Majitelům Tesel může policie odtáhnout auta, i když nic špatného neprovedli. Z jejich výhody se stává problém

Představte si, že přijdete na parkoviště, kde jste nechali svou Teslu, a ta tam není. Bojíte se nejhoršího, zavoláte na policii a ta vám řekne, že auto odtáhla a má jej ve své moci. Špatné parkování? Ne, nic takového, jen se jí hodí její elektronické bezpečnostní systémy.

Tesla je podle nás hloupá v tom, že od začátku sází vše na elektrický pohon se všemi jeho nedostatky, je ale velmi chytrá v konstrukci zbylých částí svých aut a využívání možností jejich systémů způsoby, které ostatní nenapadly. Jsem osobně přesvědčen, že atraktivita aut této značky spočívá primárně v tom (a v auře inovativnosti, kterou to generuje) a přinejmenším masovějším publikem je samotný elektrický pohon leda tolerován.

Pramení z toho také nepochopení konkurence, která začala mít pocit, že elektrický pohon je „selling point” Tesel a teď se diví, že jí svět neleží u nohou, když přišla s technicky srovnatelnými elektromobily a téměř nikoho nezajímají. Tesly ohromují tím, pro co se vžilo označení „gadgets” - důmyslné nové vychytávky, které činí život s nimi snazší, zajímavější, různé systémy, u kterých si říkáte: Proč to někoho nenapadlo dřív? Anebo o rok později: Proč to pořád nenabízí?

Příklad za všechny - tzv. Sentry Mode, česky řekněme Režim strážce. Jako zabezpečení před vandaly, zloději a dalším (s prominutím, ale je to tak) póvlem můžete ve všech Teslách po odchodu z auta zapnout tento mód, který s využitím existujících palubních kamer monitoruje okolí vozu a reaguje na přítomnost osob v okolí. Je to v prvé řadě odrazující, preventivní opatření, neboť rychle zloději zjistí, že vykrádat Tesly je rizikové, nějak vás zvěční, jak jsme viděli nedávno. A pokud tohle neklapne, může to vést k odhalení pachatele ex post, neboť je nahrán, video je uloženo kamsi do paměti vozu či rovnou na cloud a nezmůže s tím nic.

Taková aplikace je docela primitivní, skládá jen existují hardware s existujícím software. Nějaký ajťák z Tesly musel Sentry naprogramovat u večeře - prostě kamery zůstanou aktivní, sledují okolí se záznamem ve smyčce a na základě rekognice osob v okolí pořídí trvalé záznamy potenciálně problematických situací. To je celé, nestojí to ani haléř, přesto to nikdo jiný nenabízí, i když jiná auta mají dnes často také kamery kolem auta a mohou dělat úplně to samé. Člověk se musí až smát, když vidí, že si koupíte třeba nové BMW s kamerovým systémem sledujícím celé okolí vozu, který umí aspoň nahrávat za jízdy, pokud ale chcete něco jako Sentry, musíte si přikoupit dvě další kamery za sklo, které pak ve zcela odděleném prostředí zaznamenávají dění atp. Audi dělá prakticky to samé.

V tomto je Tesla vážně dobrá. A konkurence vážně špatná. Však jak už padlo, nedokáže podobné jednoduché vychytávky ani s odstupem několika let rozumně okopírovat.

Nicméně všechno dobré je i pro něco zlé, jak konstatuje San Francisco Chronicle. Ta informuje o nové taktice policie v Oaklandu, která využívá Tesel stojících v okolí spáchání trestných činů k zajištění důkazů o tom, co se na místě stalo. Podle popsaných případů je zatím ochotna aspoň pokusit se najít majitele a nejdříve zkusit od něj dostat záznam dobrovolně, pokud ale majitel nespolupracuje nebo není k sehnání dostatečně rychle, zajistí si soudní příkaz k zajištění a odtažení vozu, ze kterého si pak videa stáhne sama.

Jeden příklad za všechny - vražda, ke které došlo 13. července před obchodem s kosmetickými potřebami ve zmíněném městě. Při hádce mezi několika lidmi po sobě pět lidí začalo střílet a jistá 27letá žena to nepřežila. Policie v reakci na tuto událost získala soudní příkaz k odtažení třech aut, ze kterých zajistila kamerové záznamy. Nakonec zatkla dva lidi pro podezření ze spáchání zmíněného, není ale jasné, zda jí v tom byl nějak nápomocen záznam ze zajištěné Tesly, kamerových záznamů z místa a jeho okolí bylo získáno víc.

Dá se očekávat, že tento postup bude inspirací pro další policejní sbory nejen v USA. Snadno se tedy může stát, že přijdete do míst, kde jste nechali svou Teslu, budete ji marně hledat (tedy pokud jste s pomocí jiných systémů auta nezjistili, že už vás tam nečeká) a nakonec zjistíte, že ji nemají v moci zloději, ale policie, která si ji ovšem neodvezla proto, že byste s autem dělali cokoli nelegálního. To jiní dělali a vaše auto se hodilo jen proto, že stálo poblíž. Je to v podstatě ušlechtilá věc, ale ne pro vás - vy nikam nejedete a musíte počkat, až vám policie vůz znovu vydá.

Výhoda v podobě Sentry Modu se tak rázem snadno stane slabinou a problémem, neboť není známo, že by jiná auta podobné řešení široce používala a bude téměř spoleh na to, že na kamerách auta bude zachyceno něco přínosného. Ale tak už to zkrátka chodí, mince s jednou stranou neexistuje.

I kamery Tesly Model 3 pracují s tzv. Sentry Modem, který „stráží” okolí vozu. Může to předejít jeho poškození či odcizení, popř. pomoci identifikaci pachatele. Může vám to ale také „pomoci” od auta, neboť zájem o záznamy bude mít i policie a ve snaze je získat se s věcmi moc nepáře. Foto: Tesla

