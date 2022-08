Jaký vliv má velikost pneumatik na jízdní vlastnosti auta? Výsledky testu uznávaného experta jsou překvapivé před 5 hodinami | Petr Prokopec

Snad pro každé auto jsou k dispozici různé možnosti obutí, které znamenají odlišnou velikost kol a z ní pramenící různou výšku bočnic i šířku běhounu pneumatik. Člověk by řekl, že něco takového musí jízdní vlastnosti auta zásadně měnit, realita je ale zjevně jiná.

Na velikosti záleží, říká jedno známé pořekadlo. Aplikovat se dá na kde co, svou spojitost ale má také s automobilovou branži. Existuje spousta věcí, jejichž velikost ovlivňuje jízdní projev vozu, velikostmi brzd počínaje a velikostí přítlačného křídla konče. Jonathan Benson, expert stojící za webem Tyre Reviews, se nyní rozhodl ukázat, jak velký vliv má v případě pneumatik.

Do parády si vzal dva typy obutí nabízené pro Porsche 911 - došlo tedy na testy 19- a 20palcových a 20- a 21palcových disků obutých do pneumatik do 235/40 ZR19 a 295/35 ZR20 resp. 245/35 ZR20 a 305/30 ZR21. Porsche ovšem zachází ještě dál, když u nejvyšších verzí obouvá tento model do pneu 255/35 ZR20 a 315/30 ZR21. Připusťme, že rozdíly to nejsou propastné, mají ale vliv zejména na jízdní komfort - ten palec navíc poznáte a v pozitivním smyslu slova to není. S ním ovšem dostanete také nižší bočnice a širší běhoun, což zní jako plus, ale přináší nějaké?

Již první Bensonova slova naznačují, že ono pořekadlo v tomto případě platit nemusí, tedy minimálně v případě Porsche. Tato značka je totiž sice často obviňována z toho, že její designéři i technici jsou již dekády na dovolené, neboť 911 se prakticky nemění. To je pochopitelně nadsázka, pravda to ale zjevně není ani v nejmenším. Představte si spíše téměř dokonalý diamant, který se poprvé ukázal již v roce 1963. A od té doby je jen a pouze obrušován k ještě většímu lesku.

Výjimkou není ani generace 992, což se potvrzuje i u pneumatik. Ty automobilce z Zuffenhausenu dodává Michelin, který spolu s Porsche vytvořil dva vývojové týmy, z nichž každý pracoval neskutečné tři roky nezávisle na tom druhém, aby z možností každého obutí bylo vykřesáno maximum. A jak Benson zjistil, mise byla splněna na jedničku.

Během jízdy po normálních silnicích jsou obě sady pneumatik Pilot Sport 4S NA0 u sebe tak blízko, jak jen je to možné. Při brzdění na suchu ze 100 km/h na 5 km/h totiž menší rozměr potřebuje vzdálenost 33,18 metru, zatímco u většího jde o 33,03 metru. Jde tedy o rozdíl dvou krabiček cigaret, který je v praxi téměř nezaznamenatelný. Za mokra se navíc situace ještě obrací (33,63 metru u menších pneu versus 33,67 metru u větších). To první je vyznamenání pro užší pneu (protože šíře při deceleraci na suchu pomáhá), to druhé pro ty širší (neboť tam naopak škodí).

Pokud se přesuneme k časům z okruhu, znovu prakticky není o čem hovořit. Když se totiž Benson vydal na mokrou trať, zvládnul testovací okruh Michelinu obkroužit s menší sadou za 97,55 sekund. V případě 20- a 21palcových pneumatik se nicméně dostal pouze na 96,83 sekundy, zlepšení tak činilo pouze 0,72 s. Na suché trati pak rozdíl narostl na 1,1 sekundy ve prospěch většího obutí, které se dostalo do cíle za 70,43 sekundy (oproti 71,53 s menší sady).

Výsledky jsou tedy velmi překvapivě prakticky stejné, zejména šíře navíc nemá na jízdní projev vozu téměř žádný vliv. Jistě, jde o relativně blízké obutí, mezi pneumatikami o šíři 185 a 305 by byly rozdíly větší, i kdyby se vývojáři přetrhli. Ovšem takové alternativy v reálném světě nikdy nejsou na stole, dostupné pneu pro ten či onen vůz se obvykle liší v řádu nanejvýš nízkých desítek mm šířky. A jak vidno, ty nemusí znamenat vůbec nic.

Až tedy budete vybírat vaše příští auto - a nebo nové obutí pro to stávající - myslete na to. Palce a milimetry navíc mohou znamenat více „show”, auto může být vizuálně atraktivnější, velmi pravděpodobně ale nebudou znamenat více „go”, lépe nejspíše prostě nepojede. A budete větší kola a pneu snášet jak z hlediska nižšího komfortu, tak vyšší ceny za každé přezutí? Odpověď na tuto otázku si musí dát každý sám, rozdíl z hlediska jízdních vlastností může být evidentně prakticky nulový.

Je překvapivě prakticky jedno, jak velké pneumatiky z dostupné palety možností pro auto zvolíte, rozdíl v jízdním projevu je zanedbatelný. U Porsche 911 to platí zcela zjevně.

