Jedno z nejméně spolehlivých BMW a propadák testu na 100 tisíc km dojíždí hlavně na motory

BMW jsou drahá a respektovaná auta, a tak by leckdo mohl čekat, že budou i mimořádně spolehlivá. Podle dat TÜV i testu Auto Bildu tomu tak ale být nemusí, a to nejen u řady 2 Active Tourer. Právě té se ale dnes podíváme na zoubek.

Není tomu dlouho, co jsme si mohli posvítit na ojeté Audi A6. Na automobilku se čtyřmi kruhy ve znaku někteří hledí jako na tu nejméně prestižní z německých prémiovek, minimálně po stránce spolehlivosti jsou ale poměry docela jiné. Pokud se podíváme do statistik TÜV, najdeme mezi nejlépe hodnocenými vozy obvykle hlavně zástupce koncernu VW a vysoko jsou i mnohé modely Mercedesu. Koho naopak budete mezi nejlepšími postrádat, to je BMW.

V kategorii dvou- a tříletých aut jsou totiž prvními mnichovskými „zářezy“ až hatchback řady 1 a dvojkové Gran Coupe na sdíleném 45. místě. Takový Volkswagen Golf je hodnocen lépe, a to i při vyšším průměrném nájezdu (46 tisíc km vs. 39 tisíc km). Ani další vozy ovšem nedělají BMW zrovna dobrou reklamu, neboť do nadprůměru se dostala už jen dvojice X3 a X4. Zbytek mnichovského portfolia ovšem již spadá do podprůměru a třeba na řadu 2 Active Tourer již připadá 89. příčka z celkových 128. A čím dále do historie jdete, tím hůře to pro tento model dopadá. Už čtyř- až pětiletými auty jde o 116. nejméně spolehlivé auto ze 126. A tím posledním je mimochodem BMW řady 5, mimochodem...

Dnes si ale posvítíme na mnichovské MPV právě jako na ojetinu. S ohledem na zmíněnou statistickou nespolehlivost představuje Active Tourer nezanedbatelné riziko, však i v kategorii šesti- a sedmiletých aut na tento vůz vyšla 97. příčka. A i v dlouhodobých testech Auto Bildu jde o jedno z nejhůře hodnocených aut.

S čím jsou tedy problém? Začít můžeme u čelních světel, na která se snáší kritika velmi často, na rozdíl od zadních lamp, které jsou prakticky bezproblémové. Chváleny jsou pak i brzdy, stejně jako třeba zavěšení, pružiny, tlumiče nebo dokonce řízení. Jen u aut starých sedm let a více již dochází na defekty u kloubů řízení, tím ale vše v těchto ohledech hasne. Hledat pak marně budete i korozi, jakkoliv se stává, že u exemplářů s horší péčí mohou začít hnědnout, a to nikoliv kvůli špíně, lemy dveří.

Za oním špatným hodnocením stojí především jiná věc, která si zaslouží pohled do motorového prostoru a na navazující části. Třebaže přímo pohonné jednotky obvykle problematické nejsou. BMW nicméně dojíždí na anti-emisní systémy, zejména pak na zablokovaný filtr pevných částic. Ten je v podstatě jistotou u všech exemplářů, jenž mají za sebou kratší cesty po městě. Vzhledem k tomu, že právě to bývá pro Active Tourer denní záležitostí, je vlastně pochopitelné, proč tento problém tak častý.

Nejde nicméně jen o DPF a později i OPF, automobilka za poslední roky přišla hned s několika svolávacími akcemi, jenž se týkají modulu EGR. Povětšinou za tím stál únik chladicí kapaliny, jenž mohl vést i ke vzniku požáru. Kromě toho pak byla u benzinových tříválců vyráběných do roku 2015 špatně navržená hřídel, u které docházelo k poškození ložisek. V důsledku toho pak byla načatá i spojka, opravy tak ani zdaleka nebyly levné. BMW proto změnilo řešení a u starších aut mělo hřídele vyměnit.

V případě zájmu byste proto neměli jen trvat na testovací jízdě, ale možná i na prověrce v autorizovaném servisu. Ta sice nebude levná a je možné, že půjde na vaše triko, ovšem jelikož ceny relativně slušných exemplářů startují na 290 tisících Kč, nakonec se vám může rychle vyplatit. Ušetřit si totiž takto můžete nemalé problémy do budoucna, však bez absolvování emisního testu vám jakékoli auto bude jednoho dne leda na dvě věci.

BMW 2 Active Tourer nemá navzdory hodně špatnému hodnocení v rámci TÜV Reportu tolik specifických problémů, trápí ho hlavně potíže s motorem a jeho emisními systémy. Foto: BMW

Zdroje: TÜV, Auto Bild

