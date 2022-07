Jednu z nejúspornějších moderních Škod už novou nekoupíte, zánovní ojetina je ale levný tip na auto pro všechno před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hans Friedel, publikováno se souhlasem

Tahle auta z nabídek automobilek téměř úplně zmizela, přitom zrovna v této době by při svém spojení použitelnosti, levného provozu a nakonec i zachování hodnoty byla ideálním řešením mobility mnohých z nás. I zánovních ojetin už je minimum, tato ale patří mezi ně.

Je to smutné, ale současný evropský automobilový svět nejlépe definuje slovo „naposledy”. Existuje spousta věcí, které se třeba ještě koupit dají, ale víte, že už to dříve nebo později znovu nepůjde. A nebo už to mezi novými auty ani nejde a také v případě ojetin na vůz nabízející to či ono narazíte v perfektní stavu tak zřídka, že tušíte, že už se to znovu nemusí stát. Zkrátka existuje jakýsi bod zlomu, po jehož překročení se nějaké auto buď nedá sehnat už vůbec, popřípadě ho koupíte jen za takové částky, že nedává smysl ho používat jako vůz pro každý den.

Příkladů z prvního ranku je nespočet. Myslíte si, že příští BMW M5 bude mít ryze spalovací pohon? Že další M3 bude mít manuál? Že se ještě někdy vrátí Mercedes třídy C od AMG s osmiválcovým motorem? Že ještě někdy bude k dispozici VW Golf R s ručním řazením? Že ještě někdy uvidíme dieselovou Škodu Scala? Mohli bychom zmínit milion takových věcí, které ještě donedávna byly a už nejsou. A nebo ještě ze setrvačnosti jsou a za pár let už jistě nebudou.

Ojetiny již byly vyrobeny, takže je ze světa nevymaže nic jiného než čas. Ten ale bývá neúprosný, a tak z jejich nabídky kosí jeden vůz za druhým. O to vděčnější musíme být za kousky, které majitelé dlouhá léta sotva používali a nakonec je pustí zpět do oběhu ve skvělém stavu. Jak jsme ale zmínili, mívá to háček v tom, že přetrvávající poptávka a stále menší nabídka stačí k tomu, aby ceny takových vozů mířily do stratosféry. Dokonce i když jako nové nebyly bůhvíjak populární.

Když už jsme zmínili BMW M3, pamatujete generaci kupé E92? Nebo dokonce sedan E90? Tato auta nikdy neplatila za vyhledávaná, ale nakonec to byly poslední em-trojky s atmosférickým motorem, navíc 4,0 V8. Dlouho nebyl problém koupit hezký kus za relativně přijatelné ceny v řádu stovek tisíc korun, dnes pěkné kousky skoro neexistují. A když na nějaký narazíte, potřebujete tak 1,2 milionu Kč, abyste jej získali v perfektním stavu. A pokud má být s manuálem, bude to chtít ještě o stovky tisíc víc, tedy když se nějaký kloudný v prodeji vůbec objeví. To je docela bláznivé, však tohle auto stálo 1,9 milionu jako nové - mezitím s ním někdo klidně 15 let jezdil desítky tisíc km.

Je to - jako dnes skoro všechno - výsledek přeregulovaného evropského světa, ve kterém slovo zákazníka přestalo mít váhu a rozhodují nařízení politiků a úředníku. Ta neudělala skoro zakázané zboží jen z motorů jako 4,0 V8, ale i z docela obyčejných věcí. A patří mezi ně i úsporné diesely v menších autech. Tlak na stále větší emisní čistotu vedl k tomu, že tyto motory musely být osazovány stále dražšími antie-misními systémy, až si je automobilky v levnějších vozech přestaly troufnout nabízet. Protože kdo dá 100 tisíc navíc za diesel v autě za 350 tisíc? Ve Škodě Kodiaq se to nepozná, ve Škodě Fabia velmi.

