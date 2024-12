Němci chtějí, aby auta starší 10 let jezdila na STK každý rok, argumentují účelově podle očekávání včera | Petr Prokopec

/ Foto: TÜV Süd Presse und Medien

Kdyby šlo o opravdu stará auta, která jsou pořád pravidelně v provozu a přes veškerou péči u nich hrozí závažný defekt, ještě by se to dalo chápat. Tady ale o nic takového nejde, cílem těchto snah je jen zkomplikování používání starších aut a malá domů pro samotné STK.

Není tajemstvím, že průměrné stáří vozových parků v Evropě už nějaký čas jen stoupá. U nás jsme již za hranicí 16 let, napříč Evropou je pak situace v průměru jen o čtyři roky lepší. Je to opravdu dramatický rozdíl oproti minulé dekádě, kdy třeba v roce 2010 se v Německu jednalo jen o 8,1 roku. Nyní se však i naši sousedé dostali nad desetiletou laťku. Ze starého kontinentu se tedy skutečně postupně stává skanzen řízený primárně nesmyslnými bruselskými regulacemi.

Na tento vývoj nyní Němci zareagovali, ale úplně jinak, než by rozumný člověk doufal. Místo snahy uvolňovat trh, což by vedlo k širší dostupnosti nových aut, se společnost TÜV Süd vytasila s požadavkem, že by všechna auta starší deseti let by nově musela podstupovat technickou kontrolu každý rok a nikoli po dvou letech, jako je tomu nyní. Důvodem je podle ní vyšší riziko výskytu vad, které mohou následně vést k nehodám. K jak moc velkému snížení rizika by ale poté mělo dojít, technici již neupřesňují. Nepřekvapivě tak jejich návrh již narazil na odpor domácích autoklubů, jak informuje Focus.

„Obecně je třeba si poznamenat, že průměrné stáří dennodenně používaných aut v poslední době narůstalo pravidelně a nyní se pohybuje lehce nad deseti lety. Ovšem počet nehod, které lze přisoudit technickým defektům, zůstávalo po léta nízké. Nevidíme tedy důvod k takovému kroku,“ píše se v tiskovém prohlášení AvD (Automobilclub von Deutschland). ADAC pak rovněž zatím nenašel důkaz, že by četnější technické kontroly vedly k vyšší bezpečnosti.

Ostatně je třeba si uvědomit, že k technikům by každoročně museli třeba majitelé Porsche 911 generace 991. Ta má přitom dle samotného TÜV na kontě pouze 5,6procentní míru poruchovosti. Je na tom tedy lépe než přibližně 55 modelů spadajících do kategorie dvou- a tříletých aut. V případě čtyř- a pětiletých jej pak překonává už jen pouhých 14 vozů. A u šesti- a sedmiletých je lepší jediné auto, a sice... Ano, znovu jde o Porsche 911.

Majitelé ikonického sporťáku by tak neměli jediný důvod jezdit na kontrolu pomalu častěji než jednou za deset let. Přitom zrovna oni jsou těmi, kdo si mohou dovolit každoročně platit poplatky. Jenže ty dopadnou právě na lidi, kteří na novější auto nemají. Krom zjevné snahy přesunout do pokladen TÜV Süd víc peněz, jde ale také o pokus zkomplikovat používání stařích aut, což by mělo přimět lidi koupit si spíše nová, ideálně elektrická auta.

Je to tedy pořád ta samá zvrácená logika. Místo toho, abychom překážky odstraňovali a dovolili více lidem koupit si nové auto za přijatelnou cenu, protože takové sami budou chtít a rádi to učiní, budeme házet nové klacky pod kola těch starších, aby se míň klacků pod koly těch nových jevilo jako výhra. Chybí snad už jen nějaká pokuta a dotace. Aneb jak kdysi pravil Ronald Reagan: „Když se to hýbe, zdaňte to. Pokud se hýbe dál, zregulujte to. A když se to hýbat přestane, tak to zadotujte.” Čemu lze takovým postupem reálně pomoci?

Tato dvě auta od Kie dělí dvanáct let, možná byste to ani neřekli. Deset let starý vůz dnes není žádný starý vrak, ostatně s kvalitním servisem, náplněmi nebo pneumatikami může snadno fungovat lépe než to nové. Některým se ale nelíbí, že si lidé starší vozy nechávají déle, a tak s tím bojují i tak, jak se nyní pokouší německé TÜV. Foto: Petr Prokopec, Autoforum.cz

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.