Němečtí turisté poznali úskalí systémů moderních aut, 5 hodin se nemohli hnout z místa

Systémy moderních aut dokáží být skvělými sluhy, rychle se ale umí proměnit ve zlého pána. Skupina německých turistů to na vlastní kůži poznala při cestách po Indii.

Moderní technologie umí být požehnáním usnadňujícím vypořádávat se s každodenními nástrahami nejen automobilového života, mají ale své hranice. S chytrými telefony napojenými na internet se více než kdy jindy spoléháme na druhé a vypínáme zdravý rozum. Někdy slepé následování pokynů počítače může vytvořit tragikomickou situaci, jako tento týden pro německé turisty, kteří se s vypůjčeným Huyndai i10 pohybovali poblíž indické Navanie.

Probíhající rekonstrukce na jedné z hlavních silnic způsobila, že navigace Googlu začala hledat alternativní trasy a mezi vybranými cestami doporučovala jako nejkratší jednosměrnou cestu skrz rozlehlou zemědělskou oblast, a to i s vědomím, jaké auto turisté používají. Záložní plán ale vedl polnostmi, které nedávno vlivem deště změnily svoji podobu na blátivé oraniště tak moc, že jej momentálně nepoužívají ani místní s traktory.

Spěchající Němci radu Google Maps rádi využili a z počátku to vypadalo dobře. Až později se cesta změnila na příliš rozblácenou a znáte lidskou mentalitu - přece se nevrátím, když už jsem dojel až sem? Není divu, že cesta dotyčných skončila na rozmáčené polní cestě tak, že nebylo možné pohnout se ani vpřed, ani vzad.

Vzhledem k tomu, že jde o jednosměrnou okrajovou cestu odlehlými oblastmi, která - jak již padlo - není v současnosti využívána prakticky nikým, musela část posádky vyrazit po svých zpátečním směrem a trvalo jí dvě hodiny, než našla někoho, kdo by jim byl schopen a ochoten pomoci. Nebohé Hyundai bylo nakonec vyproštěno traktorem, zbytek posádky ale trčel na jednom místě 5 hodin - v jednu odpoledne vůz zapadl, až v šest byl vyproštěn.

Google na vzniklou situaci zareagoval s tím, že za určování tras zodpovídá mnoho faktorů. Blátivá cesta byla vedena jako veřejná a nepředvídané okolnosti zkrátka mohou řidičům způsobit problémy. Internetový gigant musel připomenout základní předpoklady běžně inteligentního uvažování: „Vyzýváme všechny řidiče, aby se řídili místními podmínkami, byli pozorní a při řízení využívali svého nejlepšího úsudku.“ Na všechno z toho tady Němci v Indii zapomněli.

