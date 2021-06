Levnější alternativu Škody Fabia lidé v bazarech přehlíží, i když za míň dává totéž před 6 hodinami | Petr Prokopec

Když se většina lidí žene za jedním autem, můžete se vydat buď s nimi a prát se nimi skrze cenu o zajímavé kusy, nebo se zastavit, zamyslet a sáhnout po autě, které přehlíží a přitom nabízí skoro totéž. To je Seat Ibiza vedle Škody Fabia.

Českému trhu s auty jednoznačně vládne Škoda, a to jak v případě těch nových, tak těch ojetých. Lídrem je povětšinou Octavia, čas od času ji ale na trůnu vystřídá Fabia. Stojí za tím přitom nejen jistá národní hrdost, ale také fakt, že mladoboleslavská automobilka vždy nabízela za dané peníze o trochu více muziky než ostatní. Nově pak sice nabrala na sebevědomí, díky čemuž taková Octavia startuje v showroomech na sumách, které byly ještě před několika lety spojené se základními verzemi prémiových aut, v bazarech ovšem ještě můžete počítat s relativní lácí.

Pokud se ovšem chcete s cenou dostat ještě níž a k tomu alespoň trochu vykouknout z davu, je třeba se porozhlédnout jinde. I když ne až tak úplně, neboť ideálním kandidátem se jeví Seat Ibiza čtvrté generace. Ta byla odhalena v roce 2008, přičemž čtyři léta nato dostala facelift. S tím pak vydržela až do roku 2017, což znamená, že k dispozici je opravdu nemalé množství exemplářů různého stáří a vlastně i vzhledu. U nás v bazarech jde ale vedle Fabie přesto o auto, které většina lidí přehlíží, Fabia je první volbou.

Není to koupě bez rizika, zvláště pak v předfaceliftovém provedení s interním označením 6J, to modernizované má kód 6P. Ještě než ovšem přistoupíme k výčtu pozitiv a negativ, je třeba hodit očkem po karoserii. Ibiza totiž působí vizuálně přece jen lákavěji než Fabia, zvláště pokud jde o provedení po faceliftu, které navíc dostalo do vínku pastelové barvy. V takovém případě dokáže zaujmout i nyní, byť zejména zvenčí. Uvnitř je ovšem více patrné, že Seat byl ještě před několika málo lety černou ovcí koncernu VW Group, interiér působí laciněji.

Po stránce motorické je přitom na výběr opravdu velké množství pohonných jednotek, zejména pak těch benzinových. Na rozdíl od Škody ovšem nemusíte s výkony končit někde okolo 150 koní, neboť Ibiza byla k mání také ve verzi Cupra. Ta až do roku 2015 disponovala přeplňovanou jedna-čtyřkou se 180 koňmi, poté ovšem došlo na poněkud neobvyklý upsizing. Vůz totiž dostal jedna-osmu doplněnou turbem, jenž výkon zvedlo až na 192 koní.

Pokud uvažujete právě o tomto provedení, volte raději objemnější motor, neboť prakticky veškeré varianty 1,4 TSI mohou mít nepravidelný běh. Problémem jsou u benzinových agregátů také rozvodové řemeny, zatímco 1,2litrový turbodiesel byl spojován s průsakem paliva. Vyřešit to však měla svolávací akce. Od pátého roku dále pak víceméně každá Ibiza potřebuje nový výfuk, k čemuž se o dva roky později přidává nadměrná spotřeba oleje.

Připravit se nejspíše budete muset také na výměnu brzdových kotoučů, degradace pružin a tlumičů je pak dokonce nadprůměrná. A aby toho nebylo málo, haprovat vám nejspíše budou i potkávací světla. Tím však problémy víceméně končí, v rámci řízení již vady nehledejte, interiér působí vcelku robustně a koroze bude patrná jen ve chvíli, kdy předchozí majitel zcela ignoroval jakoukoliv údržbu a vůz nejspíše parkoval ve vodní lázni.

Zbývá už jen dodat ceny, které u pětidveřového hatchbacku startují okolo 35 tisíc korun. V takové chvíli ovšem musíte počítat s verzí před faceliftem, která disponuje nízkým výkonem a vysokým nájezdem. Pokud je však pro vás požadovaným minimem 140 koní a na druhé straně maximem zhruba 100 000 km, připravte si na dobrý kus takových 150 000 Kč a trpělivost si na něj počkat. Pak ale můžete udělat opravdu dobrý obchod.

Seat Ibiza čtvrté generace dorazil do prodeje v roce 2008, přičemž o čtyři léta později došlo na facelift. S ním je spojena nejen ostřejší vizáž, ale i jistota, že řada porodních bolístek již byla vychytána svolávacími akcemi a na mnohé závady s ohledem na menší stáří ještě nedošlo. Vedle u nás jasně preferované Škody Fabia jde o levnější a přitom fakticky podobně zajímavou alternativu. Foto: Seat

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec