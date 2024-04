Nejlevnější kombík Škody skončil bez nástupce, v bazarech se o něj strhla mela před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Je to docela klasický příběh automobilové současnosti, v tomto případě s možná až nepříjemnými českými spojitostmi. Škoda novou Fabii Combi dlouho postavit chtěla, pak se na to ale z obav z kroků EU vybodla. A teď může jen litovat.

Pokud bychom hledali u nás nejznámější oběť přizpůsobování nabídky automobilek nakonec odpískaným bruselským plánům, mohli bychom prstem ukázat na Škodu Fabia Combi. Mladoboleslavská automobilka ji totiž těsně před premiérou čtvrté generace Fabie jako takové zařízla.

Stalo se tak v očekávání zavedení nové přísné emisní normy Euro 7, která by vůz učinila prakticky neprodejným. I když 4,3metrový kombík, jehož hmotnost by o pár set kilogramů přesahovala tunu, vedle šestimetrového a více než čtyřtunového Hummeru EV pomalu objímá stromy, je to americké monstrum, které je je z pohledu politiků čisté jako lilie. A smutnější je to o to víc, že EU si to nakonec s přísným Eurem 7 rozmyslela, a tak Fabia Combi dnes mohla úplně v klidu žít dál.

Nad něčím takovým můžeme dnes jen plakat či se trpce smát. Lze tedy jen suše konstatovat, že Fabia Combi se už nevrátí, a v případě zájmu tedy musíte showroomy značky s novými vozy minout a pokračovat v chůzi až do autobazarů. V těch lze narazit na předchozí generaci vozu, jejíž výroba skončila v listopadu 2022. To znamená, že některé kousky pořídíte ještě dlouho i s (leckdy prodlouženou) tovární zárukou.

Zájem o tohle auto trvá, a tak kolegové z Auto Bildu v reakci na to otestovali kombík poprvé zaregistrovaný do provozu v září 2019. Prošel tedy už faceliftem, který za nás autu moc nepomohl, některým se ale širší čelní maska a přepracované světlomety líbí. Horší je to pod kapotou, tam už bylo možné počítat už jen s litrovým tříválcem v atmosférické a přeplňované verzi. Někdejší benzinová jedna-dvojka a 1,4litrový turbobenzin z nabídky zmizely ještě před modernizací, odporoučel se i stejně objemný turbodiesel. Ve verzi 1,0 MPI litrový agregát produkoval 60 a 75 koní, jako 1,0 TSI pak měl na kontě 95 a 110 koní.

Kolegové měli k dispozici silnější atmosféru, která dle jejich názoru sice neurazí, ale rovněž nenadchne. Zájemce o alespoň trochu úctyhodnou dynamiku tedy odkazují k přeplňované jednotce, šetřílky naopak k dieselu předfaceliftového provedení - s tím je snadno možné pohybovat se i za méně než 4 litry nafty na 100 kilometrů. Jen je třeba překonat poněkud nekultivovaný projev, jde totiž o tříválcovou jednotku, která se kromě vibrací projevuje i typickým chraplákem. Bez ohledu na motor tu pak vždy máme pohon předních kol, pochopitelně.

Co se zadních partií vozu týče, tam jen stěží najdete důvod ke stížnostem - tedy pokud nedošlo na škrábance ze strany předchozího majitele při nakládce či vykládce kufrů, kočárku či dalšího harampádí. Standardně totiž Fabia Combi pobere 530 litrů, po sklopení zavazadel pak dokonce 1 395 litrů. V tomto ohledu se jí nemohou rovnat ani mnohá auta o třídu či dvě výše, což je vysvětluje nemalou oblibu mladoboleslavského kombíku.

V rámci kvality a spolehlivosti lze zmínit hlavně šest svolávacích akcí, které řešily zásadní problémy. Rozhodně si proto prověřte, zda vámi vyhlédnutý kousek byl v servisech, jinak budete muset řešit vadné airbagy, špatné rámy sedadel, vstřikovací systém způsobující výrazný únik paliva a možné zatékání oleje řešit samy. Mimo to prověřte také podvozek a výfuk kvůli korozi. V případě brzd by ale již neměl být důvod ke kritice, což platí rovněž o světlech. Zvláště pokud jde o ono provedení po faceliftu.

Zbývá už jen dodat cenu, ta ale logicky s ohledem na oblibu a omezenou dostupnost nebývá úplně lidová. Kolegy otestovaný exemplář s 83 410 najetými kilometry je totiž nabízen za 12 860 Eur (cca 326 tisíc Kč). S nižšími částkami je spojen vyšší nájezd, při volbě přeplňovaného tříválce a méně než 100 000 km počítejte se zhruba čtvrt milionem korun. Za podobné sumy se pak prodávají i podobně ojeté dieselové varianty. Vozy z konce výroby s minimálními nájezdy ale pod 400 tisíc Kč neseženete, i když jako nové mohly stát i méně. V bazarech se zkrátka o toto auta strhla mela, tak to ale bude vždy, když lidem „násilně” vezmete něco, co pořád chtějí.

Škoda Fabia Combi spolila velký zavazadelník s nízkou cenou a relativně vysokou spolehlivostí. Není tak divu, že u lidí zůstává oblíbená. Ze strany automobilky už to neplatí, právě kombinace obojího ale žene ceny existujících kusů nahoru. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

