Nejlevnější spolehlivé ojetiny všech typů: I v této době si s omezeným rozpočtem můžete vybírat

/ Foto: Honda

Není pravdou, že za malé peníze nelze koupit velké věci, jen je třeba dělat kvalifikovaná racionální, nikoli emotivní rozhodnutí. Následující přehled budiž vodítkem k nim, ať už chcete malé auto za desítky tisíc, nebo byste raději prémiové SUV za nízké statisíce.

Prodej ojetých aut ve srovnání s těmi novými v posledních letech rychle roste, a tak se vám ještě více než dříve snažíme přinášet co nejširší informace o spolehlivosti těch kterých aut v rozličných věkových skupinách. Neboť u ojetiny to nezbytně bude hlavně spolehlivost, která rozhodne o tom, zda svou koupi budete vnímat jako dobrou.

Často se při našich bazarových toulkách opíráme o statistiky TÜV Reportu 2022 a ani dnešek nebude výjimkou. Navážeme na nedávný přehled nejspolehlivějších ojetin do 150 tisíc Kč a podíváme se znovu na dostupné kousky, tentokrát ale trochu jiné a jinak. Omezením dnes nebude cenový strop, snahou bude najít vozy nabízející maximum „spolehlivostní muziky” v hávu modelů různých tříd a typů, ovšem za co možná nejnižší ceny.

Často jde o prémiové vozy, což zní jako knížecí rada, tak to ale zkrátka statisticky vychází. Je to dáno do značné míry nejen trvanlivostí těchto aut, ale také obvykle lepší péčí jejich lépe situovaných majitelů. Není to tedy jen ukazatel ryze povedenější techniky, vás ale jako kupce ojetiny přece nezajímá, co přesně stojí za tím, že to či ono auto bývá spolehlivější. A nakonec ani dražší značka nemusí být problém.

Upřímně řečeno, žádný z níže jmenovaných vozů není servisní vabank - udržovat třeba 10, 15 let staré Audi A6 u nezávislého opraváře za velmi přijatelné ceny není nic nemyslitelného, nejde o žádnou vesmírnou loď na kolech, dnešní optikou rozhodně ne. I tento aspekt nicméně připomíná, že při koupi je vždy nutné sledovat péči předchozího majitele - špatná údržba zabije i vyhlášené držáky, naopak snaha mít vše v pořádku prodlouží život i notorickým průšvihářům.

Jmenovat ale nebudeme jen prémiové modely, dostaneme se také podstatně níž, však za chvíli uvidíte, že ze jmenovaných vozů by si mohl vybrat kde kdo. Pro tuto chvíli už jen dodáme, že přehled je seřazen podle minimálních cen, neznamená to však, že za stejný vůz nelze dát i násobně víc, pakliže je méně jetý či novější. A kromě pozitivních aspektů jednotlivých vozů neopomeneme zmínit i oblasti, kde technici německých zkušeben nachází nejčastěji problémy, neboť také u obecně spolehlivých vozů je třeba dávat pozor na jejich neduhy.

Ford Fusion (rok výroby 2002-2012)

Tuhle Popelku autobazarů by v podobném přehledu čekal málokdo, ona sem ale nutně patří. Jde o jednoduchý, překvapivě odolný vůz, který spolehlivostí vždy bodoval, i když jej koupíte za pakatel. Nejdostupnější kousky dnes můžete mít už za 15 tisíc Kč, byť opravdu dobrá volba bude chtít násobek této částky. Slabinou vozu jsou automatické převodovky, pokud tedy vyhlédnutý exemplář bude osazen Durashiftem, vezměte nohy na ramena. Jinak lze počítat s robustností a bytelností, která může být vaše opravdu levně.

