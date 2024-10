Ojetá Kia Picanto je lahůdka hlavně pro její majitele, cenu si drží líp než dražší Němci. Proč? včera | Petr Prokopec

Každá mince má dvě strany, a tak je fakt vítaný stávajícími majiteli poněkud nemilým překvapením pro zájemce o ojetiny. Kia hraje „dlouhou hru” a na vývoji hodnoty jejích aut je to znát.

Pro většinu lidí představují korejská auta levnější alternativu k zavedenějším hráčům na trhu. Utvrzuje je v tom pohled do ceníků nových aut, neboť zatímco třeba za takovou Kiu Ceed musíte zaplatit 434 980 Kč, Volkswagen Golf vás vyjde o víc než 100 tisíc korun dráž. Picanto pak po konci modelu up! dokonce ani nemá soupeře, ostatně na jeho někdejších startovních 319 980 Kč by se Němci v současné době ani nedostali. Není tak nelogické, že při záměně showroomu s novými vozy za autobazar zájemci předpokládají, že jim znovu bude stačit jen „pár šupů“.

O to víc překvapení ale mohou být, neboť s Korejci je spojena překvapivě vysoká zůstatková hodnota. Picanto třetí generace přišlo na trh v roce 2017, na rané kusy s vysokým nájezdem vám ale nebude stačit ani 150 tisíc korun. Pokud pak navíc nehodláte zůstat u základního litrového tříválce, rázem jste nad dvousettisícovou metou. To jsou vyšší sumy, než za jaké získáte srovnatelný up!. Tento model přitom na konci roku 2022 stál o 4 000 Kč víc než Picanto nyní.

Když se nicméně celé věci podíváme obšírněji na zoubek, jen stěží můžeme být z tohoto vývoje překvapeni. Také na 3,6metrového prcka totiž Kia poskytuje standardně 7letou záruku. To znamená, že teprve letos se první prodané kousky loučí s tovární garancí. U všech ostatních je ale možné počítat s podporou v servisech (pokud tedy předchozí majitelé dodrželi pravidla), aniž by občas bylo nutné sahat po peněžence. Něco takového vám ale nabídnou už jen poslední vyrobené exempláře prcka od VW, jejichž servis je navíc dražší.

Jak dodávají kolegové z Auto Bildu, kteří ojeté Picanto vyzkoušeli, ve prospěch Kie mluví rovněž nemalá spolehlivost. Problémy vám tak nebudou působit ani pohonné jednotky, ani převodovky a obávat se není třeba ani koroze. I základní tříválec přitom disponuje dostatečným výkonem (67 koní), abyste si jízdu řádně užili. Musíte ale počítat s tím, že podvozek sice zvládá „řezat“ zatáčky, ovšem po stránce jízdního komfortu nevyniká.

Picanto se dočkalo hned dvou faceliftů, kdy ten první z roku 2021 byl zaměřen hlavně na asistenční systémy, stejně jako se zlepšila palubní elektronika. V případě toho druhého však již Kia dělala ústupek Bruselu, načež došlo k jisté devastaci motorů - u jednotky 1,0 DPI spadl výkon na 63 koní, u jedna-dvojky pak z 84 na 79 koní. Kromě toho ovšem v současné době nenajdete v nabídce ani provedení 1,0 T-GDI (na hlavní fotce), které disponovalo dokonce 100 koňmi.

Ideálně byste tedy měli lovit kousky vyrobené v rozmezí těchto dvou modernizací, nejlépe pak osazené manuální převodovkou. V roce 2020 totiž Kia představila robotizovaný manuál AMT, který je při samočinném řazení tak zdlouhavě pomalý, že by to vadilo i Jamesi Mayovi. Ten by se přitom dovnitř vozu vešel, stejně jako vyšší Jeremy Clarkson, neboť přední řada zvládá ubytovat i 1,9 metru vysoké jedince. Ta zadní ale může být stísněná i pro větší děti.

Picanto třetí generace je poměrně spolehlivé, ostatně Korejci také v jeho případě nabízí standardní sedmiletou záruku. Řada ojetin je tak stále ještě pod tovární garancí, což se projevuje na jejich vyšší ceně. Foto: Kia

