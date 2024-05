Náklady na provoz elektromobilů dramaticky převyšují ty spojené s provozem spalovacích aut, říká konečně komplexní studie včera | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Je absurdní, když někdo označuje ekonomiku provozu elektrických aut za jejich výhodu a ignoruje přitom amortizaci. Studie iSeeCars to nedělá a smutná pravda hned vyšla najevo.

Živě si pamatuji, jak se kdysi ztrátové České dráhy kasaly tím, že sice prodělaly miliardy za rok, ale kdyby nezapočítávaly amortizaci, byly by v zisku! Člověku s jistým ekonomickým povědomím musí z takového prohlášení jít hlava kolem, neboť odpisy spojené s pořízením majetku nezbytného pro zabezpečení služeb společnosti prostě není možné ignorovat, bez nich by firma nemohla dělat téměř nic.

U firmy takového kalibru je podobné uvažování překvapením, byť takovou formu prezentace výsledků z marketingového hlediska chápu, spoustě lidí je ale vlastní zcela přirozeně. Jen si vzpomeňte, kolikrát vám někdo řekl hloupost typu: „Přece nepojedu autobusem za 250 Kč, když tam dojedu za 5 litrů nafty, to mám levnější.” Ano, uvažováním Českých drah to tak bude, reálně ale platí, že během té samé jízdy také spotřebujete část pneumatik, brzd a vlastně každé části celého auta, což se projevuje poklesem jeho hodnoty. Je tedy pěkné, že za 1 kilometr jízdy můžete i dnes zaplatit na palivu klidně jen 2 koruny, ale pokud celkové náklady u jakkoli novějšího a schopnějšího auta dostanete pod 8 až 10 Kč za kilometr, budete králové efektivity. A 1 000 Kč místo 200 Kč na 100 km vypadá najednou docela jinak.

Nechtějme ale po obyčejných lidech hluboké ekonomické úvahy, byť zrovna v tomto případě by jich měli být schopni pro své vlastní dobro, očekávali bychom je ale od autorů studií, které zkoumají náklady spojené s provozem toho kterého auta. Ztráta hodnoty je z nich historicky největší součástí, přesto je možné narazit na naprosto absurdní konstrukty, podle nichž je provozně nejlevnější Tesla Model 3, neboť elektřiny nechce zase tak moc a servisu jí stačí ještě méně. To je neskutečně zavádějící.

Se skepsí jsem se tedy pustil do pročítání nové studie iSeeCars, která se zabývá tím, jak moc jsou provozně drahé různé typy aut v horizontu 3 let vlastnictví při jejich průměrném nájezdu. Jde o nové vozy s relativně malými nájezdy, takže je třeba čekat zásadně vyšší sumy než oněch 8 nebo 10 Kč za km, a to právě proto, že u iSeeCars nezanedbali ztrátu hodnoty.

Právě ta je u elektromobilů procentuálně nejvyšší, navíc se počítá z absolutně nejvyšších průměrných cen. A když ji rozpočítáte na 1 000 ujetých mil na rok, situace se pro elektromobily dál zhoršuje, neboť mají nejmenší průměrné nájezdy (hrajte překvapené), takže nejvyšší pokles hodnoty rozprostřen do nejmenšího počtu km. Není tedy divu, že statika vychází pro elektrické modely dramaticky nejhůř. Konkrétní průměry provozních nákladů za 1 rok na každých 1 000 mil, tedy 1 609 ujetých km jsou následující:

Hybridy: 3 056 USD (71 177 Kč, tedy 44 485 Kč/1 000 km, 44,85 Kč/km)

Spalovací auta: 3 123 USD (ekvivalentně 45,44 Kč/km)

Plug-in hybridy: 4 351 USD (63,31 Kč/km)

Elektromobily: 5 108 (74,33 Kč/km)

Elektromobily jsou na tom tedy o 65 procent hůř než spalovací auta a velmi mizerně vychází ze statistiky i dobíjecí hybridy - znovu nepřekvapivě. Ony sumy na kilometr vám mohou připadat vysoké, ale pokud si koupíte nové auto, moc toho s ním nenajezdíte a za pár let ho prodáte s obří finanční ztrátou, tak to prostě vychází. Když najedete 100 tisíc km za rok a ne 10 151 km, které najíždí podle dat iSeeCars třeba majitelé Porsche Taycan, bude statistika vypadat úplně jinak, ale makrodata jsou taková a jsou zaručeně blíž realitě než ta, která ztrátu hodnoty ignorují.

Jde zkrátka hlavně o ni a je třeba s ní kalkulovat. Není to tak, že jste peníze za auto utratili, a už tedy nejsou vaše, a tak vám to může být jedno. Ne, vy jste je utratili, „máte je v onom autě” a o vaší ekonomice jeho provozu nerozhodne prvotní výdaj, ale až rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, až zase vůz pošlete dál. Když si koupíte drahý elektromobil, který nakonec možná prodáte skoro za nic a moc nebudete jezdit, ostrouháte. Když si za stejné peníze koupíte třeba dieselovou Octavii, za kterou vám v bazaru utrhnou ruce a najezdíte s ní třeba 80 tisíc km, které kupce pořád neodradí a vám obstarají vaše potřeby, můžete za každý kilometr platit klidně i desetinu či méně. Tak to zkrátka je a přehlížení faktů realitu nezmění, maximálně jí nastaví nepřesné zrcadlo.

Taková Škoda Enyaq bude z podstaty slušnou ekonomickou sebevraždou, jako dnes prakticky každý elektromobil. Jen je nutné neignorovat ztrátu hodnoty. Foto: Škoda Auto

Zdroj: iSeeCars

Petr Miler

