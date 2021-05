Nejúspornější SUV dneška ve skutečném provozu ukazují, jak si vedou hybridy proti dieselům před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Na papíře jsou nejúspornější hybridní auta, ale co když je vytáhnete do skutečného provozu a dáte jim i co proto na Autobahnu? Přesně to dělají Němci a našli docela jiné favority.

Bohatí majitelé drahých aut mají možná spotřebu paliva na posledním místě priorit, nicméně pro zbytek světa se jedná o zásadní vlastnost, která často rozhoduje o koupi či nekoupi. Nyní to přitom platí více než kdy dříve, neboť v důsledku koronavirové krize se lépe bude mít málokdo. K tomu lze navíc ještě přihodit ceny pohonných hmot, které s polevující pandemie letí a ještě poletí vzhůru.

Jinými slovy to znamená, že provoz auta bude stále dražší, zejména v kontextu s prostředky, které bude mít většina lidí k dispozici. To je ovšem problém pro ty zákazníky, kteří by si rádi nový vůz pořídili a byli současně „in”, tedy koukají po novém SUV. I když je třeba dodat, že novinky na tomto poli nejsou zdaleka tak náročné na palivo jako kdysi, pořád vyžadují více než srovnatelné hatchbacky či kombíky.

Přesto se mezi nimi dají velmi úsporné vozy, zvláště když pustíte z hlavy myšlenky na jakékoli skutečné terénní schopnosti, a tedy i pohon 4x4. To ukazuje třeba Škoda, která pustila na trh dvě velmi spřízněné modely, a sice hatchback Scala a SUV Kamiq. Jakkoliv se ale oba vozy zejména zvenčí liší, technika je stejná. A třeba případě litrového tříválce naladěného na 95 koní činí spotřeba u prvního zmíněného vozu rovných pět litrů na sto kilometrů, zatímco u druhého je jen o deci vyšší.

Musíme nicméně pamatovat na skutečnost, že jakkoliv Evropská unie zavedla nový měřící cyklus WLTP, který by měl realitu reflektovat více než předchozí metodika NEDC, k rozdíly mezi skutečným světem a zkušebnami jsou nadále velké. To jen dokládá fakt, že na základě papírových údajů by se nejúspornějšími SUV na trhu stala klidně velké a těžké plug-in hybridní modely a i leckterý nedobíjecí hybrid by se v žebříčku dostal vysoko. Kdysi vítězné diesely by najednou byly pokořeny. Je to ale realita?

Nikoli a nejlépe to připomíná práce kolegů z německého Auto Bildu, kteří všechna testovaná auta vytahují na stejnou 155kilometrovou testovací trasu. Ta vede z 61 kilometrů po okreskách, z 40 kilometrů po městě a z 54 kilometrů na dálnici, kde se na neomezeném úseku jede i na maximum. A skutečnou spotřebu pak zjistí tím, že každý vůz natankují na maximum před a po jízdě, přičemž daný rozdíl logicky vydělili počtem najetých kilometrů.

Z takto zjištěných měření skutečné spotřeby lze poskládat aktualizovanou podobu nejúspornějších SUV současnosti, ze kterých je hybridů přesně 0. A to i mezi modely, které hybridní verzi také nabízí. Ty vždy v praxi poráží dieselový sourozenec, kterých je mezi nejlepší desítkou úsporných esúvéček hned sedm. Zbytek tvoří malé benziny v nejmenších crossoverech. To už ale předbíháme, projděte si kompletní výsledky níže - seřazeny jsou dle spotřeby od nejvyšší po nejnižší.

10 reálně nejúspornějších SUV dneška podle Auto Bildu

10. Opel Crossland X

Verze: 1,2 Turbo (130 koní, benzin)

Naměřená kombinovaná spotřeba: 6,1 l/100 km

Foto: Opel

7.-9. Renault Kadjar

Verze: dCi 150 (149 koní, diesel)

Naměřená kombinovaná spotřeba: 6,0 l/100 km



Foto: Renault

7.-9. Seat Arona

Verze: 1,0 TSI (115 koní, benzin)

Naměřená kombinovaná spotřeba: 6,0 l/100 km



Foto: Seat

7.-9. BMW X2

Verze: sDrive 18d (150 koní, diesel)

Naměřená kombinovaná spotřeba: 6,0 l/100 km



Foto: BMW

5.-6. Mazda CX-5

Verze: Skyactiv-D 150 (150 koní, diesel)

Naměřená kombinovaná spotřeba: 5,9 l/100 km



Foto: Mazda

5.-6. Škoda Kamiq

Verze: 1,0 TSI (115 koní, benzin)

Naměřená kombinovaná spotřeba: 5,9 l/100 km



Foto: Škoda Auto

4. Mercedes-Benz GLA

Verze: 200d 4Matic (136 koní, diesel)

Naměřená kombinovaná spotřeba: 5,8 l/100 km



Foto: Mercedes-Benz

2.-3. Hyundai Kona

Verze: 1,6 CRDi (115 koní, diesel)

Naměřená kombinovaná spotřeba: 5,5 l/100 km



Foto: Hyundai

2.-3. Kia XCeed

Verze: 1,6 CRDi (136 koní, diesel)

Naměřená kombinovaná spotřeba: 5,5 l/100 km



Foto: Kia

1. VW T-Cross

Verze: 1,6 TDI (95 koní, diesel)

Naměřená kombinovaná spotřeba: 4,9 l/100 km



Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec