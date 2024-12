Němci vybrali nejlevnější ojetiny, které opravdu vydrží, navzdory nízké ceně excelovaly v jejich dlouhodobých testech před 6 hodinami | Petr Prokopec

Auto, které bude patřit mezi největší držáky vůbec, a přitom nebude drahé? To zní jako vánoční zázrak. Podle Němců lze ale takových vozů mít hned několik. Ze smetánky strojů v testech na 100 tisíc km můžete vybírat i s méně jak čtvrtmilionem v kapse.

Pokud v nejbližších letech nedojde na nějaký velký třesk, nová auta se bez ohledu na pohon budou stávat nedosažitelnými pro stále větší část společnosti. Jejich ceny vzrostly během několika málo roků až několikanásobně, však taková na novou Dacii Logan startující na 169 900 Kč dnes zní až neuvěřitelně. A ohlédnutí za chvílemi, kdy nová Škoda Octavia se čtyřválcovým motorem nestála ani dvakrát tolik, jakbysmet. V Češích to stále nevyvolává až tak tíživé pocity, naše platy za tu dobu výrazně vzrostly, takoví Němci ale zůstali víceméně na svém. A auta u nich zdražila prakticky stejně.

Zatímco tedy v roce 2014 šlo přemýšlet, zda za oněch 170 tisíc korun pořídíte novou Dacii nebo třeba ojeté Audi A8, dnes na takovou volbu můžete jen vzpomínat. Nejlevnějším vozem na českém trhu je v tuto chvíli Hyundai i10, kdy i za tento maličký hatchback je třeba zaplatit 309 990 Kč. Taková Dacia Sandero už stojí 335 tisíc korun a jen o málo levněji vyjdou nová Kia Picanto nebo Mitsubishi Space Star (313 760 Kč), tedy další malá auta. Tím výčet toho nejlevnějšího končí.

Pokud chcete něco většího, praktičtějšího, a přitom dostupnějšího než novou Fabii (dnes od 399 900 Kč), musíte sáhnout po ojetině. Ale co by to mělo být, aby to vydrželo? Tady s pomocnou rukou přichází kolegové z německého Auto Bildu, kteří si akorát na Vánoce vzali k ruce výsledky svých dlouhodobých testů a s jejich pomocí se pokusili najít vozy, které nejsou úplně malé, nabízí široké praktické využití, nestojí nesmyslné peníze, a přesto vydrží - v dlouhodobých testech tedy dostaly nejlepší možnou známku. Všechny se pak musely vejít s cenou do 15 000 Eur, na naše asi 377 tisíc korun.

Než si taková auta projdeme, dodáme, že Němci dle svých interních pravidel museli s každým dlouhodobě testovaným autem najet minimálně 100 000 km (a někdy i víc), než jej rozebrali do posledního šroubku. Odhalit tak zvládají snad každý problém s opotřebením, který se vymyká očekáváním. Pokud se nicméně takový vůz dočká kladného hodnocení, je zde značná šance, že stěžovat si nebudete ani vy. A že místo v servisech budete čas trávit spíš na silnicích.

Vždy je ovšem třeba pamatovat na to, že zkrátka máte v rukou ojetinu, která za sebou může mít kdeco a vedle důvěry je třeba nejen prověřovat, ale vždy mít v zásobě i jistý rozpočet na řešení problémů, které se zejména nedlouho po koupi mohou objevit. Ale pojďme se už podívat na ona doporučovaná auta.

Audi A3 (2014 až 2018)

Němci konkrétně doporučují verzi g-tron, která v testu překonala téměř všechno, co kdy testovali, přesto dnes nejde o nic drahého Na první pohled se může plynová verze A3 zdát špatnou volbou, neboť stojí víc než srovnatelná benzinová, oproti níž navíc disponuje menším zavazadelníkem. Jenže levnější provoz vám vše bohatě vynahradí. Většina moderních aut je navíc tak velká, že i o 100 litrů míň místa v zavazadelníku vám chybět nebude. Pozor je třeba dát jen na typickou koncernovou slabinu, tedy automat DSG, u kterého je třeba dolévat olej každých 60 000 km, jinak je A3 g-tron skoro bezchybná. Ceny zachovalých exemplářů s nájezdem do 150 tisíc km (bude to pravidlo v našem přehledu aktuálních cen) dnes startují okolo 320 tisíc Kč.

Hyundai i30 (2015 až 2017)

Nejen koncern VW má problémy s olejem, narazit na ně můžete také u Korejců osazených 1,6litrovým dieselem. Majitelé aut s automatem si navíc stěžují také na převodovku, Hyundai tak přejalo problémy svého velkého rivala se vším všudy. Oproti němu ovšem i30 disponuje horším odhlučněním. Pozor si v jeho případě dejte také na elektroniku. To všechno jsou ale ojedinělé problémy, dlouhodobý zápřah zvládá i30 na jedničku. Na pořízení hezkých dieselových kousků vám navíc stačí jen okolo 170 tisíc korun.



Seat Ateca (2016 až 2018)

I přes přítomnost benzinového motoru dokáže španělské SUV v rámci spotřeby zázraky, a to i díky deaktivaci poloviny válců. V kombinaci s vonnějšími oktany se navíc pozitivněji projevuje rovněž automat DSG. Ateca tak kupodivu dojíždí hlavně na diodová světla, která je často nutné zcela vyměnit kvůli selhání modulu automaticky upravujících jejich nastavení. Něco takového nebude levné, samotný vůz lze ovšem pořídit za méně než 310 tisíc Kč.



Suzuki SX4 S-Cross (2013 až dodnes)

Malý Japonec zaujme spoustou místa uvnitř, stejně jako zvýšenou pozicí řidiče a dobrým výhledem řidiče. Nicméně jeho systém Allgrip není až tak robustní, jako je tomu u pravověrného systému 4x4, jakým je osazeno třeba Suzuki Jimny. Poněkud nepříjemným překvapením je haprující manuální převodovka, v případě navigace a náhlého zbělání palubního menu však již fanoušci značky v šoku nejsou, jde totiž o tradiční slabinu. Na dobrý exemplář stačí i méně než 200 tisíc Kč.



Volvo XC60 (2015 až 2017)

Jsme opravdu zvědavi, jakým lákadlem Volvo bude bez dieselových motorů. U ojetin je však naftový dvoulitr stále k dispozici, přičemž chválena je dynamika i spotřeba. Kritika nicméně míří na příliš prkenný podvozek, kterému navíc neprospívá vysoká hmotnost, stejně jako na velký poloměr otáčení. Startovací baterie pak často nevydrží ani dva roky, což s ohledem na její stále vyšší cenu již není banalita. Toto SUV pořídíte s nájezdem do 150 tisíc km právě od hraničních 377 tisíc korun, s vyšším se dá dostat i níž.



VW Golf Sportsvan (2014 až 2020)

Pokud v případě Volkswagenu existuje nějaká jistota, je to „Golf MPV“. Díky zvýšené střeše nenabízí jen více místa v kabině, ale také v zavazadelníku, kde takřka vyrovnává o 20 cm delší kombík. Pověst auta pro důchodce pak nemalou měrou srazila cenu, i za 220 tisíc Kč tak lze pořídit nepříliš jetý a slušně dobře vybavený benzinový exemplář. Chtějte ovšem spíše verze s manuálem, DSG je tu pořád stejnou hrozbou. Mimo to si majitelé stěžují i na praskající výfuky.



Petr Prokopec

