Nejvíce poruchová SUV všech stáří podle TÜV ukazují, která v bazarech raději minout

Jsou to nejpopulárnější auta současnosti, o to více byste se ale neměli nechat svést jejich lákadly a nepřehlížet problémy některých z nich. Zejména na těchto 10 modelů bude dobré dát si pozor.

O SUV je stále větší zájem mezi novými i ojetými vozy, to nemá smysl opakovat. Na trhu ojetin jde ale o relativní novinku a vzhledem k tomu, že velká část SUV z doby jejich vysoké popularity dosud nestačila pořádně zestárnout, mají někteří pocit, že volba kteréhokoli z nich bude tou správnou. Jenže tak tomu bohužel není.

I mezi těmito vozy existují modely, které se pro majitele postupem času stávají spíše problémem než řešením a právě na ty se zaměří další přehled opírající se o nová data poruchovosti ojetin německého TÜV. Můžeme vám tak přiblížit ta statisticky nejvíce problematická SUV, která se v něm objevují bez ohledu na třídu a stáří.

Abychom vypíchly jen opravdové „černé perly”, řeč přijde vždy na dvě nejvíce poruchová SUV každé věkové kategorie, což dává dohromady 10 modelů. Dodejme, že byť vozy z přehledu níže nejsou hodné doporučení, nemusí být automaticky hodné zavržení. Nezbytně nutné ale bude při zájmu o ně zkoumat zejména jejich typické neduhy, které se na nich vyskytují s největší pravděpodobností. Každý automobil je uveden i s četností závad ve srovnání s průměrem (počet aut ze 100 zkoumaných s vážnými problémy), který následuje závorce. Nepřekvapivě jde obvykle o dost nadprůměrné hodnoty.

Nejvíce poruchová SUV všech stáří podle TÜV Report 2021

Kategorie dvou- a tříletých aut

Dacia Duster (2017-současnost)

Četnost závad: 11,1 (průměr kategorie 5,5)

Je smutné to takto říci, ale co by to bylo za přehled nejporuchovějších SUV bez Dacie Duster? Její generace se mění, tento model na špici ale zůstává. Stále relativně nová, druhá generace převzala štafetu od jedničky se ctí a je mezi dvou- až tříletými SUV opět nejhorší. Jakožto nejlevnější SUV sice šetří peněženku, ale jen chvíli. Relativně brzy po koupi jsou počáteční úspory spotřebovány při nutných opravách. Při první STK byly často nadměrně opotřebované tlumiče a díly řízení. Ztráta oleje u mladých vozů je velice nepříjemný problém, vadné osvětlení je vedle toho maličkost.

Foto: Dacia

Hyundai Tucson (2015-současnost)

Četnost závad: 7,6 (průměr kategorie 5,5)

Tucson řady TL vydrží více než předchůdce Hyundai ix35 a ve srovnání s Dusterem je na tom výrazně lépe, pořád to ale stačí na pozici mezi absolutně nejproblematičtějšími zánovními SUV i auty vůbec. Škoda je hlavně poddimenzovaného odpružení, které není v pořádku už u tříletých aut. Zkušební komisaři zaznamenávají také nadprůměrný počet problémů s parkovací brzdou.



Foto: Hyundai

Kategorie čtyř- a pětiletých aut

Volkswagen Tiguan (2016-současnost)

Četnost závad: 14,7 (průměr kategorie 9,2)

I v této kategorii bychom mohli zmínit Dacii Duster, ale protože by šlo částečně o vůz zmíněný výše a částečně níže se stejnými problémy, vynecháme jej a podíváme se na jinou dvojici problémových hochů. Jedním z nich je Volkswagen, což je značka patřící obecně mezi spíše lépe hodnocené, jenže v kategorii 4-5 let má spoustu aut na samém chvostu. Mezi ně patří i Tiguan, který neměl daleko ani k úplně nejhoršímu výsledku, což je u německého bestselleru překvapení. Reputaci vozu kazí opět halvně slabé tlumiče a pružinami, menších problémů se ale objevuje vícero.



