I v bazarech přehlížený propadák zaujme levnou praktičností, lepší je ale předchůdce | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Pokud chcete auto, pro které se do bazarů opravdu nikdo nežene a můžete smlouvat o jeho ceně, tohle je horký tip. Jako nové nemělo šanci ohromit davy už pro své pojetí, i přes pozoruhodnou praktičnost je ale jeho předchůdce lepší i levnější volba.

Pokud patříte mezi naše pravidelné čtenáře, možná vzpomenete na dobu, kdy jsme se poměrně hodně věnovali Fordu B-Max. S tímto malým MPV vyrukoval modrý ovál v roce 2012 na autosalonu v Ženevě, kde nás ovšem příliš neoslnil, a to zejména konstrukcí dveří. Vozu jsme tedy nevěštili úspěch a bohužel pro Ford jsme se nemýlili. Už v roce 2012 totiž musel Ford kvůli nezájmu omezovat výrobu a o čtyři léta později raději rovnou vozu vystavil parte.

Je přitom třeba dodat, že za koncem vozu stál skutečně hlavně nezájem, nikoliv až tak jeho kvality. Zákazníci sice měli problémy hlavně s litrovými tříválci EcoBoost, vše ale vyřešila svolávací akce. Stejně tak byly překonány i potíže spojené s bočními posuvnými dveřmi. Nicméně značnou slabinou se ukázala být defektní palivová pumpa. Stejně jako přední osvětlení. A poněkud paradoxně začal posledním vyrobeným kusům značnou měrou unikat olej, což znamená, že v případě zájmu se jim v bazarech raději vyhněte.

To nás přivádí k cenám, které začínají na zhruba 100 tisících Kč. Za to můžete počítat s ranými exempláři, které mají na kontě už značný nájezd. Pod kapotou pak povětšinou disponují oněmi tříválci, jejichž výkon startoval na 101 koních. Pokud přitom chcete 120koňovou verzi motoru EcoBoost, pak musíte sáhnout do kapsy o poznání hlouběji, zvláště v kombinaci s nižším nájezdem. Otázkou je, zda ale někdo něco takového učiní - přes slušnou vnitřní praktičnost je slabinou Fordu B-Max jeho malý zavazadelník, který standardně pobere jen 280 litrů.

I kvůli tomu je B-Max nežádaným zbožím i v bazarech, zvláště když o pozornost publika musí soupeřit se svým předchůdcem. Tím je Ford Fusion, který zvládá pobrat 337 litrů, respektive až 1 175 při sklopených zadních sedadlech. Zajímavé pak je, že pod kapotou nabídka vrcholila 101 koňmi, s nimiž byla spojena atmosférická jedna-šestka. Ta sice disponovala nižším točivým momentem než silnější motor nástupce, přesto však vozu umožnila zrychlit na stovku za 11,1 sekundy. B-Max se 120 koňmi je přitom o desetinu pomalejší.

Je nicméně třeba počítat s tím, že výroba Fordu Fusion odstartovala již v roce 2002. Ceny tak sice startují na pouhých 15 000 Kč, ovšem spojen je s nimi mnohem vyšší nájezd a nižší výkon než u nástupce. Kromě toho je navíc třeba počítat s obtížněji řešitelnými problémy. Ty totiž může působit řízení, stejně jako špatně uchycená sedadla. Pozor si dejte rovněž na převodovku Durashift, vstřikovací systém u dieselových motorů nebo špatné svíčky u těch benzinových.

Ani v tomto případě pak nelze sázet na dokonalá světla, a to jak přední, tak i zadní. Na druhou stranu by neměl hrozit únik oleje, chvála je spojena s brzdami a výfuk nejspíše také nebude nutné měnit. Suma sumárum se tak Fusion jeví jako lepší volba, byť byste ideálně měli mít známého v servisu i v prodejně s náhradními díly. B-Max ale evidentně nemá mnoho šancí oslnit ani jako levná ojetina.

Ford B-Max neoslnil jako novinka a neoslňuje ani jako ojetina. Praktičnost je celkově solidní i díky posuvným bočním dveřím, ovšem zavazadlový prostor je malý, což je u MPV problém. Foto: Ford



Předchozí Fusion dává mnohem větší smysl, byť s ohledem na jeho stáří budou opravy náročnější a možná i dražší. Chce to proto spřáteleného mechanika. Foto: Ford

Zdroj: Auto Bild

