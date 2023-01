Řidič elektromobilu omylem zmáčkl P na voliči režimů převodovky v dálniční rychlosti, co se stalo? před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Rivian

Nic? To není správná odpověď, jakkoli půjde o nejlepší odhad motoristy se zkušenostmi s moderními auty. Tak to obvykle bývá, u elektromobilů je ale situace jiná. A to zdaleka nikoli jen u toho, který se stal předmětem tohoto neplánovaného testu.

Je to celkem obvyklý „pokus” známý z internetových videí, z nichž některá jsme vám sami přiblížili. Obvykle se soustřeďuje na režim R, tedy zařazení zpátečky u vozu s automatickou převodovkou, který nezpůsobí nic nejen u moderních, ale dokonce ani u starších aut. Museli byste mít něco opravdu dávného, aby R vůbec šlo za jízdy zařadit a reálně se stalo něco víc než zobrazení varovné hlášky.

Podobné je to s režimem P, tedy parkovacím módem. Moderní auta vám jeho použití za jízdy vůbec nedovolí, nebo vás nechají zmáčknout patřičné tlačítko bez jakékoli faktické odezvy. Tedy pokud za „faktickou odezvu” nepovažujete hlášku typu: „Pro použití režimu P nejprve zastavte.” Člověk by tedy přirozeně čekal, že to samé bude platit i u elektrických aut, ale neplatí.

Na vlastní kůži se tom - nutno dodat nechtěně - přesvědčil jeden z majitelů Rivianu R1T, tedy amerického elektrického pick-upu. Ten používá velmi klasicky pojatý, ovšem elektronický volič jízdních režimů v podobě páčky pod volantem, na které lze P aktivovat zmáčknutím tlačítka. Použít něco takového omylem při dálniční jízdě tedy nebude složité, a tak přesně k tomu došlo.

Místo „ničeho” nebo hlášky popsané výše ale auto začalo reagovat. Nedošlo k tomu, že by auto skutečně aktivovalo parkovací mód, to by zaručeně něco rozbilo, ale začalo intenzivně zpomalovat. Jak vyzkoumali kolegové z The Drive, jde o bezpečnostní funkci podobnou té, kterou mají vozy s moderními elektronickými ručními brzdami. Také ty lze použít pro nouzové zastavení, pokud jiné možnosti selžou nebo třeba řidiče postihnou zdravotní problémy. Takovou funkci elektromobily obvykle nemají, alespoň ne ovladatelnou z pozice řidiče, a tak ji nahrazují právě módem P, který kolikrát (například u Tesel) nedělá nic jiného, než že právě zabrzdí kola.

Krátké zmáčknutí P tedy nejčastěji neznamená žádnou reakci, jakékoli delší ale spustí nouzové brzdění - platí to nejen u elektromobilů Rivianu, ale i u Tesly, Porsche či Audi. To může být dobré vědět třeba právě pro chvíle, kdybyste se ocitli na sedadle spolujezdce elektromobilu a řidiče postihl nějaký problém. Ruční brzda obvykle není, tlačítko P ale bývá v dosahu - u Rivianu je vpravo pod volantem, to samé u Tesel, u Taycanu je v místech, kde bývají spínací skříňky aut či startovací tlačítka konvenčních aut a tak podobně. Prostě je téměř vždy v dosahu spolujezdce.

Když v tomto autě - i ve většině jiných elektromobilů - za jízdy zmáčknete volič režimu P, vůz začne silně decelerovat. Není to omyl ani náhoda, automobilky tuto možnost používají jako náhradu nouzového využití parkovací brzdy, jejíž ovladač v elektrických autech obvykle chybí. Foto: Rivian

Zdroj: The Drive

