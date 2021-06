Němci proklepli dvojku českých bazarů, varují hlavně před třemi problémy před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Zejména na českém trhu najdeme ojetiny nabízející lepší poměr výkonu a ceny, pokud ale vaší volbou musí být Fabie II nebo III, bude dobré vědět, na jaké oblasti je třeba se při výběru zaměřit.

Před pár dny jsme tu měli alternativu k ojeté Fabii a byť zůstáváme přesvědčeni, že při českých cenách ojetých škodovek budou rozumnější volbou jiné vozy, nechceme druhou nejprodávanější českou ojetinu upozaďovat. Dnes se tedy podíváme právě na něj, neboť rozhodně nejde o špatnou volbu. Jen je třeba se smířit s vyššími cenami vybírat s vědomím, že bezchybné auto to není.

Nakonec i ony ceny lze vnímat různě. Škoda Fabia ve své čtvrté generaci právě zamířila za prvními zákazníky, kteří mohou mladoboleslavskou novinku spojit se třemi variantami litrového tříválce. To není zrovna velký výběr, kromě toho pak mohou volit jen dvě úrovně výbavy a pokud budou chtít automat DSG, musí zvolit nejvýkonnější TSI. Tedy jinými slovy, nabídka zatím nic moc, přičemž ceny startují na 329 900 Kč, což také není nic moc.

Nabídka v autobazarech je pochopitelně jinde, a to jak dostupnými verzemi, tak cenově. Ucházející exempláře druhé generace jsou k mání již od nějakých 30 tisíc korun, zatímco na slušné zástupce třetí generace je třeba okolo 120 tisíc korun. V takové chvíli nicméně získáte maximálně 125oní, které dostala do vínku limitovaná edice R5. Na tu ale nejspíše nenarazíte, spokojit se tak budete muset s pásmem od 60 do 110 koní.

V případě druhé generace byla tedy k dispozici i varianta RS, která se pyšnila jedna-čtyřkou doplněnou turbem i kompresorem. Dvojité přeplňování zvedlo výkon na 180 koní, díky čemuž Fabia zvládala až 226 km/h. Toto provedení nicméně bylo k dispozici pouze s dvouspojkovou převodovkou, která vysoký výkon a 250 Nm točivého momentu v dlouhodobém horizontu nezvládá. Pokud tedy zvažujete koupi této varianty, rozhodně si automat DSG řádně prověřte. To je první typické slabé místo.

Na základě německého TÜV Reportu, který je obdobou české technické kontroly, jsou u druhé generace obecně nejspolehlivější atmosférické a tedy v principu jednodušší agregáty. U přeplňované jedna-dvojky nicméně hrozí poškození rozvodového řemene, což poznáte podle rachocení při studeném startu, což je druhé typické slabé místo. Kromě toho jsou rizikové i vstřikovače, které mohou po letech používání prosakovat, a to u prakticky všech motorů, vyskytují se také úniky oleje. Tyto potíže ale nejsou až tak časté.

Dalším slabým místem druhé generace je výfuk, stejně jako třeba zadní světla. U vozů starých devět let a více pak dochází velmi často na praskání pružin a začíná se na nich objevovat i koroze, což je třetí typická slabina. Objevují se také problémy s brzdami, pro které se taktéž zdá být hraniční devítiletý provoz, to jsou ale v případě typu 5J veškerá negativa. U třetí generace je pak vlastně třeba dát znovu pozor hlavně na zmíněný motor 1,2 TSI, respektive na jeho problematické rozvody.

Mimo to se vám může stát, že pořídíte exemplář se špatně nastavenými světly, to je však již snadno napravitelná závada. O trochu hůře je tomu již v případě vyblednutého laku nebo pošpiněné či popraskané kůže. Na druhou stranu nejde o nic, co by vám bránilo být mobilní. Přes tři zmíněné slabiny se tedy nelze divit celkově nadprůměrnému hodnocení, na které Fabia dosáhla v TÜV Reportu. Platí to přitom hlavně u čtyř- a pětiletých aut, na něž byste se měli zaměřit především.

Škoda Fabia druhé generace byla k mání i ve verzi RS, jenž nabízela 180 koní. To však představuje problém pro standardní automat. Foto: Škoda Auto



Třetí generace oproti tomu nabídla maximálně 125 koní, na druhé straně je však spojena s vyšší spolehlivostí. Vozy pak trápí komplikace s motory 1,2 TSI a starší kusy i koroze a praskání pružin. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec