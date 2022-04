Mechanik s 50 léty praxe promluvil o spolehlivosti a cenách oprav elektromobilů, za rámeček si to nedají před 2 hodinami | Petr Prokopec

Jako jedna z výhod elektrických aut je prezentována jejich spolehlivost pramenící z technické jednoduchosti a nižší servisní náklady dané nejen onou spolehlivostí, ale i menšími nároky na pravidelnou údržbu. Ani jedno ale neplatí nejen podle statistik, ale ani podle Scottyho Kilmera.

Minulý měsíc britský magazín Which? publikoval studii, která deklarovala pravý opak toho, co je nám politiky a automobilkami pomalu dennodenně vtloukáno do hlavy. Tedy že elektromobily jsou díky menšímu množství komponentů méně poruchové a levnější na provoz.

Reálně se totiž ukázalo, že u benzinových aut zaznamenalo problém během prvních čtyř let vlastnictví pouze 19 procent jejich majitelů. U dieselů šlo již o 29 procent, u elektromobilů pak o 31 procent. Problémy navíc bylo nejsložitější opravit, není to tedy tak, že by 19 % majitelů benzinů odešel motor a 31 % nešlo nabíjet mobil. Nejde navíc o zdaleka první takovou statistiku - omezené zkušenosti automobilek s výrobou takových aut jsou v praxi zjevně významnějším faktorem než jinak teoreticky platná jednoduchost.

Této studie si všimnul i populární mechanik Scotty Kilmer. Ten na základě svých letitých zkušeností dodává, že jakmile se elektromobil porouchá, je skutečně mnohem náročnější jej uvést do pořádku. Zvláštní pozornost věnuje Teslám, které často čekají na opravu celé měsíce, neboť továrních servisních center je málo, ta nezávislá téměř neexistují a náhradní komponenty je těžké obstarat. Mimo to je zde složitost celého ústrojí, které mechaniky pomalu nutí k tomu, aby si nejprve udělali doktorát z raketových věd, než sáhnou po heveru a vzduchové pistoli.

Kilmer přitom dodává, že elektroauta by skutečně mohla dostát své pověsti a být konstrukčně velmi jednoduchá. Ve své podstatě by totiž mohla odpovídat konceptu dětských hraček, kdy k propojení elektromotoru a baterie stačí pár drátů, a tím je vše hotovo. Nicméně samotní výrobci vše zhoršují tím, že se snaží na palubu nacpat veškeré možné počítačové systémy, aby dosáhli hi-tech úrovně. V důsledku toho ovšem auto zkomplikují tak, že opravy nemohou být snadné z podsttay.

V tomto kontextu Kilmer poukazuje na modernizovaný elektromobil dánské společnosti iEV Motors, který by mohl být inspirací i pro jiné. Je to tak trochu kapotovaná motorka, nejužší produkční auto na světě, které na šířku měří jen 78 centimetrů. Ve spoustě případů byste s ním tak snadno mohli vjet i do výtahu a následně do bytu, kde jej připojíte do zásuvky. Obávat se přitom nemusíte ani propadnutí podlahy, vozítko zvané Z totiž váží jen 220 kilogramů.

„Zetko“ je pak 145 centimetrů vysoké a 198 cm dlouhé, přičemž v takové chvíli dokáže pobrat pouze jednoho pasažéra. Ten se přitom dovnitř nedostane klasickými dveřmi, místo toho dochází k roztažení přední i zadní části a tedy k rozevření karoserie. Jakmile se navíc vůz takto natáhne, dokáže na 235 centimetrech délky pobrat dva cestující. Tím flexibilita nekončí, možné je totiž ještě protažení až na 275 cm, kdy se dovnitř vejdou ještě dva kufry.

Jde tedy i o nějak praktické vozítko, které nicméně dechberoucí dynamiku rozhodně nemá v popisu práce. O jeho pohon se totiž stará jednotka produkující jeden kilowatt. Spojena je pak s bateriemi o kapacitě 3,3 kWh, s nimiž má iEV Z urazit 100 kilometrů. To na běžný pohyb ve městě stačí, při cestě pro rohlíky vám pak nejspíše nebude vadit ani maximálka omezená na 45 km/h. Zvláště při ceně 5 850 Eur (cca 142 500 Kč).

Pro Kilmera zde ale platí, že v jednoduchosti je krása, což v tomto případě platí hned několikrát. „Zetko“ totiž uvnitř počítá jen se sedadly, volantem a 12palcovým multifunkčním displejem. Jde tedy o nepříliš složité vozítko, které mechanikům v servisech bolehlav nezpůsobí. Navíc, pokud bydlíte v domě s menším výtahem, pak alespoň část energie zvládá doplnit s pomocí střešního solárního panelu. Města ale dnes zaplavují spíše velká SUV a snaha vnucovat lidem elektrický pohon na tom nic nemění.

Scotty Kilmer potvrzuje tezi, že elektromobily jsou navzdory očekáváním reálně nespolehlivé a složitě opravitelné. Řešením by podle něj byl jen návrat k jednoduchým receptům, jakým j třeba dánský elektromobil iEV Z určený jen pro jízdu do města. Pochybujeme ale, že něco takového okouzlí jakkoli větší množství lidí. Foto: iEV Motors