Foto: Ford

Honda Jazz (rok výroby 2008-2015)

Další vyhlášený držák mezi obyčejnými malými vozy (které ovšem uvnitř ubytují klidně celou rodinu, to je i případ Fusionu) s cenami ve své druhé generaci začíná na 70 tisících korunách, a nabízí tak optikou spolehlivosti opravdu dobý poměr k ceně. Je poněkud překvapivé, že lehký a pouze 3,9 metru dlouhý Jazz má problémy především s brzdami, neznamená to ale, že byste ho jen kvůli tomu měli nechat ležet ladem. Ve zbytku totiž nebudete mít důvod ke stížnostem, žádnými jinými velkými neduhy tohle auto netrpí.



Foto: Honda

VW Golf Plus (rok výroby 2008-2014)

Pokud máte pocit, že i Fusion a Jazz jsou tak trochu „do MPV” a Golf Plus už se k této třídě hlásí zcela nepokrytě, máte pravdu. Právě tady ale dnes leží cesta k dobré koupi, neboť spoustu lidí MPV emocionálně nelákají, mohou ale přesto skrývat praktická a odolná auta, která koupíte o to levněji. „Plusová varianta“ Golfu trhákem nebyla a model v nabídce VW skončil, spolehlivostí dnes ale boduje a láká na dobrý poměr muziky za peníze. Znám není žádný výraznější problém zasahující větší množství aut, což je pozitivní hlavně při pohledu na cenu startující okolo 75 tisíc korun.



Foto: Volkswagen

Audi TT (rok výroby 2006-2014)

Jako dostupné ojeté auto by málokoho napadlo sportovní kupé, ale i TT do tohoto přehledu právem patří. Automobilka z Ingolstadtu zde má i další zástupce, TT - pro leckoho paradoxně - je tím jasně nejlevnějším. Vůz druhé generace netrápí žádný typický problém, přitom stačí investovat 140 tisíc Kč a máte jej doma. Tedy v případě kupé, roadster je dražší.



Foto: Audi

BMW X1 (rok výroby 2009-2015)

Ani nejmenší bavorské SUV není bazarový hit, je na to prostě moc malé, to ale znovu dláždí cestu k dobré koupi. Vyplatí se důkladná prohlídka brzd, stejně jako je třeba zkontrolovat řízení. Ve všech ostatních ohledech však lze BMW X1 hodnotit nadprůměrně, jakkoliv u nejstarší vozy již mohou trápit světla. Ceny použitelných kousků začínají na 150 tisících Kč.



Foto: BMW

Mercedes-Benz GLK (rok výroby 2008-2015)

GLK po dlouhá léta vévodilo žebříčkům spolehlivosti, a to včetně TÜV Reportu. Není tedy divu, že nyní figuruje mezi nejspolehlivějšími ojetinami, když už jeho ceny klesly až ke 180 tisícům Kč. Pozor si tak zájemci mají dát pouze na brzdové hadičky, typických problémů zná jeden z posledních Mercedesů „ze staré školy” naprosté minimum.



Foto: Mercedes-Benz

Audi A6 (rok výroby 2011-2018)

Nezáleží na tom, zda sáhnete po sedanu či kombíku (a stejně je hodnocený i pětidvéřový liftback A7 Sportback), ve všech případech můžete počítat s vysokou odolností i při vysokých nájezdech, hlavně pak u verzí 3,0 TDI. Ceny už dávno nejsou nepřijatelně vysoké, první použitelné kousky seženete od 220 000 Kč.



Foto: Audi

Audi Q5 (rok výroby 2008-2016)

Není-li vám po chuti A6, můžete za stejné peníze pokukovat po SUV Q5, dalšímu premiantovi německých statistik, který dnes též nemusí přijít na víc než 220 tisíc Kč. Jedno z nejodolnějších aut čtyř kruhů posledních dekád dokáže stále zaujmout bytelným interiérem, problémy pak nemá ani s brzdami, výfukem či světly, což jsou jindy typické neduhy odhalené při inspekci TÜV. Nicméně zájemci o velmi staré vozy musí prověřit hlavně zavěšení, na některých unavenějších autech se objevují prasklé pružiny.



Foto: Audi

Zdroj: TÜV, Data o cenách: Mobile.de, Sauto

Petr Prokopec

