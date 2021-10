Pozor při cestách do Německa, dramaticky zvyšuje pokuty na silnicích za kde co před 5 hodinami | Petr Prokopec

Pokud máte v následujících týdnech namířeno do Německa autem, bude dobré mít povědomí o nové podobě tamního katalogu pokut. Do té se sice Zeleným nepovedlo vpašovat okamžité odebírání řidičského průkazu jako u nás, finanční postihy ale míří nahoru.

Pravidla silničního provozu jsou nepochybně nezbytná věc, je ale otázkou, do jakých detailů mají zacházet a jakým způsobem či s jakou intenzitou má být trestáno jejich porušení. Okolo toho lze vést nekonečné debaty a k závěru jedné takové dospěli v Německu.

Od 1. listopadu letošního roku tam tedy vstupuje nový sazebník pokut. Ten nakonec bude poněkud mírnější, než navrhovali zejména Zelení, kteří požadovali, aby při překročení rychlosti o přinejmenším 21 km/h ve městě dotyčný rovnou přišel o řidičský průkaz podobně jako u nás. V tomto směru ale nakonec nenašli pro své nápady dostatek podpory u zbytku politického spektra, i tak se ale postihy v Německu mění dramaticky.

Co si od toho kdo slibuje, nevíme, kupříkladu za parkování na zákazu ale v Německu nově zaplatíte 55 místo 15 Eur (cca 1 400 místo 385 Kč). Stejnou sazbou je trestáno i parkování na místě pro invalidy, přičemž dříve se platilo 35 Eur (895 Kč). To je poněkud překvapivé, není to ale jediný aspekt, nad kterým se lze pozastavit.

Novinkou je také pokuta za stání na místě vyhrazeném elektromobilům a sdíleným vozům. Obecně nic proti tomu, i v tomto případě ale platí zmíněných 55 Eur - dávat vše na jednu úroveň nám přijde zvláštní. Ještě vyšší je pak pokuta za stání u požárního hydrantu nebo na místě vyhrazeném ambulanci (100 Eur, tedy asi 2 550 Kč, zvyšuje se také postih za nevytvoření či zneužití nouzové uličky pro záchranáře, která se nově pohybuje mezi 200 a 320 Eury (5 100 a 8 150 Kč). Návdavkem pak navíc ještě vyfásnete měsíční zákaz řízení. A pokud se svým vozem neoprávněně vjedete na cyklostezky či chodníky, pak můžete počítat s pokutou ve výši 100 Eur místo dosavadních 25 Eur (640 Kč).

Zmínit pak již můžeme jen pokuty za rychlost a tzv. pozérství, což je obzvláště pikantní věc. V prvním případě vás při jízdě ve městě rychlostí přesahující limit o 16 až 20 km/h čeká složenka na 70 Eur místo 35 (1 790 místo 895 Kč). A pokud povolenou mez překročíte dokonce o 41 km/h, pak již platíte 400 Eur (10 200 Kč) místo 200. Ono pozérství pak spočívá třeba ve zbytečném túrování motoru, jež působí hluk a emise - nových 100 Eur místo dosavadních 20 Eur (510 Kč) je též razantním zvýšením.