Foto: Volkswagen

Kia Sportage (2015-současnost)

Četnost závad: 14,5 (průměr kategorie 9,2)

Poslední generace Kie Sportage generace zvaná QL už nenabízí tak zajímavý poměr muziky za peníze jako předchozí SL, o to méně lze omluvit její mizernou bilanci u německých STK. Zárukou spolehlivosti skutečně není, vysoké množství těchto Kií přijíždí na STK s rozbitým řízením a nefunkčními brzdami. Jestliže vedení a hadice brzdové kapaliny drží, špatně pracuje pro změnu parkovací brzda.



Foto: Kia

Kategorie šesti- a sedmiletých aut

Dacia Duster (2010-2018)

Četnost závad: 22,7 (průměr kategorie 14,7)

Když nevydrží nový Duster, ten starý teprve ne a jak jsme již zmínili, spolu s následující generací by se sešel i na chvostu v předchozí kategorii. Tohle auto zkrátka moc nevydrží a mezi problematickými ojetinami jej najdeme téměř bez ohledu na věkovou kategorii. Technici kritizují slabou ochranu proti korozi a úbytek oleje z motoru, přidávají e masivní problémy s řízením a nízkou výdrž výfukového vedení, kde bude rez také řádit ve velkém. Nekvalitní žárovky jsou dalším evergreenem mezi slabinami Dusteru.



Foto: Dacia

Volkswagen Tiguan (2007-2016)

Četnost závad: 19,9 (průměr kategorie 14,7)

Ani VW Tiguan nemůže pomýšlet na místo mezi elitou, i mezi 6-7letými vozy je jeho předchozí generace mezi nejhoršími. Té už nechřadnou jen pružiny, ale také zavěšení nebo brzdové komponenty. Před pořízením velmi rozšířené ojetiny je žádoucí prozkoumat auto zespodu, aby kupec nemusel rovnou do servisu.



Foto: Volkswagen

Kategorie osmi- a devítiletých aut

Dacia Duster (2010-2018)

Četnost závad: 25,7 (průměr kategorie 19,9)

S přibývajícím věkem je potřeba stále více dbát na známé slabiny i u levného Dusteru. Každý zájemce by měl mít v seznamu kontrol minimálně řízení, olej, světla, brzdy a výfuk. Největší nedostatky rumunského SUV zná snad každý technik TÜV - bezproblémových aut je nebývale málo.



Foto: Dacia

Nissan Qashqai (2007-2013)

Četnost závad: 25,6 (průměr kategorie 19,9)

S rostoucím stářím vykazuje Qashqai stále více abnormalit, tady pověsti o spolehlivosti Japonců nepadají na úrodnou půdu. Po osmi letech provozu přichází hodně nedostatků - dosluhující brzdy, vysvícená světla, úbytek oleje nebo opotřebované komponenty řízení a pružení.



Foto: Nissan

Kategorie deseti- a jedenáctiletých aut

Hyundai Tucson (2005-2010)

Četnost závad: 34,0 (průměr kategorie 24,8)

První kategorie konečně bez Dusteru. Že by zrál jako víno? Ne, před 10-11 léty se jich ještě nejezdilo dost na to, aby se v přehledu vůbec objevil. Za premianta je tak tentokrát Hyundai Tucson série JM. Zas a znova potřebuje pravidelně dolévat olej, občas přestane fungovat startér či přijde chvíle repase turbodmychadla. Lidem STK utkvěly i časté vady brzdového systému, zavěšení a řízení.



Foto: Hyundai

Nissan Qashqai (2007-2013)

Četnost závad: 32,9 (průměr kategorie 24,8)

Další zastoupení Nissanu Qashqai J10 varuje, že se zejména u starších aut s vysokou pravděpodobností vyskytnou problémy se zavěšením náprav, a také s klouby řízení. Oprava se časem nevyhne zřejmě ani zatuhlým brzdičům, netěsným tlumičům nebo hnacím hřídelím.



Foto: Nissan

Zdroj: TÜV

Mirek Mazal