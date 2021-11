Novým malým kombíkům odzvonilo, v bazarech si ale pořád můžete vybírat i se 150 tisíci v kapse před 4 hodinami | Petr Prokopec

Zvlášť u nás šlo vždy o populární vozy, automobilky ale už do jedné došly k závěru, že se jim další výroba za současných okolností prostě nevyplatí. V bazarech není problém dále vybírat, s velkými zavazadelníky ale někdy dorazí i velké potíže.

Pokud v současné době zatoužíte po malém kombíku, máte už jen jedinou možnost. Tou je Škoda Fabia Combi startující na 359 900 Kč, jde ale o dožívající provedení starší generace, které se nedočká nástupce. Mladoboleslavská automobilka už oficiálně oznámila, že s další generací nepočítá a prodej té stávající ukončí. Kdy se tak stane, není jisté, nicméně jakmile na to dojde, vybírat už nebude z čeho. Snad jen ortodoxní zákazníci budou moci zamířit k Mini pro jeho Clubman, už kvůli ceně minimálně 625 300 Kč to ale berte spíše jako žert, za stejné peníze koupíte slušnou Octavii Combi.

V souladu s těmito informacemi už můžeme jen zavzpomínat na dobu před několika málo lety. Nikoliv proto, abychom připomněli, že jsme před čistkami právě v tomto segmentu kvůli stále přísnějším regulacím EU varovali, pozoruhodná tehdy i byla i nabídka. Kromě kombíku od Škody jste si mohli pořídit i Seat Ibiza ST, Renault Clio Grandtour, Peugeot 207 SW či Dacii Logan MCV. Španělé, Francouzi a Rumuni nicméně daný segment opustili ještě dříve než česká značka.

Znamená to tedy, že v případě zájmu dnes již spíše než do showroomu s novými vozy musíte zamířit do autobazarů. Zde můžete počítat se starými pořádky, tedy s nízkými cenami i s nemalým objemem zavazadlových prostorů. Nicméně jelikož se jedná o auta z druhé či kdovíkolikáté ruky, musíte zároveň očekávat i případné problémy. Jejich množství je přitom odvislé hlavně od péče dosavadních vlastníků, stejně tak se ovšem na selhání techniky mohla podepsat i automobilka.

My naše bazarové toulky odstartujeme u zmiňované Škody Fabia Combi, jejíž třetí generace byla představena v prosinci 2014. Počítat u ní přitom můžete se zavazadelníkem o objemu 530 až 1 395 litrů, jenž může pod přední kapotou doplnit tříválcový 1,4litrový turbodiesel. K tomuto motoru se nevztahuje až taková kritika, na rozdíl od benzinové jedna-dvojky, u níž může selhat turbo či rozvody. Nadměrná spotřeba oleje či jeho únik ale naštěstí již problémem nejsou.

Kde se však kontrola vyplatí, to je výfuk a brzdy, hlavně však kvůli zanedbané péči dosavadního vlastníka. Ten či jeho rodina se pak mohli podepsat na čalounění, zatímco barvu karoserie již může „zdobit“ oranžový nádech. Světlomety by nicméně již měly být v pořádku a rovněž také podvozek. Je nicméně třeba počítat s tím, že vozy pod 150 000 Kč mívají na kontě opravdu velký nájezd. Pokud tedy chcete méně opotřebovaný exemplář, připravte si raději zhruba 200 tisíc korun.

Sáhnout nicméně můžete i po Seatu Ibiza ST, u nějž lze ušetřit. Pátá generace španělské ikony totiž dorazila už jen jako hatchback, kombík čtvrté generace se tak vyráběl od roku 2008 do roku 2017. Na kontě tak má vyšší věk, stejně jako mohou být zastaralejší tvary karoserie i mnohé technologie. Zároveň se musíte připravit i na omezenější zavazadelník, jenž v základu pobere „pouze“ 430 litrů. Odměnou jsou vám ceny začínající pod 100 000 Kč i v kombinaci s nižším nájezdem než u Fabie.

Vyšší stáří a nižší cena ovšem mohou vést k většímu množství problémů. S výměnou rozvodů je třeba počítat i v tomto případě, přidat se k nim ovšem může také výfuk, brzdy a světla. Jakmile pak sáhnete po sedmiletých a starších vozech, je pomalu jistotou vyšší spotřeba oleje. Sportovní naladění podvozku pak může vést k rychlejšímu selhání pružin či tlumičů. Čeho se nicméně obávat nemusíte, to je koroze, byť vždy záleží hlavně na dosavadní údržbě.

Ve finále tu pak máme Renault Clio Grandtour, jehož poslední čtvrtá generace byla v prodeji v letech 2012 až 2019. Zavazadelníkem pomalu dorovnává Škodu, při sklopených sedadlech totiž dokáže pobrat až 1 380 litrů. Jelikož je nicméně o chlup starší, ceny startují zhruba okolo 130 tisíc korun. Kupodivu s tím není spojen až takový nájezd jako u Fabie, která tak evidentně byla daleko více preferována správci firemních vozových parků.

Neznamená to nicméně, že byste mohli opatrnost pustit ze zřetele. Prověřit je třeba hlavně stav automatické převodovky, stejně jako podvozku. Na zoubek se podívejte také brzdám, v případě světel pak rovnou počítejte s koupí nových kousků. Výfuk by ale měl zubu času odolávat lépe než u konkurence, stejně jako se nedočkáte ani vyšší spotřeby oleje či jeho úniku. Byť znovu musíme zopakovat, že vždy závisí hlavně na předchozím majiteli.

Pokud toužíte po malém kombíku, za který nechcete dát velké peníze, lze sáhnout třeba po ojeté Škodě Fabia Combi, Seatu Ibiza ST či Renaultu Clio Grandtour. Každý má nicméně své slabiny, na které je při výběru dávat pozor. Foto: Automobilky

