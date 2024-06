Elektromobily ztrácí hodnotu tak brutálně, že už jsou jako ojetiny levnější než spalovací vozy, přesto netáhnou dnes | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Tohle je tak výmluvná statistika, že je nám těchto aut a jejich majitelů až trochu líto. Průměrná hodnota elektrických vozů se propadla pod průměrnou hodnotu spalovacích alternativ, ač před rokem stály o pětinu víc. Trefný komentář analytika jim dává těžkou ránu.

Psali jsme o tom mnohokrát, přesto se to na tomto místě sluší zopakovat - největším problémem elektrických aut není částka, která u toho či onoho modelu svítí v nabídkách automobilek, tedy cena pořízení. Je to rozdíl mezi ciframi, za které takové auto jako nové koupíte a za jaké je později prodáte ojeté, tedy cena vlastnictví. Ta první může být vysoká, ta druhá je ale jedním slovem brutální.

Lidé mají problém tuto věc vnímat správně a někteří z takových možná namítnou, že je to nakonec jedno, protože když nemáte 1,5 milionu na nové auto, může vám být celkem fuk, jestli se po třech letech prodá za 1,2 milionu nebo za 600 tisíc Kč. Zní to rozumně, ale není to tak úplně pravda, nakonec kolik lidí dnes kupuje nové auto „v hotovosti”? Pokud sáhnete třeba po operativním leasingu, může se stát i z nominálně drahého auta vůz relativně dostupný, pakliže neztrácí moc na hodnotě.

Suma, kterou budete každý měsíc platit, odpovídá v zásadě úroku z půjčené částky, ztrátě hodnoty, nákladům na servis a pojištění a marži finanční instituce. Kvůli onomu úroku se nemůže stát, že by se levným stal leasing na ceně neklesajícího Ferrari za 30 milionů, ale u auta za 1,5 „mega”? To by skutečně nemusel být až tak drahý žert, pokud by takto drahý elektromobil neztrácel cenu, tedy si držel hodnotu tím, že vyvolává touhu kupců ojetin.

Jenže o nic takového se elektromobily nestarají. Realitou je dokonce pravý opak a pokles jejich hodnoty v čase je tak brutální, že čerstvě zaznamenal nový milník.

Že na ceně padají jako hrušky kvůli omezenému zájmu kupců ojetin znásobenému malou celkovou životností danou mj. rychlým stárnutím drahých elektromobilů, jsme psali mnohokrát, v té době ale pořád platilo, že jsou jako ojetiny pořád relativně drahé. Už ani to neplatí, jak zjistila studie iSeeCars.

Ta zkoumala vývoj cen ojetých aut všeho druhu na vzorku 2,2 milionu aut ve věku od 1 do 5 let prodaných mezi červnem 2023 a květnem 2024. Aby byl vzorek co nejvýmluvnější, ze zkoumání byly vyřazeny nestandardní vozy jako úzkoprofilové exkluzivity, auta, která se přestala prodávat v roce 2024, žhavé novinky či jakékoli jiné mimořádnosti. To aby třeba cenu elektromobilů dolů netáhl Fisker Ocean a cenu spalovacích aut nějaké výrobně limitované Ferrari. Přes tyto úpravy došla studie až k šokujícím závěrům.

Zatímco ještě loni v červnu činila průměrná cena ojetého elektromobilu 40 916 USD, což bylo o 8 201 USD alias 25,1 % víc než v případě průměrné ceny ojetého auta se spalovacím motorem, letos v květnu už cena průměrného ojetého elektromobilů činila 28 767 USD, tedy o 2 657 USD alias 8,5 % míň než v případě průměrného spalovacího vozu. Zatímco auta s benziny a diesely si tedy v průměru pohoršily s cenou o asi 1 300 USD, což jsou asi 4 procenta, u elektromobilů jde o 12 149 USD (mimochodem 280 tisíc Kč, i nominálně je to pecka) a bezmála 30 %.

To je ohromný rozdíl ve vývoji, který způsobil, že se už letos v únoru dal průměrný ojetý elektromobil koupit levněji než průměrné ojeté spalovací auto. Přesto elektromobily netáhnou a ceny padají níž a níž, což jen potvrzuje jedno z našich odvěkých tvrzení - není to tak, že elektromobily zlevní a všechno je vyřešené. Cena je jen jedním z řady problémů, tím hlavním je, že tato auta pro většinu lidí vůbec neřeší jejich životní problém, potřebují univerzálnější, akceschopnější vůz.

Lakonický komentář analytika iSeeCars Karla Brauera je pro elektromobily trefně zničující: „Je jasné, že zákazníci, kteří kupují ojeté vozy, již nejsou ochotni si za elektrická auta připlácet a ve skutečnosti považují elektrický pohon za negativum. To činí elektromobily méně žádoucími - a méně hodnotnými - než tradiční modely,” řekl Brauer. Navíc to není tak, že by se ceny propadly tak, že by už dál nemohly klesat. Na něco takového se čeká roky, situace je ale mezitím stále horší a horší

„Pokles cen ojetých elektromobilů je dramatický, ještě více znepokojivé ale je, že nevidíme žádný náznak stabilizace jejich hodnot,” uvádí dále Brauer. „V určitém okamžiku ceny použitých elektromobilů nutně dosáhnout dna, ale zdá se, že v takovém bodě pořád nejsme,” dodal. Problém? Kombinace malé poptávky a stále bující nabídky, pochopitelně.

„Stav trhu s ojetými vozy k elektrickým vozidlům ukazuje za poslední rok dramatický posun. Vzhledem k tomu, že na trh nových automobilů v posledních letech vstoupilo tolik elektromobilů a poté proudilo na trh s ojetými vozy, naznačuje to stav nadměrné nabídky, který bude pokračovat, až bude víc elektromobilů staženo z leasingu. Bez velkého katalyzátoru, který by zvýšil poptávku po elektrických autech, budou ceny ojetin tohoto typu pravděpodobně dál klesat,” uzavřel Brauer.

Jsou to krutě výmluvná čísla, která nelze interpretovat jiným způsobem. A jsou snad překvapivá? Možná svou mírou, neboť jsme opravdu nečekali, že už v průběhu roku 2024 uvidíme průměrné ceny ojetých elektromobilů, které jsou zásadně dražší na pořízení než průměrná spalovací auta, o tolik níž než v případě ojetých vozů. Jinak šlo ale o perfektně očekávatelný scénář pramenící pořád z jednoho a toho samého - tlačení na prodej aut, která po automobilkách nikdo nechtěl a která si sama o sobě svými mizernými vlastnostmi nedokážou získat přízeň dostatečně početné skupiny zákazníků.

Až pohled na tabulku vývoje cen elektrických a spalovacích ojetin za poslední rok ukáže, jak brutálně odlišný vývoj zůstatkové hodnoty obou typů těchto aut je. Spalovací auta klesají mírně a konzistentně, elektromobily volným pádem. Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: iSeeCars



Také Škoda Enyaq je autem, které mimořádně rychle ztrácí na ceně, jak jsme psali nedávno. Za překvapení to označit opravdu nelze. Foto: Škoda Auto

Zdroj: studie iSeeCars

Petr Miler

