dvěma milionům korun. Měl mít vůz s 325 koňmi, může jich ale mít k dispozici také jen 101 a prý za to má být rád. S vozem tak najel jen 1 tisíc km a brzy tomu bude rok, co stojí v servisu.

Není to tak dávno, co jsme psali o problémech korejských elektromobilů od Hyundai, Kie a Genesisu. Korejci bojují s náhlými ztrátami výkonu několika modelů všech značek za jízdy, kvůli nimž musí nejen svolat víc jak 200 tisíc aut do servisů k nezbytné opravě, ale přistoupit museli i k zastavení prodejů dotčených modelů. Potíže jsou spojené jednotkou ICCU, která musí být vyměněna za novou. Teprve s ní by mělo docházet na správné dobíjení palubní 12voltové baterie, které jinak hrozí vybití i při jízdě a následnému selhání vozu.

V návaznosti na tento článek se nám ozval jeden z našich čtenářů, český majitel Hyundai Ioniq 6, s podobným, ale trochu jiným problémem. Jehož totožnost je nám známa a nemá ani problém s jejím zveřejněním, se znalostí nevybíravých praktik, k jakým jsou někteří v našem oboru zejména v souvislosti s tímto druhém aut schopni se snížit, jej z opatrnosti raději nebudeme jmenovat. Tento muž dříve cestoval hlavně Mercedesy s třílitrovým turbodiesely, nicméně protože se pohybuje v IT branži, chtěl dát prostor moderně v podobě elektrického auta.

Přednost před konkurencí dostali právě Korejci, což ale majitel nyní označuje za chybu, kterou prý nikdy znovu neudělá ani on, ani nikdo z jeho rodiny. A popravdě řečeno se tomu nedivíme. Problémy s autem, které si pořídil, totiž nudou za pár dnů trvat celý rok, během kterého nejenže nebyly vyřešeny, ale jejich řešení ani není nadohled. Příběh je to ke všemu smutný i tím, že rozhodně není plný snahy vyjít vstříc zákazníkovi, spíš působí dojmem, že se místní zastoupení Hyundai snaží za naprosto nesmyslných obětí zastřít problém, který by mohlo mnohem levněji a jednodušeji vyřešit konstruktivní cestou.

Vše odstartovalo 16. listopadu 2023, kdy si náš čtenář převzal výše vůz, který můžete vidět i na fotkách níže. Ten měl být osazen dle požadavku osazen zákazníka nejnovější verzí softwaru, tak tomu ale nebylo a po ujetí prvních souvislých 120 kilometrů se objevil podstatný problém - přehřívat se začal hlavní zadní motor, u kterého následně došlo na jeho odpojení. Tato jednotka produkuje 224 koní, zatímco ta přední disponuje pouze 101 koňmi. Pro dynamiku Ioniqu je tedy zadní motor klíčový - zrychlení vozu na stovku se bez něj prodlužuje z 5,1 sekundy na zhruba 20 sekund. Řidič však nebyl o odpojení přehřátého motoru vozidlem nijak informován, prostě přestal fungovat.

Za přehřátím motoru stojí zadní olejové čerpadlo, které u Hyundai Ioniq 6 zajišťuje cirkulaci oleje, kterým je elektromotor chlazen. Pokud se tak neděje, dochází k jeho přehřátí, a tedy i k odpojení. Může se to stát, i když auto neutrpí žádnou trvalou újmu, něco jako když se vám ve spalovacím autě začne přehřívat třeba olej v převodovce a řídicí jednotka omezí výkon motoru. O tom dostanete zprávu, načež stačí chvíli zvolnit, přizpůsobit tomu jízdu a problém zase odezní. U Hyundai ale řidič není o ničem takovém informován, což je zásadní problém. Pokud se chystáte např. předjíždět, logicky počítáte s výkonem obou elektromotorů, najednou ale máte k dispozici jen 101 koní na víc jak dvě tuny.

Vadné olejové čerpadlo bylo dealerem, společností Hyundai Domanský, která vůz i prodala, vyměněno, na vozidle však zůstala vada spočívající v chybějící signalizaci přehřátí a odpojení motoru. Majitel si Ioniq 6 s touto vadou odmítl převzít s tím, že v uživatelské příručce je jasně zobrazeno hlášení, která má řidiče upozorňovat na snížený výkon auta v důsledku přehřátí a odpojení zadního elektromotoru. Není to žádný nehorázný požadavek, jen snaha předejít dalšímu nepříjemnému překvapení, pokud by se problém opakoval. Jak padlo, za jízdy může mít velmi nepříjemné následky a mělo by být i v zájmu samotného Hyundai, aby auto v tomto ohledu fungovalo tak, jak má.

Dealer a následně i zástupce českého importéra Hyundai zákazníkovi sdělili, že v modelech Ioniq 6 a 5 ve verzích s pohonem 4x4 není žádná indikace upozorňující na přehřátí a odpojení hlavního motoru k dispozici.

