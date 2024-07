Elektromobily měly spalovací auta porážet aspoň spolehlivostí, ze studie J.D. Power vyplývá úplný opak včera | Petr Prokopec

/ Foto: Rivian

Další z argumentů, který měl vést k oblibě elektrických aut, zjevně padá. Majitelé elektromobilů totiž musí do servisů dokonce třikrát častěji než lidé, kteří zůstali u spalovacích aut.

Jednou z hlavních výhod elektromobilů by měl být jejich levnější provoz daný kromě nižších cen za elektřinu vůči benzinu a naftě také jednodušší a levnější údržbou. U elektromobilů totiž nehrozí, že by došlo na prasknutí rozvodového řemene, protékání těsnění či třeba opotřebování spojky. Bylo by tedy logické očekávat, že budete řešit daleko méně problémů. Jenže realita je zcela jiná, jak vyplývá z nového kola každoroční studie IQS (Intial Quality Study), za kterou stojí společnost J.D. Power. Ta zkoumá, kterak jsou lidé spokojeni s novým vozem během tří měsíců po jeho koupi.

Letošního kola se zúčastnilo 99 144 amerických motoristů, kteří svá auta pořídili v období od července 2023 do letošního května. Dotázáni byli na 227 otázek rozdělených do deseti kategorií od multimediálních systémů přes spokojenost se sedadly či podvozkem až po pohonné ústrojí. Na základě odpovědí pak došlo k sestavení indexu počtu problémů na sto vozů (PP100), kdy nižší skóre odkazuje na vyšší kvalitu. Tou nicméně výrobci elektromobilů zrovna neoplývají.

„Majitelé technikou napěchovaných bateriových vozů a plug-in hybridů čelí problémům, které jsou pro ně natolik vážné, že musí své auto vzít do servisů třikrát častěji, než je tomu u spalovacích aut,“ říká Frank Hanley, výkonný ředitel J.D. Power. Dodává přitom, že tím ovšem není překvapen, neboť „začlenění nových technologií představuje pro automobilky výzvu týkající se udržení kvality“. Bližší data týkající se jednotlivých modelů zavedených značek ale k dispozici nejsou.

Obecně však benzinová a dieselová auta dosáhla pro letošek průměrného skóre 180 PP100, zatímco elektromobily jsou s 266 PP100 těžce v závěsu. Tohoto výsledku dosáhly značky Rivian a Tesla, zatímco Polestar s 316 PP100 je na tom ještě hůře. Pokud bychom pak mezi tyto tři výrobce ještě vměstnali Dodge s 301 PP100, máme tu kompletní chvost celého žebříčku. V něm pak Tesla nefiguruje poprvé, oproti minulosti si ovšem pohoršila.

Náhled do jednotlivých odpovědí přitom ukazuje, proč tomu tak je. Druhou kategorií, ke které míří největší kritika, jsou palubní systémy. Lidé si stěžují, že pro ně přestává být jednoduchá i tak obyčejná funkce, jako je použití zadního stěrače. V případě elektromobilů je nářek o 30 procent vyšší než u spalovacích aut, což je dáno hlavně krokem Tesly, která „inovátorsky“ umístila ovládání směrových světel ve formě tlačítek na volant.

Když si nyní posvítíme na opačný konec žebříčku, tedy na jeho čelo, najdeme tam Ram, Chevrolet, Hyundai, Kiu a Buick. Tedy automobilky, které se v zámoří soustředí hlavně na jednoduchá a často i levná auta. I díky tomu mnohé jejich modely opanovaly jednotlivé kategorie. Absolutně nejlepším vozem pak pro letošek byl Lexus LC se 106 PP100, mezi prémiovými výrobci pak nejvýše najdeme Porsche s 172 PP100.

Elektromobily to se spalovacími vozy prohrávají na plné čáře, což pochopitelně bude mít dopad na zájem o ně. Pokud totiž s nimi lidé nejsou spokojeni již během úvodních 90 dnů vlastnictví, stěží je doporučí dále. Grafika: J.D. Power, tiskové materiály

Zdroj: J.D. Power

Petr Prokopec