Tak se stalo, že dnes na trhu prakticky nic menšího s dieselem nekoupíte. U Škody se začíná na Octavii, ani Scaly TDI nepřežily a slušné ojeté kusy dnes stojí kolem půl milionu. Pokud byste po zánovním praktickém a přitom dostupném dieselu od škodovky přesto toužili a půlmilion neměli, máme tu dnes hodně neobvyklou nabídku předchůdce Scaly - Rapidu se stejným motorem, tedy 1,6 TDI.

Tohle auto není žádný drak, třebaže ve 105koňové verzi s manuálem špatně nejede. A není to ani král kultivovanosti. Jedno obrovské kouzlo ale má - prťavou spotřebu v kombinaci s 55litrovou nádrží, je to jedna z nejúspornějších moderních škodovek s ohromným akčním radiem. Rapid 1,6 TDI jezdí pod 4 litry i beze snahy a do 5, i když nechcete, najet přes 1 000 km na nádrž je u něj standard. Pokud tedy používáte auto pro ježdění 10 nebo 20 km do práce, je to jeden z těch vozů, u kterého snadno zapomenete, kdy jste vůbec naposledy tankovali. To je něco, co v elektromobilu opravdu nezažijete.

Ale nebudeme dnes kopat do elektřiny, zůstaneme u Rapidu 1,6 TDI, který pořád není problém koupit ojetý, ale je už problém koupit ho málo ojetý. Však kdo by si pořídil diesel na ježdění „okolo komína”? Navíc i z nabídky Rapidu diesely nakonec vypadly a ještě před tím byly k mání hlavně tříválcové agregáty 1,4 TDI - to je něco, co bez touhy po nevypínatelných masážních sedadlech bez příplatku nechcete.

Naštěstí se našlo pár lidí, kteří si koupili dieselový Rapid ještě v dobách, kdy byl k mání jen se čtyřválci. A pak s ním nejezdili. Berlíňan vlastnící Rapid 1,6 TDI na fotkách níže ho měl přesně 9 let a ujel s ním pouhých 34 323 km. To je legračně málo bez ohledu na verzi, na diesel pak obzvlášť. A i když zvolil skromnou specifikaci Active, ve které jsou vrcholem luxusu manuální klimatizace a dálkové ovládání rádia na volantu, přesto jde o atraktivní auto.

Je to totiž vůz typu „vše v jednom” - s Rapidem máme spoustu zkušeností a naložíte do něj snadno celou rodinu i s obrovským nákladem do „octavioidního” kufru, tady můžete přidat i přívěs nebo třeba držák na kola. Jde o servisně nenáročné auto, které s motorem 1,6 TDI nemá problém jezdit ani za udávaných 3,7 litru nafty na 100 km. A když s ním nezačnete jezdit 100 tisíc km za rok, těžko bude dramaticky ztrácet na ceně. Takováto auta mají svou klientelu, nabídka na trhu nových vozů je ale prakticky nulová. Zachovalých ojetin je pár a budou jen ubývat.

Je to zkrátka jedno z oněch automobilových „naposledy”, které může být vaše za velmi sympatických, na dnešní dobu skoro až nemístně malých 7 999 Eur, tedy asi 197 tisíc Kč. Optikou někdejší cen Rapidu je to dost, optikou dnešních cen nových aut a nulové dostupnosti podobných spořílků mezi nimi ale vůbec ne. A klidně se vsadíme, že když s ním z další 3 roky nenajedete víc než nějakých 50 tisíc km, prodáte jej za velmi podobné peníze, pokud ne ještě dráž. Ukažte nám lepší auto pro ekonomicky těžké časy, jejichž příchod se v tuto chvíli jeví být nevyhnutelným?

Není to žádný krasavec ani uragán, je to volba rozumu. Ale jako taková podle nás dává smysl, za 197 tisíc jde o spoustu muziky s ještě větší spoustou další životní perspektivy. Foto: Hans Friedel, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

