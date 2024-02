Norové změřili reálný dojezd 23 elektromobilů v zimě, zejména pro VW skončil totálním fiaskem včera | Petr Prokopec

/ Foto: NAF, tiskové materiály

Tento test nemá vítěze, neboť chválu si nezaslouží ani vůz, který dopadl ze všech nejlépe. Pozoruhodný je jistě výsledek Číňanů, je ale otázkou, kolik obdivu si vyslouží pouhé přiblížení se udávanému dojezdu s autem za 2,6 milionu Kč, to není zase takové umění.

Spotřeba nových aut se v posledních letech už nemění ani na papíře, realitu jejího vývoje znáte jistě nejlépe sami. Nebylo by ale fér tvrdit, že automobilky nedosáhly žádného pokroku, zejména v případě efektivity provozu aut v náročnějších klimatických podmínkách si moderní vozy vedou velmi dobře. Vliv na reálnou spotřebu tak má hlavně vaše pravá noha, na vrtochách počasí záleží jen okrajově. A tak i když teploty klesnou hluboko pod bod mrazu, spotřeba jde nahoru jen minimálně.

To ale platí u spalovacích vozů, u elektromobilů je realita docela jiná. Jejich dojezd je mizerný i za těch nejlepších možných teplotních podmínek, kdy na dobití baterií pořád musíte čekat nejméně desítky minut. A jakmile začne mrznout, je vše ještě horší, neboť nízké teploty neprospívají chemickým procesům probíhajícím uvnitř akumulátorů a kabinu je nutné vyhřívat elektrickým topením. To první lze zvrátit temperováním akumulátorů, to ale znovu stojí elektrickou energii, kterou má auto jen jednu.

Jsou to známá fakta, ale jak moc se projevují na dojezdu elektromobilů? To se rozhodla zjistit Norská automobilová federace (NAF) ve spolupráci s jedním tamním magazínem při testu hned 23 elektrických aut. Test se odehrál na konci ledna, kdy podmínky byly na tuto zemi ještě docela příznivé - teploty se totiž pohybovaly v rozmezí od -10 do -2 stupňů Celsia. V důsledku toho ovšem jen jediný vůz zvládlo na jeden zátah urazit aspoň o míň než 10 procent kratší vzdálenost, než jakou naznačuje deklarovaný dojezd vypočtený na základě cyklu WLTP. Připomeňme, že ten Evropská unie zavedla proto, že má reflektovat reálný svět.

Odchylky, jaké byly naměřeny, ovšem nic takového zas jednou nenaznačují, jen potvrzují výše zmiňované obavy. Třeba taková Tesla Model 3 by měla zvládnout 630 kilometrů, nakonec ale na svém kontě měla jen 441 km - tedy o 29,9 procenta a 189 km méně. A to je výsledek auta, které stojí více než milion korun. Když si ovšem u takové Škody Fabia, která stojí méně než 500 000 Kč, připlatíte za 50litrovou nádrž, zvládnete i 1 000 km, v létě, v zimě, zkrátka kdykoli. A na doplnění energie budete čekat 5, ne 50 minut.

Tesla navíc nedopadla nejhůř, největší rozdíl mezi udávaným dojezdem a realitou má na kontě Volkswagen ID.7. Nástupce spalovacího Passatu může na nějakých 608 km zapomenout, místo toho s odřenýma ušima zvládne zpáteční cestu z Prahy do Brna. Ovšem jen po dálnici ustálenou rychlostí a pochopitelně bez toho, aniž byste zajížděli do centra. Pokud Němci mají pocit, že 414 km za 1 531 900 Kč je dobrý obchod, gratulujeme jim k jejich vnímání světa.

Alespoň za pozitivní překvapení tak lze označit snad jen výsledek čínského HiPhi Z, v jehož případě došlo k nejmenší odchylce - na jedné straně máme 522, na druhé 555 km. Rozdíl je tedy 5,9procentní, což nezní jako katastrofa, je ale třeba si uvědomit, že čínský výrobce Human Horizons se tituluje jako prémiový. V Evropě tedy jeho vůz startuje na 105 tisících Eur, tedy asi 2,6 milionu korun. Při takové ceně je jinak nikoli tragický výsledek vnímat troch odlišně. A pořád je tu fakt, že ani tak vyrovná onu Fabii.

Je navíc třeba si uvědomit ještě jednu věc. Ona Fabia si totiž daných tisíc kilometrů střihne klidně hned poté, co ji ráno vyhrabete ze sněhové závěje. Aby ovšem elektromobily vůbec zvládly poloviční dojezd, je třeba jim doslova umést cestičku. Ideálně byste je tedy od dobíjecího stojanu měli odpojit až těsně před cestou, přičemž po celou dobu je třeba, aby odpočívaly v garáži při teplotě nad bodem mrazu. Jenže kdo si něco takového může dovolit? Většina lidí rozhodně ne.

Norové uspořádali test dojezd 23 elektromobilů v zimě, až na jednu výjimku dopadl spíše katastrofálně. Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: NAF

<

Jednookým vůdcem slepých se stal vůz čínského HiPhi Z, nicméně ani v jeho případě není nad čím jásat. Pokud totiž za 2,6 milionu korun dostáváte dojezd lehce přes 500 km, vážně lze slavit? Foto: NAF, tiskové materiály

Zdroj: NAF

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.