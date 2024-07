Jeden z největších propadáků Mercedesu, kterému nakonec neúspěšně „vnutili” i obří motor, dnes ojetý koupíte za babku včera | Petr Prokopec

Je to pozoruhodný případ vzácného nezdaru třícípé hvězdy, která s tímto autem narážela tím víc, čím víc se snažila uspět. Třída R není populární ani jako ojetina, také proto s cenou startuje už okolo 50 000 Kč, je to ale potenciální kasička na kolech.

Pár let před příchodem nového milénia se Mercedes-Benz rozhodnul, že klíč k dalšímu růstu značky tkví ve vstupu do dosud neprobádaných vod. Německá automobilka tak nejprve v roce 1997 představila první generaci třídy A, než ji o osm let později následovala třída B. Ještě předtím, než se tento vůz, který šlo charakterizovat jako mix MPV, SUV a hatchbacku, dostal na trh, třícípá hvězda přišla také s třídou R. Tedy s luxusním MPV, které dorazilo ve standardní a prodloužené verzi. Druhá zmíněná s délkou 5 156 milimetrů a rozvorem 3 215 mm přitom byla slušným stěhovákem.

S těmito rozměry Němci v roce 2006 dokonce spojili obří 6,2litrový osmiválec naladěný na 510 koní, s nímž luxusní MPV zvládalo stovku za 4,6 sekundy. Byl to jeden z posledních pokusů třídu R „nakopnout”, jako nesmysl svého druhu ale dokázal pravý opak - celosvětově měla značka prodat jen něco kolem 200 kusů tohoto auta, načež se verze R63 AMG 4Matic stala jedním z nejvzácnějších Mercedesů historie. Bestsellerem se tak nakonec nestalo ani výchozí provedení, jehož prodeje spadly na minimum hlavně po příchodu ekonomické krize v roce 2008. A situaci nespravil ani facelift, který přišel o tři léta později.

Dnes je tak třída R už jen bazarovou záležitostí, jakkoliv v případě zájmu budete muset hledat opravdu dlouho - mizivé prodeje se totiž propsaly do ještě horší aktuální dostupnosti. Naši kolegové z Auto Bildu narazili na dieselové provedení R350 CDI poblíž Hanoveru, pročež využili příležitosti a krátce naskočili za volant. Jejich pozornost ihned zaujalo již dost poškozené kožené čalounění. Zároveň poukázali i na sníženou kvalitu, která měla pramenit z toho, že se MPV vyrábělo v americké Tuscaloose a nikoli v některé z evropských továren.

Mercedes na vůz poskytoval standardní dvouletou záruku, ta na prorezavění karoserie pak byla dokonce třicetiletá. Rez se testovanému vozu vyhnula, obvykle ji ale najdete hlavně u dveří a víka zavazadelníku. U dieselových kousků s vysokým nájezdem je častý únik oleje. S problémy je spojen rovněž vzduchový podvozek, u kterého může selhat kompresor. A pokud ESP či ABS hlásí nějakou chybu, je obvykle třeba vyměnit senzor u zadní nápravy. Přičemž podobně lze smýšlet o zažloutlých krytech čelních světel.

Třída R tedy není zrovna typickým držákem německé značky. Jakkoli s vysokými nájezdy vyloženě problém nemá, ostatně kolegy testovaný vůz od roku 2011 ujel již 211 339 kilometrů. Nejde navíc o „nejolítanější” exemplář v nabídce, mnohé kousky již přesahují metu tří set tisíc km. V té chvíli vám přitom na jejich pořízení stačí pouhých 50 tisíc korun. Zmíněné provedení R350 CDI je pak nabízeno za 9 000 Eur (cca 224 tisíc Kč), což není nic až tak přehnaného. Zvláště když ono čalounění vám může posloužit jako páka při žádosti o slevu.

V případě vrcholného R63 ovšem musíte počítat s tím, co je - už jen proto, že příliš často se tato verze v prodeji nepohybuje. A pokud ano, je u toho znovu enormní dojezd. Jen tentokrát spárovaný s cenami okolo 700 000 Kč. Drahé jsou pak i opravy, a to již bez ohledu na zvolené provedení. Svým způsobem se tak musíte do luxusního MPV třícípé hvězdy opravdu zamilovat, abyste mu dali šanci.

R63 AMG je jedním z nejvzácnějších aut německé automobilky. Ne však proto, že by její dostupnost byla svého času omezená, nýbrž kvůli nezájmu klientely. Foto: Mercedes-Benz

