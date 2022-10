Levná rodinná auta jsou dnes druhem na vymření, ojetá je pořád můžete mít i za dvě výplaty včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Byla to oblíbená auta, obzvlášť v našich končinách, všechny automobilky ale postupně došly k závěru, že bude lepší je dál neprodávat. V showroomech tak už pořídíte jen smutně dožívající Fabii, v bazarech ale s výběrem není nejmenší problém.

Pokud v současné době zatoužíte po malém rodinném kombíku, máte už jen jednu možnost. Tou je Škoda Fabia Combi startující na 359 900 Kč, jde ale o dožívající provedení jinak už skončivší třetí generace, které se navzdory příchodu nového hatchbacku nástupce nedočká. Mladoboleslavská automobilka už oficiálně oznámila, že prodej stávající generace ukončí. Kdy se tak stane, není jisté, nicméně jakmile na to dojde, vybírat už nebude z čeho. Snad jen ortodoxní zákazníci budou moci zamířit k Mini pro jeho Clubman, už kvůli ceně minimálně 798 200 Kč to ale berte spíše jako žert (tedy onen nápad, cena bohužel vtip není), za stejné peníze koupíte Octavii Combi 2,0 TDI Style a ještě vám zbude na hromadu benzinu.

V souladu s těmito informacemi už můžeme jen zavzpomínat na dobu před několika málo lety. Ne proto, abychom připomněli, že jsme před čistkami právě v tomto segmentu kvůli stále přísnějším regulacím EU varovali, pozoruhodná tehdy byla i nabídka. Kromě kombíku od Škody jste si mohli pořídit třeba také Seat Ibiza ST, Renault Clio Grandtour, Peugeot 207 SW či Dacii Logan MCV. Španělé, Francouzi a Rumuni nicméně daný segment opustili ještě dříve než česká značka.

Znamená to tedy, že v případě zájmu dnes již spíše než do showroomu s novými vozy musíte zamířit do autobazarů. Tam můžete nadále počítat se starými pořádky, tedy s nízkými cenami i s nemalými objemy zavazadlových prostorů. Nicméně jelikož se jedná o auta z druhé či kdovíkolikáté ruky, musíte počítat také s možnými problémy. Jejich množství je odvislé od značné míry od péče dosavadních vlastníků, stejně tak se ovšem na selhání techniky mohla podepsat i automobilka.

My naše bazarové toulky odstartujeme u zmiňované Škody Fabia Combi, jejíž třetí generace byla představena v prosinci 2014. Počítat u ní můžete se zavazadelníkem o objemu 530 až 1 395 litrů, jenž může pod přední kapotou doplnit tříválcový 1,4litrový turbodiesel. K tomuto motoru se nevztahuje až taková kritika z hlediska spolehlivosti, na rozdíl od benzinové jedna-dvojky, u níž může selhat turbo či rozvody. Jiné problémy ale s motorem nejsou.

Kde se však kontrola vyplatí, to je výfuk a brzdy, hlavně však kvůli zanedbané péči dosavadního vlastníka. Ten či jeho rodina se pak mohli podepsat na čalounění, zatímco barvu karoserie již může „zdobit“ oranžový nádech. Světlomety by nicméně již měly být v pořádku a rovněž také podvozek. Je nicméně třeba počítat s tím, že nejlevnější vozy v nabídce za 120 až 130 tisíc Kč mívají na kontě opravdu velký nájezd. Pokud tedy chcete perspektivní exemplář, připravte si zhruba 180 tisíc korun. To není na dnešní dobu zase tak moc, dvě výplaty to ale budou leda pro někoho, kdo si malý kombík asi kupovat nebude.

S menším rozpočtem můžete sáhnout po Seatu Ibiza ST, který je ve své poslední iteraci citelně levnější. Pátá generace španělské ikony totiž dorazila už jen jako hatchback, kombík čtvrté generace se tak vyráběl od roku 2008 do roku 2017. Je to tedy pochopitelně starší auto, což je znát i na tvarech karoserie. Zároveň se musíte připravit i na omezenější zavazadelník, jenž v základu pobere „jen“ 430 litrů. Odměnou jsou vám ceny začínající okolo 60 000 Kč za už použitelné kusy. Na přijatelný nájezd to chce asi 25 tisíc víc.

To jsou lákavé ceny, vyšší stáří ale logicky vede k potenciálně většímu množství problémů. S výměnou rozvodů je třeba počítat i v tomto případě, přidat se k nim ovšem může také výfuk, brzdy a světla. Jakmile sáhnete po sedmiletých a starších vozech, je pomalu jistotou vyšší spotřeba oleje. Sportovní naladění podvozku pak může vést k rychlejšímu selhání pružin či tlumičů. Čeho se nicméně obávat nemusíte, to je koroze, byť vždy záleží hlavně na dosavadní údržbě.

Ve finále tu máme Renault Clio Grandtour, takovou střední cestu. Jeho poslední čtvrtá generace byla totiž v prodeji v letech 2012 až 2019, čemuž odpovídají i jeho ceny. Zavazadelníkem pomalu dorovnává Škodu, při sklopených sedadlech totiž dokáže pobrat až 1 380 litrů. Jelikož je nicméně o chlup starší, ceny startují zhruba na 110 tisících korunách, přijatelný nájezd do 150 tisíc km chce tak o 20 tisíc Kč víc, Grandtoury obecně nejsou tolik ojeté, nebyly tolik používány jako firemní vozy.

Neznamená to nicméně, že byste mohli opatrnost pustit ze zřetele. Prověřit je třeba hlavně stav automatické převodovky, stejně jako podvozku. Na zoubek se podívejte také brzdám, v případě světel pak rovnou počítejte s koupí nových kousků. Výfuk by ale měl zubu času odolávat lépe než u konkurence, stejně jako se nedočkáte ani vyšší spotřeby oleje či jeho úniku. Byť musíme zopakovat, že vždy závisí na péči předchozího majitele.

Pokud toužíte po malém kombíku, za který nechcete dát velké peníze, lze sáhnout třeba po ojeté Škodě Fabia Combi, Seatu Ibiza ST či Renaultu Clio Grandtour. Každý má nicméně své slabiny, na které je při výběru dávat pozor, nakupovat můžete i za méně než dva české průměrné platy. Foto: Automobilky

Zdroje dat: TÜV, Mobile.de

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.