To majitel považoval za zásadní rozpor s tím, jak má vůz fungovat, a proto od korejské automobilky požadoval jiný, nový, který by byl v souladu s návodem k obsluze vybaven indikací přehřátí a odpojení hlavního motoru. Ten mu byl i přislíben, nicméně nakonec Hyundai ucuklo z důvodů, které jsou nám dobře známé - automobilka sice neměla žádný objektivní důvod problém dál neřešit, cítila se ale zhrzena tím, že se nespokojený zákazník dál šíří o tom, jak si jej dealer a tuzemské zastoupení přehazují jako horkou bramboru. To je pro dnešní dobu tak typické, až to bolí - místo toho, aby firma byla schopna reflektovat fakt, že její produkt selhal, následně sama selhala při řešení tohoto problému a snažila se to všechno nějak vyřešit, se raději zabarikáduje ve své pozici. A bojuje se všemi včetně vlastního klienta, nepřítelem tedy bude samozřejmě i kdokoli, kdo celé věci pouze nastaví zrcadlo.

K dispozici máme rozsáhlou korespondenci s českým zastoupením Hyundai, podle níž byl nový vůz majiteli skutečně přislíben. Místní filiálka automobilky také přiznala, že dealer selhal v komunikaci, když přislíbil verzi s modernizovaným softwarem. Jenže na nápravu už reálně nedošlo. Místo toho začal Hyundai Domanský vyhrožovat žádostí na úhradu parkovného za údajně opravený původní vůz. Tuzemské zastoupení pak další výhrady smetlo s tím, že závada „není ojedinělá či nebezpečná”. Tomu se říká obrat.

V tomto bodě nejvíc zaujme tvrzení českého Hyundai, že „výskyt vady na vozidle v běžném provozu Vás mohl sice překvapit, avšak výkon druhého elektromotoru, který zůstal vadou neovlivněn, přesto zajistil výkon vozidla minimálně 70 kWh, což odpovídá výkonu modelu Hyundai i20 s litrovým spalovacím výkonem”. Tedy jinými slovy, pro zastoupení korejské automobilky je naprosto v pohodě, že přijdete o zhruba 71 procent výkonu, neboť jej stále máte dostatek. A je zjevně jedno, že Ioniq 6 je skoro dvakrát těžší než i20 - koho kdy bavila ve škole fyzika, že? Víc než milionový rozdíl v ceně také nikoho zajímat nemusí, všechna Hyundai jsou přece skvělá.

Podobná arogantní argumentace je na jednu stranu nepřekvapivá, na tu druhou stejně zarážející. Uvážíme-li, jak moc automobilky bojují za image elektrických aut agresivním marketingem a neméně agresivním zacházením se všemi, kdo se pokouší na těchto vozech cokoli kritizovat, je vážně ujeté, že riskují takto negativní publicitu spojenou v prvé řadě s jejich vlastním jednáním. Tento konkrétní případ podobného zacházení s oprávněně nespokojeným klientem není jediný, o kterém víme, byť jiný nezašel až do takových extrémů.

Chování automobilky připomíná zážitky z prodejen Mototechny z dob, kdy nové škodovky vznikaly pod taktovkou AZNP. Tehdy jste také mohli dostat něco jiného, než jste dostat měli a chtěli, ale pokud vám to vadilo, mohli jste odejít s prázdnou a zkusit štěstí znovu na konci pořadníku, cokoli jiného než arogance bylo výjimkou. Rozdíl dnes je v tom, že dnes žádný pořadník neexistuje - to automobilky by si měly dělat vlastní pořadník při čekání na klienty ochotné koupit si jakákoli elektrická auta. Přesto se takto chovají. Není to jen případ Hyundai, právě to ale nechalo ke své smůle zajít tuto kauzu tak daleko.

Podobné příběhy poukazující na selhání dosud nevypilované techniky situaci rozhodně nezlepší. S tím má ostatně souviset i nepředaný náhradní nový vůz - žádný takový, u kterého by se výše popsaný problém nevyskytoval, dost možná neexistuje. Výše popsanou chybějící indikace přehřátí a odpojení hlavního motoru prý trpí všechny kusy Hyundai Ioniq 6 a 5 MY23 ve verzi 4x4, což je bizarní samo o sobě. Ale znovu - proč to řešit arogantním zastíráním zjevného a potenciálně zjevně nebezpečného problému?

Celou kauzu budeme dále sledovat, přičemž o vyjádření jsme požádali také místní zastoupení Hyundai, stejně jako dealerskou společnost, u které původní Ioniq 6 stojí již od 12. prosince 2023. Pan Novák s ním najel jen kolem tisíc kilometrů, jeho stav se tak pomalu rovná předváděčce. S jeho hodnotou to ale tak žhavé nebude, tenhle spor asi hned tak neskončí.

Hyundai Ioniq 6 s pohonem všech kol aktuálně startuje na 1 649 990 Kč. To není zrovna nízká suma, kterou určitě nechcete rozpustit do necelé tisícovky najetých kilometrů. Našemu čtenáři se to nechtěně „povedlo”, nikoli ale vlastní vinou. Foto: P. N., publikováno se souhlasem

Zdroj: Autoforum.cz

