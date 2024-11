Jedna z nejspolehlivějších ojetin podle německých STK i v praxi obhájila svou čest, za výjimečnost si ale nechá zaplatit včera | Petr Prokopec

Už 30letá tovární záruka na prorezavění karoserie naznačuje cosi o sebevědomí automobilky, též bilance tohoto Mercedesu ve statistikách TÜV je mimořádně dobrá. A velmi dobře se GLC jeví také v praxi, chybičky se přesto najdou.

Od chvíle, kdy Karl Benz sestavil svou motorizovanou tříkolku, uplynulo už víc než století. Za tu dobu si automobilka, která posléze dostala název Mercedes na počest dcery Emila Jellinka, vybudovala reputaci nadmíru kvalitního výrobce. Ostatně ne náhodou na to odkazuje i firemní slogan: „To nejlepší, nebo nic,“ který poprvé zazněl již v roce 1902. Třícípá hvězda se jím chlubí dodnes, neboť zejména v německém TÜV Reportu se železnou pravidelností obsazuje čelní příčky. Ostatně za nějaké dva týdny se dočkáme aktuálních výsledků, které to s největší pravděpodobností stvrdí.

V loňském kole měla ostatně automobilka mezi nejlepšími pěti vozy hned dva zástupce, čtvrtá totiž skončila třída B a hned za ní němečtí technici zařadili GLC. V obou případech se míra poruchovosti pohybovala jen okolo 2,6 procenta, zatímco taková Tesla Model 3 na vůbec poslední příčce dosáhla 14,7 procent a překonala tak i všechny modely Dacie. Mercedes pak ostatně bodoval i mimo kategorii dvou- a tříletých aut, neboť třída B se řadí mezi nejspolehlivější auta vůbec bez ohledu na stáří.

Platí to i případě GLC, jehož první generace v závěru svého životního cyklu mezi dvou- a tříletými vozy svého času dokonce vládla, jak jsme v minulosti probíralo. S dvakrát takovým věkem její míra poruchovosti narůstala pomalu na dvojnásobek, ale pořád platí za špičku. Ostatně si stačí uvědomit, že že takové BMW řady 5 na tom bylo zhruba čtyřikrát hůř, to si pak člověk začne třícípé hvězdy teprve vážit. Zvlášť když nejčastěji zmiňovaným problémem byla parkovací brzda.

V současnosti Němci již třetím rokem prodávají druhou generaci, která evidentně září podobně jako předchůdce. Toho projeli němečtí kolegové, kteří provedení GLC 200 4Matic AMG Line hodnotí i po praktické zkušenosti velmi kladně. Auto z roku 2021 totiž najelo 52 tisíc kilometrů a víceméně nemá na kontě nic, co by vás mělo trápit. Snad až na cenu, která nyní činí 36 900 Eur (cca 935 tisíc Kč). To na ojetinu není málo, navíc je třeba počítat s tím, že nemalé peníze budete v servisech značky nechávat pravidelně.

Na drahotu nicméně kolegové upozorňují, stejně jako dodávají, že největší slabinou GLC jsou nápravy, na kterých se může projevit jak vysoká hmotnost vozu, tak skutečnost, že majitelé jej velmi často pěchují až po střechu, a ještě za něj připojí přívěs. Něco takového je na podvozek již příliš, váš první pohled v bazarech by tedy měl směřovat dolů. Pohonu všech kol se ale již bát nemusíte, stejně jako budete ukazovat palec nahoru motorům - výkonově i po stránce kvalitativní.

Kde se ovšem znovu vyžaduje obezřetnost, to jsou multimédia. Kromě toho byste se měli vyvarovat aut disponujících velkou měrou individualizace, neboť standardy zde jsou často nižší. Umělá kůže pak vydrží daleko méně než ta pravá, to je ale v podstatě vše, nač byste si mohli stěžovat. Ostatně co se týče třeba záruky na prorezavění, ta je dokonce 30letá. V případě tovární garance hybridního ústrojí si ale Mercedes zřejmě již tolik nevěřil, omezil ji proto 6 lety či nájezdem 100 000 km. Této verzi bychom se vyhnuli, zejména ceny náhradních baterií těchto variant jsou extrémní.

