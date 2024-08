Ford žádá majitele 765 tisíc aut, aby s nimi okamžitě přestali jezdit, mohou je zabít před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Není to zpráva, kterou si přejete dostat „ranní poštou”, majitelé víc jak tři čtvrtě milionu Fordů se s ní ale musí nějak vypořádat. Opatření se týká dokonce i slavného prvního moderního GT, byť zrovna jeho majitele bude asi trápit ze všech nejméně.

„Gift that keeps on giving,” touto frází hlavně Američané rádi popisují věci nebo události, které jim bez dalšího znovu a znovu způsobují radost či jiné pozitivní pocity. Trochu otrocky přeloženo do češtiny je to „dárek, který nepřestává dávat”, což nakonec bude srozumitelné i u nás. A právě tím se pro automobilky stalo v uplynulé dekádě zaklínadlo jménem Takata, jen trochu sarkasticky - v pozitivním smyslu to není ani trochu.

Pokud jste uplynulou dekádu strávili po jeskyních, připomeneme, že skandál kolem airbagů Takata vypukl už v roce 2013, kdy se ukázalo, že nekvalitní vyvíječe plynu používané ve vzduchových vacích společnosti mohou časem degradovat do té míry, že spontánně explodují. Za jízdy opravdu nechcete, aby vám - lidově řečeno - něco „vybuchlo před ksichtem”, přesně to se ale stalo v tisících případů, kdy auty proletěly kovové šrapnely. Stovky lidí zranily, desítky jich zabily, tohle opravdu není legrace.

Když se to provalilo, rozjely se masivní svolávací akce. Začalo to 3,6 milionem aut, po dekádě ale bylo zpět do servisů povoláno přes 100 milionů vozů prakticky všech značek. „And counting”, chce se dodat, když jsme u těch anglicismů. Takata (než ji tato patálie přivedla ke krachu) byla klíčovým světovým dodavatelem airbagů, takže zasaženi byli prakticky všichni výrobci a všichni museli tento problematický díl vyměnit. To zní jako řešení, problém je jen v tom, že spousta lidí se o nutné výměně nedozvěděla, popř. její nezbytnost ignorovala. A tak problém dál graduje.

Nejnověji to okouší Ford, který vydal prohlášení, ve kterém žádá majitele 765 tisíc aut po celém světě, aby s nimi okamžitě přestali jezdit, neboť v autech mají stále nainstalované staré a nebezpečné airbagy. Přesný přehled dotčených vozů najdete níže - jde tu jak o obyčejné modely jako Edge nebo Ranger, tak o sportovní typy jako Mustang nebo dokonce ikonický GT první novodobé generace. Kompletní výčet následuje.

Vozy, u kterých Ford žádá o okamžité zastavení používání do doby výměny airbagů

Auta s problematickými airbagy řidiče a spolujezdce

• Ford Ranger 2004-2006

• Ford Mustang 2005-2014

• Ford GT 2005-2006

Auta s problematickými airbagy spolujezdce

• Ford Fusion, Mercury Milan, Lincoln MKX, Lincoln Zephyr 2006-2012

• Ford Edge, Lincoln MKX 2007-2010

• Ford Ranger 2007-2011

Ford pochopitelně majitele dotčených vozidel žádá, aby neprodleně navštívili dealerství, kde jim bude nový airbag zdarma nainstalován. Samozřejmě tedy jen v momentě, kdy jim nebyl vyměněn dřív. Už z počtu 765 tisíc aut vlastně pár typů několika málo modelových let je ale patrné, že dřívější snahy airbagy měnit se nesetkaly s velkými úspěchy. Možná by nebylo od věci věnovat této akci více pozornosti, tady vážně může jít o život

I slavný Ford GT se „ocitl na seznamu”, zrovna jeho majitele ale při občasném ježdění požadavek automobilky moc neomezí. U jiných typů bude situace komplikovanější. Foto: Ford

