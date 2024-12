Honda potichu prodává chytrou pásku, která vám může ušetřit desítky tisíc za opravu auta, zaslouží si víc pozornosti před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Je to pozoruhodná věc a chytře jednoduché řešení odvěkého problému, přesto ani mnozí zatvrzelí fanoušci značky nemají ponětí o tom, co to je tzv. Rodent Tape. Už její název vystihuje její podstatu.

Před nějakými 15 lety jsem nevynechal pomalu jedinou příležitost usednout do Hondy Civic páté generace. Tu jsem jako ojetou kupoval původně pro svou ženu, nicméně řízení a podvozek japonského prcka byly natolik opojné, že ve finále musela často pomalu prosit, abych jí ho „půjčil“. Jakmile se nicméně konal HONDAy, tedy víkendový sraz fanoušků japonské automobilky, měla smůlu. Tedy až na chvíle, kdy jsem měl zapůjčenou novou generaci téhož auta, nejlépe jako vrcholný Type-R.

Jakkoli jsem si ovšem vlastnictví Civicu užíval a Hondu jsem pohlížel jen pozitivně, ani já jsem netušil, že japonská automobilka už tehdy nabízela v rámci originálního příslušenství lepicí pásku, kterou lze bez přehánění nazvat geniální. O to více mě překvapuje, že o ní dodnes málokdo ví. Přitom nejstarší informace, které se mi povedlo dohledat, pochází z roku 2004. Ona páska je tedy v prodeji již minimálně dvacet let. Mohu tedy jen poděkovat kolegům z Jalopniku, že na ni upozornili.

Oč přesně jde? Ona páska oficiálně zvaná Honda Rodent Tape je určena k obalení kabelů hlavně v motorovém prostoru. Zabránit má hlodavcům a další havěti, aby si na nich smlsla, pročež byla napuštěna kapsaicinem. To je rostlinný alkaloid, který je zodpovědný za pálivou chuť papriky. Lidstvo jej ve velké míře používá k podpoře krevní cirkulace, ke zvýšení rychlosti metabolismu u mužů nebo k podpoře zažívání. Léčebný efekt se přitom projevuje již po pouhých pár dnech.

Z tohoto důvodu ovšem Honda pásku pochopitelně nenapouští. Kapsaicin je totiž pro všechny savce poměrně dráždivý a vyvolává pocit pálení v každé tkáni, se kterou přijde do styku. Vždy přitom záleží na množství, nicméně co je třeba pro člověka ještě v pořádku, to malým hlodavcům způsobí trápení, na které hned tak nezapomenou. Napříště tak vlastně jen postačí, aby ucítily přítomnost tohoto rostlinného alkaloidu, a rázem se vašemu autu zdaleka vyhnou.

Právě toto srovnání je třeba mít na paměti, pokud si po přečtení článku pustíte přiložené video Zacka Nelsona. Ten se pásku od Hondy rozhodl podrobit testu, při kterém zaskočil za hlodavce. Strčil si ji tedy do úst, kde ji i chvíli požvýkal. Že by ovšem poté musel kvůli neutralizaci vypít alespoň litr mléka, se rozhodně říci nedá. Páska je dle něj natolik nepálivá, že spíše pochybuje o tom, že by Honda takto hlodavce zpod kapoty vyhnala.

Tím vás nehodláme ani v nejmenším ponoukat k nějakým domácím pokusům, v té chvíli by se ostatně spíše než o cokoli jiného jednalo o týrání zvířat svého druhu. Pokud ale necháváte svůj vůz hlavně přes zimu stát, možná byste pásku od Hondy měli vyzkoušet - přičemž pochopitelně vlastnit můžete i vůz jiné značky. Pokud pak na jaře nastartujete bez toho, abyste utráceli desetitisíce za novou kabeláž, máte jistotu, že vše funguje, jak má.

Páska proti hlodavcům od japonské automobilky se třeba ve Státech prodává za zhruba 1 200 Kč, přičemž jedno balení počítá se 30 metry. To již na pár kabelů, jejichž výměna může dnes stát desítky tisíc, bohatě postačí. Foto: Honda

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec

