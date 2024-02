Iluze o výhodné koupi ojetých elektrických BMW se hroutí poté, co si automobilka účtuje až 1,66 milionu Kč za novou baterii před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Ceny elektromobilů BMW na trhu ojetin klesly až na pouhých 220 tisíc Kč za plně pojízdné vozy, i když se pořád bavíme o jednotky let starých autech se snadno přijatelnými nájezdy. Není to jen tak, obavy tlačící ceny těchto vozů dolů mají reálné základy.

Postoj BMW k elektrickým autům je poněkud nejednoznačný. Na jednu stranu kvitujeme, že automobilka nikdy nepropadla jakési elektrické mánii a ani jednou neprohlásila nic v tom smyslu, že k určitému termínu přestane prodávat cokoli jiného - naopak soustavně tvrdí, že o benzinové a dieselové vozy bude velký zájem i za 10 nebo 15 let. Současně se ale už přes dekádu na poli elektrických aut intenzivně snaží prosadit a vlastně se jí to docela daří.

Mnichov tak s nenuceným přístupem věci prodává své elektrické modely s citelně většími úspěchy než konkurenční německé značky, které se do elektromobility vrhají po hlavě. S tím ovšem souvisí minimálně dvě otázky. Jednak je třeba se ptát, jak moc tomu pomohlo někdejší průkopnictví BMW na tomto poli, které už v roce 2013 začalo prodávat čistě elektrický model i3. Sám o sobě nebyl bůhvíjak úspěšný, ale nějaké základy rozšíření nabídky tímto směrem položil. A jednak je značně nejasné, v jaké podobě se tyto úspěchy firmě vrátí z dlouhodobého hlediska.

Právě patálie s modelem i3 totiž ukazují, že tyto vozy mohou být po ne zase tak dlouhé době od svého zrodu zdrojem řady nepříjemností pro jejich první i další kupce. Tento vůz totiž enormním způsobem ztrácí hodnotu, takže na trhu ojetin si můžete koupit i kousky z roku 2014 až 2015, někdy ani ne 10 let staré exempláře, za ceny okolo 230 tisíc Kč, i když najeto mají kolem 100 tisíc km. To je vzhledem k tomu, že tyto vozy byly jako nové snadno prodány za sumy okolo 1,2 milionu Kč, opravdu bláznivé. Něco takového snadno naštve první kupce, kteří takto mohli i po najetí omezeného počtu kilometrů přijít o milion korun jako nic, ježdění s dobovou M3 stejným způsobem by je vyšlo levněji. A ani zákazníci na trhu ojetin nemusí být z koupě nadšeni dlouho.

Rozebírali jsme to podrobně už loni, kdy jsme zdůrazňovali, že se v dnešních cenách ojetých i3 odráží v prvé řadě obavy z životnosti drahé baterie a cena její případné výměny. A nejsou nemístné. I když automobilka říká, že za náhradní baterku případně nebude chtít víc než (beztak vysokých) 353 tisíc Kč, realita je očividně horší.

Majitelé starších, obvykle v bazarech pořízených i3, se na Redditu podělili o své zkušenosti na tomto poli, a pozitivní opravdu nejsou. V USA oficiální dealeři bavorské automobilky pravidelně žádají za výměnu akumulátoru víc než 30 000 USD (cca 702 tisíc Kč) a zjevně reálné nabídky na provedení této operace sahají až k 71 208 USD, tedy víc jak 1,66 milionu korun. V obou případech jde o naprosto šílené sumy i vzhledem k ceně nového auta, natož pak vzhledem k aktuálním hodnotám ojetin. Bez funkční baterie ale cena zbytku vozu limitně klesá k nule, v tu chvíli se z něj nestává víc než soubor náhradních dílů.

Důvodem, proč vůbec baterie častěji odcházejí a jejich oprava je tak drahá, tkví v jejich konstrukci. Akumulátor i3 sestává z osmi článků, kdy porucha kteréhokoli z nich vede k nutnosti (alespoň podle pravidel BMW) celé baterie. Na Redditu tak vidíme majitele glosovat nabídky automobilky na výměny baterek za 33 až 38 tisíc USD (772 až 889 tisíc Kč) jako něco celkem běžného, v extrémním případě (viz embed níže) se pak bavíme o oněch 71 208 USD. Nedivíme se údivu majitele, který se ptá, zda je to vůbec možné, když ani celé auto na konci svých dnů nestálo tolik.

Jak je míněna tato nabídka, nevíme, může jít také o projev neochoty BMW tuto věc vůbec konstruktivně řešit, nabídky okolo 800 tisíc korun jsou ale zřetelně obvyklé a vážně míněné. A v majitelích zejména v bazarech pořízených vozů nepřekvapivě způsobují ztrátu iluze o výhodnosti jejich koupě. „It was fun while it lasted,” tedy „Byla to legrace, dokud auto dál fungovalo,” praví k věci výstižně jeden z majitelů. Že nabídky na takovéto výměny nejsou akceptovány a majitelé spíš přemýšlí o prodeji zbytku auta na vrakoviště, nemusíme dodávat.

Naopak lze poznamenat, že byť samo BMW jednotlivé články akumulátoru nemění, teoreticky to možné je. A nové články se u automobilky koupit dají, jeden stojí v přepočtu asi 82 tisíc Kč bez daně. Když tedy najdete někoho, kdo jej přímo v baterii vymění, provést opravu za nějakých sto tisíc a nějaké „drobné” může být reálné. Ale na jak dlouho, když zbylých sedm článků může stihnout totéž? A o kolik výhodnější to je, když celé auto stojí klidně jen dvakrát tolik? Vypadá to, že ojetá elektrická BMW nejsou z dlouhodobého hlediska zdaleka tak levná, jak se v momentě pořízení mohou zdát být.

Zdánlivě levné elektrické BMW i3 se může optikou delšího vlastnictví prodražit ještě víc, než by člověka napadlo. Foto: BMW

