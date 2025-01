I drahá Škoda Kodiaq je obětí typických „šidítek” moderních aut, všem dává na odiv, za co jste si nepřiplatili včera | Petr Miler

Dnešní auta už vám nedávají „sežrat” to, co jste mohli mít a nemáte, jen tím, že to prostě nemáte. Kvůli šetření na všem vám to připomenou i prvky, které vypadají tak, jako byste určitou výbavu skutečně měli. Kliky na novém Kodiaqu - a zdaleka nejen na něm - patří mezi ně.

Šéfredaktor mi přes Vánoce pro pobavení poslal útržky konverzace s novopečeným majitelem moderního Audi, který se divil, co také v autě nemá. A kolega mu pohotově vysvětloval, proč to nemá - jednoduše si za to nezaplatil, popř. nezvolil dostatečně nóbl verzi, aby to vůbec mohl mít.

Byla to konverzace typu: „Chceš lázně, Bedřichu?

Nechci, to mi nedělalo dobře.

Tak jeď k moři. Zavři hospodu a jeď.

Tam jsem byl. Předloni. Tam trpím průjmama.

Tak jeď do Tater.

Když já nesnáším vejšky.

Tak víš, kam jeď. Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš... Další!”

Prostě bezvýsledná snaha najít něco, co se najít ani nedá, za všechno jen jedna výměna: „Myslel jsem, že to má bezklíčový vstup?

Za ten si musíš připlatit.

Ale vždyť o má bezklíčový start!

Spínací skříňka je holt dražší.

Vždyť jsem si koupil jsem elektrické otevírání víka kufru...

Za bezklíčový vstup se platí zvlášť.

A na dveřích to má důlky, kterýma se s kelyessem zamyká.

Ty ti jen každé ráno připomínají, co sis nekoupil.”

Není to podobné? Tuto konverzaci mi připomněl článek kolegy Volker Tietze z Focusu, který otestoval novou Škodu Kodiaq 2,0 TDI 4x4. A hodně prostoru v recenzi věnuje právě klikám dveří, neboť je zaražen tím, že ač jde o velmi drahé auto, které u nás startuje na 1,2 milionu Kč, právě bezklíčový vstup nemá. Ovšem kliky s „dotykovými důlky” jako verze, které jej mají, mu náleží. Vyvolává tak dojem, že přijdete k vozu a odemkne vám, popř. „pohladíte” onen důlek na klice a vůz se zamkne. Houby s octem, tohle auto můžete hladit jako Aladinovu lampu a stejně nehne brvou.

Volkerovo překvapení nás opět pobavilo, víme, že tuhle dnes docela banální věc nemají ve standardu ani dražší auta. A kliky s „důlky”, několika výstupky a dalšími projevy toho, že by mělo jít o „dotykovou kliku”, mají též. Německý kolega tak správně podotýká, že jde o další absurdní projev toho, na čem se dnes u aut šetří. Je to dříve nepoznané „katování kostů”, jsou to úspory na druhou v době, kdy jsou nové vozy drahé jako čert.

Už fakt, že si za tuhle věc musíte připlatit (u Škody minimálně 33 tisíc Kč! Byť dostanete navíc i pár věcí, které nechcete), je docela absurdní. Ale budiž. Ovšem fakt, že se automobilka kvůli tomu, aby mohla některé podojit o 33 Palackých, ani neobtěžuje vyvinout a vyrábět dva typy klik, které by ve vás nevyvolávaly dojem bohatých chudáků, kteří vyhodili 1,2 „mega” za dieselovou škodovku, a musí sahat pro klíč do kapsy, je donebevolající. Ale je to prostě tak.

Automobilka to zřejmě dělá jako trest, aby vás každé ráno potrápila tím, že jste těch 33 tisícovek nepustili. A bude vám to ukazovat dokola kolem. Skutečně je nutné, aby úspory nutně haléřových položek typu „nevýroby” dvou typů klik podle výbavy, postihovaly i auta za miliony? Posuďte sami, my jen žasneme.

Tohle není Jim Beam. Kliky na Škodě Kodiaq vypadají vždy stejně, KESSy ale nutně nemají. I u verze za 1,2 milionu Kč za bezklíčový vstup musíte připlácet. Foto: Škoda Auto

