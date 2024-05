Jaguar Land Rover začal posílat zákazníkům přes 4 tisíce Kč za měsíc, aby vůbec měli na pojištění svých aut před 5 hodinami | Petr Prokopec

Máte pocit, že to poslední, co zákazníci prestižních britských automobilek potřebují, jsou peníze na pojištění? Realita je taková, že kvůli míře, s jakou jsou zejména Range Rovery kradeny, je pojištění tak drahé, že by bez podobné subvence lidé opouštěli řady jejich zákazníků.

Před nějakými deseti patnácti lety začaly automobilky ve velkém přesedávat na bezklíčový vstup a startování. Tato technologie byla prezentována jako projev pokroku, který má majitelům přinést více komfortu a méně starostí. I proto pochopitelně hlavně zpočátku nebyla levná, za možnost nechávat klíček v kapse bylo třeba řádně navýšit pořizovací cenu. Zejména zákazníci prémiových značek s tím ovšem neměli problém, neboť se díky ponechání klíčku v kapse cítili výjimečněji.

Od té doby se tzv. keyless stal pomalu standardem, místo splněného snu majitelů aut se ale stal spíš jejich noční můrou. Z pohodlného řešení pro majitele se stalo v prvé řadě velké pohodlí pro zloděje, kteří přes keyless mohou ukrást prakticky jakékoli auto téměř nepozorovaně. Týká se to dnes skutečně skoro všech vozů bez rozdílu, ne všechna auta ale odolávají stejně snadno a ne pro všechna jsou zloději ochotni riskovat kůži. Pro Land Rovery by se ale zjevně přetrhli.

Britská luxusní SUV se právě kvůli nedobře zabezpečenému bezklíčovému vstupu a startování staly jedněmi z nejkradenějších vůbec. Situace hlavně u prémiovějšího Range Roveru v Londýně zašla dokonce až tak daleko, že devět z deseti pojišťoven tyto vozy odmítala pojistit za jakoukoli cenu. A ty ostatní si účtují sazby, které jsou i pro bohaté zákazníky vysoké, to je samozřejmě velmi nepříjemné.

Land Rover tak zpytoval svědomí a přišel hned s několika kroky, které měly vlastnictví jeho aut lidem zpříjemnit. Vedení tedy dalo zelenou investici ve výši 15 milionů liber (cca 436 milionů Kč), která vedla ke zlepšení zabezpečení aut vyrobených po roce 2018. Celkově již došlo na úpravy 150 tisíc exemplářů, další nicméně budou následovat. Land Rover totiž aktuálně vyvíjí upgrade systému, kterým byly osazeny modelové roky 2016 a 2017.

Kromě toho automobilka loni přišla s vlastním pojištěním, která má o nižší sazby, než je běžné. Zatímco u nich může pojistka vrcholných variant narůst i na více než milion korun ročně, pojistná divize Land Roveru inkasuje od zákazníků v průměru 180 liber (5 250 Kč) měsíčně. Jak moc je to ovšem udržitelné, je otázkou, neboť sazby standardních pojišťoven nejsou vycucané z prstu a levnější nabízení téhož přímo automobilkou pro ni nutně musí být ztrátovým byznysem.

Zřejmě i proto přišli Britové s mnohem pozoruhodnější nabídkou, o které informuje Auto Express. Podle ní kterémukoli ze zákazníků, který si od 1. května do 30. září letošního roku pořídí ve Velké Británii Range Rover či Range Rover Sport, bude automobilka měsíčně posílat 150 liber, tedy asi 4 400 Kč jako příspěvek na pojistné. A prosím po dobu tří let. Majitelé tak od automobilky celkově dostanou přibližně 158 tisíc korun - něco takového jsme v životě neslyšeli.

Je nicméně třeba dodat, že daný program má jisté mantinely. O slevu na pojistném mohou požádat jen zájemci o výše zmíněné modely, navíc takové, které nestojí více než 150 tisíc liber (4,36 milionu korun). Levnější vozy jako Evoque a Velar jsou mimo, stejně jako ty dražší. Majitelé navíc musí být Britové ve věku od 30 do 85 let, jenž si pojistku sjednají přímo u automobilky. Peníze se jí tak svým způsobem vrátí zpět, tedy alespoň do doby, než zloději klientům jejich auta rozkradou...

Takový Range Rover Sport SV je sice v recenzích britských médií velebený, zájem o něj však devastuje už obrovské riziko krádeže, které činí vůz buď nepojistitelným, popř. extrémně draze pojistitelným. I příspěvek 4 400 Kč měsíčně na pojistné může být pro změnu uvažování potenciálních klientů málo. Foto: Land Rover

