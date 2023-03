Němci vyvrátili mýtus o vyšší spolehlivosti elektromobilů, realitou je pravý opak před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: ADAC Presse

Teorie o větší spolehlivosti elektrických aut má své opodstatnění, jsou konstrukčně jednodušší a zejména pohonná jednotka je vedle spalovacího motoru vrcholem primitivismu. V praxi ale nic takového neplatí, podle dat ADACu rozhodně ne.

S elektromobily je spojeno velké množství mýtů, lží a polopravd. Jednou z nich je jejich nízká poruchovost, za kterou má stát jednodušší konstrukce a nižší počet komponentů. To při pohledu na motorový prostor spalovacích aut není nelogické, neboť bateriový pohon se obejde bez pístů, rozvodů, vstřikování, oleje a olejových pump či třeba termostatů. Jenže realita je jiná, než nám hlavně politici a aktivisté malují. Minimálně na základě dat německého autoklubu ADAC se totiž naopak zdá, že odtah či servisní zásah potřebují spíše majitelé elektromobilů než spalovacích aut.

„Žlutí andělé“ byli totiž v rámci Německa během loňského roku voláni k více než 3,41 milionům případů. To na první pohled působí docela šíleně, nicméně ve skutečnosti jde o pokles vůči předchozímu období, a to o 80 tisíc hlášení. Na základě výše zmíněného by pak jistě nebylo podivné, kdyby za tím stál hlavně vzestup elektrických aut. Těch se loni v Německu prodalo 470 599 kusů, což oproti roku 2021 představuje vzestup o 31 procent. Mimo to pak majitele našlo i 362 093 plug-in hybridů (+11 %).

Realita je však taková, že technici ADACu vyjíždějí k porouchaným elektrifikovaným vozům stále častěji. Zatímco v roce 2021 řešili 25 tisíc případů, loni se již jednalo o 52 tisíc telefonátů. To je více než dvojnásobný vzestup, který nekoresponduje ani s celkovým vývojem počtu případů, ani růstem registrací elektrických. Nejčastější příčinou (přes 50 %) byla porucha startovací baterie. Autoklub přitom dodal, že do budoucna očekává kvůli tomuto problému daleko více výjezdů, neboť hlavní slabinou elektrifikovaných aut jsou jejich špatné kontrolní jednotky akumulátorů.

Elektrický pohon tedy dojíždí hlavně na problémy elektronického rázu, které na rozdíl od těch mechanických často nelze řešit na místě, nýbrž odtahovkou a zásahem odborného servisu. To pochopitelně vede k vyšším účtům. Život s elektromobilem tedy opravdu nemusí být taková procházka růžovým sadem, jak je popisováno. Německý registrační úřad KBA přitom dodává, že většina z milionu elektromobilů a 865 tisíc plug-in hybridů byla pořízena v posledních třech letech, tedy jejich průměrné stáří je oproti spalovacím vozům zlomkové. Ovšem i tak se „sypou“ více než vozy na benzin, naftu nebo plyn.

Zajímavé je, že i u benzinových a dieselových aut je nejčastější příčinou selhání problém s baterií, k tomu však došlo ve 43 procentech případů. Na druhé příčce pak s méně než 24 procenty zůstává porucha motoru či řídicí jednotky. ADAC pak mimo jiné loni v červnu spustil i asistenční službu pro cyklisty. Ti „žluté anděly“ využili v 5 500 případech, kdy hned 77 procent veškerých incidentů připadlo na píchlou duši. Autoklub pak vybízí motoristy i cyklisty, aby využívali jeho aplikaci šetřící čas.

I když mají elektrická auta méně pohyblivých částí, jejich majitelé volají o záchranu mnohem častěji než řidiči spalovacích vozů.

Zdroj: ADAC

