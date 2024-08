Kolegové ukázali absurditu moderních aut. Dali dalších 40 tisíc Kč za aktivaci výbavy, kterou koupené auto už mělo, jen „zamčenou” včera | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Je to smutné, ale jde stále víc o realitu dnešního světa aut. Moderní vůz, který si koupíte, může fakticky disponovat veškerou výbavou, kterou byste ocenili, jenže za to, abyste ji mohli používat, musíte znovu či dokonce pravidelně platit. Jak moc? Klidně desítky tisíc jedním vrzem.

Už pár let smutně sledujeme, jak se blíží zcela nová éra vlastnictví aut. V jejich technických průkazech sice i nadále budete zapsáni jako majitelé a jako takoví budete pochopitelně muset hradit i pojištění, pohonné hmoty a podobně. Ovšem úplně váš už vůz nikdy nebude. Veškerý jeho „hardware” jste si sice při pořízení koupili stejně jako kdykoli dříve, nicméně o tom, co a jak z něj budete moci používat, o tom rozhodne software. A právě s jeho pomocí z vás výrobci budou peníze tahat i dodatečně či dokonce opakovaně, třeba u BMW jsou na to experti.

Automobilky v tom pochopitelně vidí nemalý potenciál. Zjednodušuje to pro ně vývoj a výrobu, neboť by se nejraději dostaly do fáze, kdy všem prodají typově v podstatě jedno auto v různých lacích a čalouněních, veškerá jeho další specifika ale budou definována softwarově. Zaplatíte tedy vždy za ta nejlepší světla, x-zónovou klimatizaci, vyhřívání čehokoli, navigaci se satelitními mapami, opravdu cokoli. Ale jestli vám bude dovoleno to používat, o tom rozhodne palubní systém na základě toho, za co zrovna platíte.

Dá se na to jistě koukat lecjak, ale spousta lidí to celkem racionálně vidí jako jakési výpalné, kdy vás automobilky dokola nutí platit za pouhou možnost používat to, co je fakticky vaše. Je to vaše auto, máte pod zadkem vaši sedačku a v něm vaši topnou spirálu. Živit ji budete vaší elektřinou, kterou auto vyrobí za váš benzin, ale výrobce bude chtít 1 000 Kč za měsíc za to, aby vám to všechno umožnil spustit s pomocí tlačítka, které se jinak neobjeví v palubním menu? Dráždí to, nutně ano.

Není to jen libůstka BMW, ale prakticky všech výrobců. Kolegové z Motor Trendu nyní mají dlouhodobě k dispozici Kiu EV9, která takové možnosti nabízí též. A tak se rozhodli, že si do korejského elektrického SUV koupí navíc v podstatě všechno, co se zrovna dá. Vyhodili tak neskutečných skoro 1 800 dolarů, tedy asi 41 tisíc korun jen za to, že jejich auto zůstalo jejich autem a nepřibylo do něj lautr nic. Jen možnost tu či onu věc spustit či jinak aktivovat. V některých drobných případech jsou tedy platby pochopitelné, ale obecně je to opravdu věc zvedající obočí až k vrcholu Mt. Everestu.

Mimořádně absurdní je poplatek 900 USD (asi 20 800 Kč), který vám dovolí „zvýšit” výkon motoru. To zní dobře, ale jen do chvíli, než si uvědomíte, že to není žádné zvýšení, ale jen odstranění umělého omezení jinak normálního maximálního výkonu, který vám výrobce nezpřístupnil, aby z vás vytáhl další peníze. Poplatek tak jen odemkne cestu k tomu, pro co byl vůz dávno stvořen do posledního šroubku.

Ne snad, že by to dynamice nepomohlo, zvýšení maxima točivého momentu z 602 na 702 Nm vede k navýšení výkonu ve středním pásmu, takže akcelerace na stovku zabere 4,6 sekundy místo 5,1 sekund. Není to ale nic navíc, je to jen platba za eliminaci softwarově definované degradace, s níž vám automobilka vůz prodala.

Ještě problematičtější jsou další prvky, které by auto také mohlo mít funkční ihned, ale nemá. Navíc po zaplacení jejich odemčení moc nefungují. Automatické parkování za 600 USD (13 850 Kč) je totiž příliš pomalé a připomíná opilého řidiče za volantem. Světelné hrátky čelních lamp za 250 USD (5 800 Kč) jsou jen prázdná show za absurdní cenu, neoceníte je ale i proto, že se zapnou příliš pozdě.

Ikonky palubního displeje ve stylu NBA, který Kia sponzoruje, pak za 40 USD (950 Kč), jsou také slušný bizár. A připojení k internetu s pomocí sítě 4G by šlo považovat pomalu za krádež, neboť lépe je na tom váš telefon, který lze s vozem snadno propojit. Kia navíc za tento prvek požaduje 25 dolarů (580 Kč) měsíčně. Ročně tak majitelé mohou utratit zhruba 7 tisíc korun za další nepřesvědčivou službu. Ale dobře, tohle je aspoň něco, co firmu průběžně stojí peníze, takže to automobilka nemůže poskytovat jen tak, ovšem nenechá si za to zaplatit jen jednou.

Abyste si totiž mohli zmíněné prvky pořídit, je nejprve třeba aktivovat službu Kia Connect. Ta je v USA na první tři roky zdarma, poté je ovšem již nutné za ni pravidelně platit. Bavíme se o 19,99 USD (500 Kč) měsíčně, což znamená dalších 6 tisíc korun ročně, o které se vám vlastnictví vozu prodražuje. Dost by nás přitom zajímalo, zda se třeba při nezaplacení služby vrací výkon motoru do normálu, to ale již kolegové neuvádí.

Neudivilo by nás ovšem, kdyby tomu tak opravdu bylo. Čímž se vlastně vracíme na začátek, tedy k faktickému vlastnictví vozu. Ten vám do budoucna bude patřit stále méně, v případě softwaru si ostatně mnozí výrobci již nyní dělají, co chtějí. Ostatně taková Tesla na základě svého rozhodnutí mění majitelům dojezd, stejně jako aktivuje či deaktivuje různé bezpečnostní funkce, pokud se jí to hodní do krámu. Je tak vlastně faktickým pánem vašeho auta a ještě si za to nechává platit.

Nemáte po přečtení těchto řádků chuť koupit si raději 10 let staré „offline” auto, které je vaše prostě takové, jaké je? A vždy bude? My skoro ano, tohle je na nás moc.

Kia EV9 a spousta dalších moderních aut nikdy nebude zcela vaše. Moc nad některými jejími funkcemi má automobilka a dovolí vám používat jen ty, za které si budete - nejdrzeji pravidelně a dokola - platit. Jen věci jako permanentní připojení jsou ospravedlnitelné, jinak vám automobilka jen odemyká to, co před vámi zamkla, aby vás k tomu za peníze mohla pustit. Foto: Kia

Zdroj: Motor Trend

Petr Prokopec

